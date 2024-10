Mercatini e canzoni di Natale: perché il clima di festa comincia già a ottobre

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Non siamo ancora a novembre, ma l'atmosfera di Natale ha già invaso supermercati, negozi e tanti altri spazi che frequentiamo abitualmente. A poco meno di due mesi dal 25 dicembre, decorazioni, gadget, prodotti alimentari tipicamente natalizi sono già ovunque. Ma non solo anche le classifiche delle canzoni più riprodotte hanno già visto l'ingresso implacabile di Mariah Carey e degli Wham, a testimonianza di come il Natale per molti sia già qui. E anche gli amanti delle gite della domenica si saranno accorti che i mercatini di Natale stanno per aprire i battenti, soprattutto nelle località di montagna, come racconta uno studio del Guardian.

Perché ascoltiamo già le canzoni di Natale

Per tutti coloro che odiano il Natale e che si sentono più vicini al Grinch, queste settimane saranno molto dure. Il 9 ottobre Mariah Carey ha annunciato una riedizione del singolo di All I Want For Chrismas is You: nel Regno Unito, per esempio, la canzone è già entrata nelle top 40 dei singoli più ascoltati, a trent'anni dalla sua uscita: l'anno scorso aveva fatto il suo ingresso nella settimana del 10 novembre, insieme a Last Christmas degli WHAM che era entrata in 37esima posizioni. Negli Stati Uniti il periodo natalizio comincia a sentirsi a partire dal giorno del Ringraziamento, l'ultimo giovedì di novembre. Le canzoni di Natale prescindono dalla loro stagione anche perché hanno un profondo impatto emotivo, visto che spesso ci ricordano con nostalgia o malinconia momenti passati in famiglia o con amici.

I mercatini di Natale cominciano sempre prima

Se la maggior parte degli italiani aspetta dicembre per comprare i regali di Natale, nel resto d'Europa lo shopping natalizio è già iniziato. Il Guardian riporta i dati di Assosia secondo cui nei supermercati britannici i set di prodotti natalizi sono arrivati sugli scaffali a inizio settembre. In Italia i supermercati sono già pieni a metà ottobre di pandori e panettoni: negli ultimi anni, a dominare è il formato mini, con i mini panettoni e mini pandori che invadono gli scaffali. Dal punto di vista del marketing, una trovata ideale per cominciare gradualmente a far sentire l'atmosfera del Natale ai consumatori.

Anche i mercatini di Natale sono già arrivati. Nel Regno Unito il mercatino di Natale di Birmingham, uno dei più grandi del Paese, aprirà quest'anno il 1° novembre. Il mercatino di Natale più famoso di tutta Europa, quello di Vienna, in Austria, quest'anno aprirà i battenti l'8 novembre, mentre in Italia i primi ad aprire saranno Arezzo (16 novembre) e Verona (15 novembre). Un anticipo di almeno due settimane rispetto alla tradizionale apertura dei mercatini a inizio dicembre.