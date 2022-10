Lunghi tavoli nei campi e nessuna parete: il ristorante itinerante che sparisce ogni notte Il ristorante itinerante senza pareti viene ricostruito ogni mattina e scompare ogni notte per raggiunge nuove destinazioni in diversi paesi del mondo, tra cui anche l’Italia.

Una cena tra i vigneti, un pic nic nei campi, una merenda in fattoria, sono esperienze che oggi in molti ricercano e che spesso sono anche usate per festeggiare matrimoni o eventi di lusso. 23 anni fa c'era probabilmente solo Outstanding in the Field ad organizzare esperienze culinarie indimenticabili in spazi all'aperto panoramici di tutto il mondo. È dal 1999 che questo ristorante itinerante senza pareti porta persone tutte diverse ad unirsi a famosi chef e produttori per un pasto fuori dal comune.

Ogni tavola racconta la storia di un posto con Outstanding in the Field che porta i commensali direttamente al produttore, che sia con un lungo tavolo nei campi, nei frutteti o lungo le rive del mare, da un contadino, un artigiano o un pastore: "Il nostro obiettivo – spiega il fondatore Jim Denevan – è riconnettere i commensali alla terra celebrando le mani laboriose che ci nutrono". Il ristorante itinerante senza pareti è una sorta di carovana culinaria che ha avuto inizio proprio nella fattoria del fratello di Jim nel 1999.

Outstanding in the Field viene ricostruito ogni mattina e scompare ogni notte. Si scelgono sempre destinazioni diverse e se all'inizio l'evento copriva solo gli Stati Uniti d'America, oggi il ristorante itinerante senza pareti è arrivata in più di sedici paesi del mondo, tra cui anche l'Italia, con tavoli allestiti in vigneti, pontili, prati, strade cittadine, fattorie e spiagge.

Il prezzo per un posto presso l'Outstanding in the Field dipende da tanti fattori, dalla location, dallo chef che cucinerà, etc e si aggira intorno ai 300 euro di media. Parte del ricavato degli eventi viene.devoluto a organizzazioni che sostengono l'agricoltura, l'alimentazione e l'istruzione.