L’Ultimo castello di Mozart va all’asta: ha 50 camere, un giardino secolare e una prigione sotterranea L’Ultimo castello di Mozart verrà presto messo all’asta: ecco la storia e il valore della location che ha ospitato il leggendario musicista austriaco prima della morte.

A cura di Valeria Paglionico

Wolfgang Amadeus Mozart è stato uno dei musicisti più leggendari della storia: bambino prodigio, con le sue 800 opere ha definito il periodo classico e ispirato compositori del calibro di Beethoven e Čajkovskij, tanto che ancora oggi è amatissimo in tutto il mondo. Nato a Salisburgo e morto a Vienna, ha girato l'Europa grazie alle sue opere, dall'Italia alla Germania, rimanendo però sempre legato alla terra natale, l'Austria. Oggi si torna a parlare di lui a causa del suo "ultimo castello", quello in cui gli venne commissionata l'ultima opera realizzata poco prima della morte avvenuta a 35 anni. La proprietà verrà presto messa all'asta: ecco tutto quello che c'è da sapere sul principesco immobile.

L'Ultimo castello di Mozart

La storia dell'Ultimo castello di Mozart

Poco prima di morire nel 1791 il conte Franz von Walsegg commissionò a Mozart una nuova opera e lo fece tra le mura del suo castello, quello di Stuppach a Salisburgo, l'attuale Austria.

Gli interni del castello

Da allora la storica location è stata definita "L'Ultimo castello di Mozart". Si trova nella bassa Austria e risale al 1130, anche se è stato ristrutturato nel XV e XVII secolo, sopravvivendo alla minaccia nazista che voleva farlo saltare in aria per evitare che cadesse in mani sovietiche.

Gli interni del castello

La sua architettura è un mix di diversi stili, dal medievale al rinascimentale, fino ad arrivare al barocco: si estende su 4 piani ed è circondata da un enorme parco con giardini e alberi secolari.

Una delle camere da letto

All'interno conta 50 camere, tra cui anche un cinema, diverse sale da pranzo e una biblioteca, ed è arredata con pezzi d'antiquariato dal valore inestimabile. La tenuta comprende anche la cappella del Requiem di epoca rinascimentale e una prigione sotterranea.

Il giardino

Quanto vale l'Ultimo castello di Mozart

Oltre a Mozart, il castello è stato visitato anche da altri personaggi che hanno fato storia, da Napoleone Bonaparte a Franz Schubert, fino ad arrivare a Papa Pio VI e all'imperatore Franz Stephan von Lothringen. Attualmente appartiene a privati e viene usato come spazio per spettacoli e attività ludiche.

L'Ultimo castello di Mozart

Presto, però, le cose potrebbero cambiare: Sotheby's a New York lo metterà all'asta fino al 14 dicembre. In passato l'immobile veniva quotato per 12 milioni di euro ma, considerando che nell'acquisto della proprietà verranno inclusi anche teatro emozionale, il salone del club, il programma dei concerti e il negozio del castello, non si esclude che il prezzo possa lievitare.