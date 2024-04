video suggerito

Lotte con pistole ad acqua in strada: perché il Capodanno thailandese si festeggia così Si chiama festival Songkran ed è l’evento organizzato per festeggiare il Capodanno thailandese. Per quale motivo la ricorrenza viene celebrata con lotte acquatiche con pistole ad acqua e gavettoni in strada? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

L'estate è ancora lontana ma voi già non vedete l'ora di scatenarvi alle prese con delle divertenti battaglie "acquatiche"? Per voi è arrivato il momento di volare in Thailandia, dove proprio il prossimo weekend verrà celebrato il festival Songkran, di recente dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Si tratta di un appuntamento legato ai tradizionali festeggiamenti del Capodanno thailandese che ogni anno vede persone provenire da ogni parte del mondo per sfidarsi in strada a colpi di gavettoni e di pistole ad acqua. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'evento più spassoso e "bagnato" di tutto il globo.

La simbologia nascosta dietro il festival di Songkran

Il festival Songkran segna l'inizio del tradizionale Capodanno tailandese e solitamente ricade sempre tra il 13 e il 15 aprile proprio come succede in questo 2024 (ovvero quando nel paese è piena estate e il sole attraversa la costellazione dell'ariete, il primo segno dello zodiaco). Coincidendo con alcuni giorni di festa nazionale, sia ai cittadini che ai turisti viene richiesto di scendere in strada per divertirsi con un'esperienza davvero originale da fare con familiari e amici: sfidarsi a colpi di gavettoni e di pistole ad acqua. Sebbene a primo impatto possa sembrare semplicemente un'attività ludica per dare il via al nuovo anno col sorriso, in verità nasconde un profondo significato. Gettare acqua è infatti simbolo di pulizia, riverenza e buona fortuna.

Il Songkran è patrimonio UNESCO

Naturalmente l'attrattiva del Songkran non solo solo i combattimenti "acquatici", i festeggiamenti vengono accompagnati da spettacoli, giochi, musica, sfilate e party con fontane musicali. La tradizione va avanti da oltre 60-70 anni ma col tempo è cambiata moltissimo: se inizialmente veniva organizzata semplicemente dai locali che si riunivano nei loro villaggi per "sfidarsi" a colpi d'acqua, oggi è diventato un evento di fama mondiale, tanto che praticamente ogni città si prepara ad accogliere migliaia di turisti tra iniziative e attività ricreative. Visto il successo planetario, inoltre, nel 2023 l'UNESCO ha deciso di aggiungere il festival alla lista dei patrimoni culturale immateriale dell'umanità.

