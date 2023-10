L’incubo dei passeggeri è finito: in aereo arrivano cappelliere più grandi per i bagagli a mano Presto gli aerei saranno dotati di cappelliere extra large, per rendere l’esperienza di viaggio meno stressante per tutti.

A cura di Giusy Dente

La scena è sempre la stessa: si sale in aereo e, nel caos di chi cerca il proprio posto e tenta di sedersi, c'è anche chi deve posizionare il bagaglio nelle apposite cappelliere, troppo piccole per contenere tutto ciò che i presenti hanno portato a bordo. Sempre più viaggiatori optano per la soluzione del bagaglio a mano, per evitare costi aggiuntivi spesso elevati. E anche per dover evitare la trafila e l'attesa al nastro trasportatore, una volta giunti a destinazione, con possibile sgradevole sorpresa finale: bagaglio rotto o peggio smarrito. Ecco perché lo spazio a bordo dell'aereo non è più sufficiente. Ebbene, forse l'incubo dei passeggeri, di non riuscire a trovare uno spazio consono e comodo per tutto ciò che si ha con sé, sta per finire.

Come cambieranno le cappelliere

Forse molto presto i viaggiatori la smetteranno di imprecare contro cappelliere inadeguate, inadatte a contenere anche un semplice trolley. Le cappelliere, nelle misure che conosciamo oggi, potrebbero presto diventare solo un ricordo. Le compagnie aeree, infatti, si sono rese conto di dover andare incontro alle necessità dei passeggeri, di dover migliorare questo servizio, per rendere il viaggio più gradevole. Per questo sono state progettate delle cappelliere extra-large che verranno installate molto presto. Airbus, un produttore di aerei francese, ha progettato i Airspace L Bins, pronti a dare una svolta al settore travel.

fonte: Airbus

Si tratta di scomparti sopraelevati dalla forma speciale, che promettono di creare addirittura il 60% in più di spazio per il bagaglio a mano rispetto ai sistemi tradizionali. In che modo? Nessuna magia, ma semplicemente consentendo ai viaggiatori di caricare verticalmente i loro bagagli con rotelle invece di doverli appoggiare in piano. Questi contenitori riescono ad ospitare trolley di 61 centimetri (altezza) x 38 centimetri (larghezza) x 25 centimetri (profondità). Per avere un'idea: attualmente Ryanair consente ai passeggeri con imbarco prioritario di portare in cabina gratuitamente un bagaglio piccolo (40 cm x 20 cm x 25 cm) e un bagaglio a mano più grande (55 x 40 x 20 cm) con un peso massimo consentito di 10 kg.

In arrivo le cappelliere XL

I contenitori, realizzati con prodotti compositi ultraleggeri e altamente stabili, saranno fabbricati da EFW (Elbe Flugzeugwerke GmbH), fornitore di primo livello di Airbus per componenti compositi dal 1993. Hanno già aderito due compagnie. Il nuovo Airspace L Bin di Airbus, sarà installato sugli aerei di Lufthansa e di Iberia nel 2025. Il progetto della compagnia di bandiera tedesca è di riadattare 38 aerei A320 con i nuovi Airspace L Bins. Anche la compagnia di bandiera spagnola punta a dotare i suoi aerei A320 delle cappelliere extra large. Queste cappelliere non andrebbero a rasserenare solo i passeggeri, felici di poter sistemare in modo veloce e pratico i loro averi, ma potrebbero avere un impatto positivo anche sul lavoro dell'equipaggio. Gli assistenti di volo, infatti, oggi sono costretti a far fronte alle continue lamentele della clientela scontenta, rallentando i tempi e rendendo il momento dell'imbarco particolarmente stressante.