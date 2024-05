video suggerito

L'hotel col villaggio dei Puffi: dove si trovano le case a forma di fungo del cartone animato Ricordate il villaggio dei Puffi? Un hotel in Slovacchia ha riprodotto le iconiche case a forma dei cartoni, mettendole a disposizione degli ospiti: ecco tutto quello che c'è da sapere sull'esperienza.

A cura di Valeria Paglionico

Tutti coloro che sono cresciuti con i Puffi ricordano bene l'iconico villaggio con le casette a forma di fungo in cui viveva la popolazione con i cappellini bianchi e la pelle blu. In quanti all'epoca avrebbero mai immaginato che quel luogo magico un giorno si sarebbe trasformato in realtà? È proprio quanto accaduto a Dolný Kubín, una città della Slovacchia nella regione di Žilina, dove un hotel nascosto tra le montagne offre un'area a tema dove ci si può immergere nel mondo dei cartoni animati. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'esperienza ispirata ai personaggi immaginari che ci hanno accompagnato per tutta l'infanzia.

L'hotel con le case dei Puffi

Si chiama Chata Belez ed è l'hotel situato a a Dolný Kubín, a 15 km dal Castello di Orava, uno dei luoghi più suggestivi della regione. Dall'esterno sembra un vero e proprio villaggio fatto di case col tetto a spiovente ma all'interno è il trionfo della modernità e dello stile minimal con ogni tipo di comfort, il suo punto forte?

Le case dei Puffi

L'area giochi Kuboland per bambini costruita all'esterno della struttura, dove a spiccare sono due casette a forma di fungo ispirate al villaggio dei Puffi. Una è azzurra, l'altra è rossa, entrambe sono decorate con pois bianchi e con l'iconico camino e sono così curate nei dettagli che sembrano essere letteralmente uscite dal mondo dei cartoni animati. Qui i piccoli possono vivere una vera e propria fiaba, sviluppando la fantasia e scattandosi una suggestiva foto ricordo.

kuboland

Quanto costa una vacanza nell'hotel

Le attrazioni dell'area giochi non sono finite qui, anzi, si tratta di un luogo pieno di divertimento ma circondato dalla natura, dove i genitori possono tranquillamente concedersi qualche giornata di relax. Oltre alle case dei Puffi ci sono due castelli gonfiabili, uno "classico" e multicolor, l'altro ispirato a Spongebob, poi una zona fatta di sabbia dove dedicarsi alla costruzioni di castelli e sculture e infine un enorme prato in cui correre o usare le originali. Quanto costa organizzare una vacanza qui? Nel periodo di alta stagione un soggiorno di 3 notti con accesso a Kuboland viene offerto al prezzo di 45 euro a persona, dunque una cifra assolutamente abbordabile per ogni famiglia.

Il castello gonfiabile di Spongebob