Le migliori cose da fare nel 2024: in classifica c’è un’esperienza in Italia

A cura di Giusy Dente

Il 2023 volge al termine e qualora non fosse stato particolarmente intenso e interessante, dal punto di vista delle esperienze e delle novità, meglio dare un'occhiata a questa classifica, per dare una svolta al 2024 e farsi qualche idea. Time Out ha stilato un elenco delle migliori cose da fare al mondo nel nuovo anno: insomma, come impiegare in modo davvero costruttivo i propri soldi, investendo in qualcosa di memorabile, da ricordare per sempre, di cui fare tesoro. La guida comprende esperienze molto diverse tra loro: concerti, feste, visite guidate, crociere. Ce n'è davvero per tutti i gusti. E c'è anche un consiglio che riguarda l'Italia.

Cosa fare nel 2024

L'elenco è stato compilato dal team globale di redattori e collaboratori di Time Out, una nota rivista di viaggi britannica, che con questa guida ha voluto incentivare i viaggiatori a fare esperienze nuove e diverse, a lasciarsi stupire dalle tante bellezze che ci sono al mondo, alcune davvero particolari. Sì, alcune sono anche costose, ma la classifica include anche molte proposte a costo quasi zero.

Al 15esimo posto, per esempio, c'è un viaggio nella Capitale europea della Cultura 2024. Si tratta di una cittadina in Austria, Bad Ischl, scelta insieme ad altri 22 comuni rurali del territorio del Salzkammergut. In più sono state aggiunte Tartu (Estonia) e Bodø (Norvegia).

Bad Ischl

Al settimo posto c'è una cena in un noto ristorante londinese che riaprirà al pubblico nel 2024: Simpson's in the Strand, di Jeremy King. È stato uno dei primi nel Regno Unito a vincere una stella Michelin ed ha abbassato la serranda durante la pandemia. È stato un duro colpo per la comunità: si tratta comunque di un luogo che esiste dal 1828, che ha fatto da ritrovo per personalità come Arthur Conan Doyle e Charles Dickens. Presto si potrà tornare a godere della sua calda atmosfera.

Time Out colloca i Giochi Olimpici del 2024 a Parigi al sesto posto nella lista delle migliori cose da fare nel 2024: si tratta pur sempre del più grande evento sportivo del mondo e lo spettacolo così come le emozioni forti sono garantiti. L'ideale secondo la rivista sarebbe partecipare alla cerimonia di apertura del 26 luglio, oltre che ammirare le competizioni e le gare degli atleti coinvolti nelle varie discipline. Al primo posto c'è invece una pedalata sul sentiero Trans Dinarica, una nuova pista ciclabile attraverso i Balcani che svela tutte le bellezze paesaggistiche di questi luoghi incantevoli. Infine c'è persino la prima crociera al mondo a tema Taylor Swift intorno alle Bahamas (al 20esimo posto)!

Anelli olimpici davanti all'Hôtel de Ville, Parigi (Francia)

Cosa fare in Italia nel 2024

Time Out ha inserito, tra le esperienze da fare assolutamente nel 2024, anche un giro sui treni d’epoca italiani da poco restaurati. Questa idea si è piazzata in top ten, al nono poso. Ne fa parte anche il nuovo Orient Express. Il consiglio della rivista è godersi il viaggio in queste carrozze (alcune vintage estremamente belle), che regalano fuori dal finestrino spettacoli senza eguali.

Le 24 migliori cose da fare nel 2024: la classifica

Pedalare lungo il sentiero Trans Dinarica (Balcani) Visitare il Museo universale dell'hip hop (New York) Entrare bella Discoteca Detour (Lauterbrunnen, Svizzera) Visitare il museo d'arte teamLab Borderless (Tokyo, Giappone) Fare una crociera sul fiume Magdalena (Colombia, Sud America) Guardare le Olimpiadi del 2024 (Parigi, Francia) Cenare al Simpson's nello Strand (Londra) Andare al Matey Seafood Festival (Vestmannaeyjar, Islanda) Fare un giro sui treni rinnovati dell'Italia Andare al Borderline Festival (Dublino, Irlanda) Visitare una nuova enclave creativa in un'ex scuola superiore (Singapore) Investec Cape Town Art Fair (Sudafrica) Aeroporto Tegel (Berlino, Germania) "Dream Circus" al Luna Park (Sydney, Australia) Volare nella Capitale europea della cultura del 2024 (Salzkammergut, Austria) Visitare la casa di Carlsberg, (Copenaghen, Danimarca) Partecipare a Gourmet Galle, un'esperienza culinaria di 12 settimane (Sri Lanka) Festeggiare il 15° anniversario del famoso spettacolo di luci canadese, Montréal en Lumière Dormire in una bolla trasparente al Port Lympne Safari (Kent, Regno Unito) Salpare per la prima crociera al mondo a tema Taylor Swift intorno alle Bahamas Nadaam, il secolare festival nomade di Mongolio Musei d'arte CAM e MUDE (Lisbona) Vivere l'esperienza del viaggio in treno di lusso Railbookers in giro per il Canada Andare ai Time Out Markets a Porto e Barcellona