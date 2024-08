video suggerito

La nuova epoca d'oro di Ibiza: perché sta diventando la meta preferita dagli amanti dell'arte Avete sempre pensato a Ibiza come al paradiso della vita notturna? Le cose stanno cambiando: da qualche anno a questa parte l'isola ha riscoperto il suo lato più creativo e bohémienne.

A cura di Valeria Paglionico

Per decenni Ibiza è stata la meta vacanziera preferita di tutti coloro alla ricerca di party folli, aperitivi al tramonto e show dei più grandi dj internazionali, ma negli ultimi anni ha cominciato a sentire la "concorrenza" delle sue rivali, prima tra tutte l'isola di Mykonos. Ora le cose stanno cambiando e la perla delle Baleari sta vivendo una nuova epoca d'oro all'insegna della creatività e dell'arte. Il dettaglio che non è passato inosservato? Sono sempre di più i turisti che rifuggono dagli iconici locali, preferendo andare alla scoperta del lato culturale e wild dell'isola.

Come è cambiata Ibiza dopo la pandemia

Siamo sempre stati abituati a pensare a Ibiza come a un moderno "mondo dei balocchi" perfetto gli amanti delle feste e della vita notturna, ma la verità è che l'isola è anche un vero e proprio paradiso per coloro che vanno alla ricerca di tranquillità, bellezza e arte. Questa percezione bohémienne e hippie è sempre esistita ma ha cominciato a essere sempre più apprezzata a partire dal periodo post-pandemico, quando i turisti hanno iniziato ad andare alla ricerca di benessere, relax e viaggi "lenti". Ad oggi, infatti, sono moltissimi coloro che durante una vacanza sull'isola rifuggono dai locali, preferendo godersi i meravigliosi panorami incontaminati e le creazioni artistiche locali. Certo, le iconiche discoteche continuano a essere super frequentate ma è chiaro che questa inedita forma di turismo abbia dato il via alla nuova epoca d'oro ibizenca.

Perché Ibiza è un centro creativo

Un mix di persone provenienti da tutti i ceti sociali, un luogo ricco di tradizioni artigianali, il centro dell'universo hippie: l'animo moderno e wild di Ibiza ha sempre ispirato stilisti e artisti di tutto il mondo, tanto che l'isola è stata considerata a lungo un centro creativo. Ora i turisti stanno ricominciando ad apprezzare il suo lato più artistico: nella Contemporary Art Now (CAN) Art Fair si raccolgono opere nazionali e internazionali contemporanea e d'avanguardia, tra le stradine si vedono sempre più botteghe di artigiani locali e, come se non bastasse, i creativi di tutto il mondo la scelgono come la loro principale residenza. Insomma, Ibiza si sta reinventando e sta diventando la meta ideale per gli amanti dell'arte e della cultura.