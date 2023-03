La gift bag per i candidati agli Oscar 2023 vale 125mila euro: tra i regali una vacanza su un’isola italiana I candidati ai Premi Oscar 2023 nelle categorie dell’interpretazione e della regia ricevono una busta regali con vacanze esclusive come a Ischia nel nuovo resort del Faro di Punta Imperatore.

A cura di Clara Salzano

Il Faro di Punta Imperatore agli Oscar 2023 – Credit Floatel

Quando una celebrità vince l'ambita statuetta d'oro ai Premi Oscar come Miglior attore e regista non porta a casa solo l'iconico riconoscimento ma riceve anche una busta regalo. Si chiama Everyone Wins, viene assegnata al presentatore della cerimonia e ai 25 nominati nelle categorie dell’interpretazione e della regia. La busta contiene una serie di benefit tra cui soggiorni gratuiti in strutture di lusso esclusive. Quest'anno i 25 candidati ai Premi Oscar 2023 hanno trovato nella loro gift bag, del valore di 125.000 dollari, una vacanza a Ischia, nel Faro di Punta Imperatore che dalla primavera funzionerà come resort di lusso con sole quattro stanze e un ristorante gourmet, ideale per ospitare appunto attori e registi in cerca di esperienze mozzafiato.

Il faro di Punta Imperatore

Il Faro di Punta Imperatore, posto sul versante sud-occidentale dell'Isola d'Ischia, è stato trasformato in un resort di lusso dalla società tedesca Floatel Gmbh, specializzata nel recupero di fari in tutta Europa diventati mete privilegiate di vacanze esclusive. La Floatel Lighthouse Hotels Gmbh si è aggiudicata la concessione cinquantennale dell'Agenzia del Demanio e ha intrapreso un importante piano di riqualificazione del faro rendendolo un resort esclusivo con sole quattro camere in funzione dalla primavera 2023.

Il faro sulla scogliera di Forio

Posto su una scogliera alta 172 metri, il Faro dell'isola di Ischia domina il Golfo di Napoli dal 1884 con il suo lungo fascio di luce. Si tratta di uno dei fari più spettacolari al mondo, posto sul promontorio di Punta Imperatore sull'Isola Verde. Si raggiunge il faro solo a piedi tramite un sentiero tra roccia e piante di fico a picco sul mare.

Leggi anche Birkin bag all'asta: la borsa di Hermès disegnata da Nigel Peake vale oltre 50mila euro

Il faro dall’alto

Una volta giunti a destinazione gli ospiti potranno godere della totale privacy e di tutti i comfort di un resort di lusso con piscina a sfioro e vista mozzafiato sulle acque verde smeraldo della baia di Citara a Ischia. I migliori attori e registi del mondo candidati al premio più ambito agli Oscar 2023 potranno godere di un soggiorno di tre notti in questo "luogo da sogno" che ha portato Ischia fino a Hollywood.