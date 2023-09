La classifica dei monumenti più cercati sul web, da Stonehenge alla Statua della Libertà State organizzando una vacanza ma avete l’imbarazzo della scelta sul luogo da visitare? Potete consultare la classifica dei monumenti più cercati sul web: ecco quali sono le mete più popolari al mondo.

A cura di Valeria Paglionico

Viaggiare è uno dei piaceri della vita e non sorprende che siano moltissimi coloro che approfittano di ogni giorno di ferie per preparare la valigia e partire verso nuove avventure. C'è chi sceglie località esotiche, chi ama i percorsi di trekking e chi sogna di ammirare le più famose meraviglie del mondo, il tutto dopo aver fatto delle apposite ricerche sul web (basti pensare al fatto che ognuno di noi trascorre oltre 53 ore all'anno a pianificare le vacanze). È proprio partendo dai click online che è stata stilata una mappa dei monumenti più cercati sul web: ecco quali sono i luoghi più o meno iconici che gli utenti desiderano di visitare almeno una volta nella loro vita.

Il Taj Mahal in India

I monumenti più popolari al mondo

La compagnia di assicurazioni di viaggio AllClear ha condotto un accurato studio sui monumenti più famosi al mondo. Dopo aver analizzato per 5 anni i dati sulle visualizzazione delle pagine Wikipedia è arrivata alla creazione di una vera e propria mappa con i luoghi più popolari e visitati in ogni continente. In totale ci sono 32 siti storici e culturali, 32 parchi e riserve, 26 antiche rovine, 20 montagne e vulcani, 17 mari, 15 luoghi religiosi, 9 isole, 7 siti architettonici moderni e 2 deserti.

Il Burj Khalifa negli Emirati Arabi

A ricevere il maggior numero di click a livello globale sono stati il Taj Mahal in India con oltre 28 milioni di visualizzazioni della pagina Wikipedia a lui dedicato, il Burj Khalifa negli Emirati Arabi (23, 4 views), il Monte Everest in Nepal (22,8 visualizzazioni) a la Statua della Libertà con 19,8 visualizzazioni.

La Grande Muraglia cinese

Dalla Tour Eiffel al Colosseo, i monumenti più gettonati d'Europa

A seguire nella classifica stilata, dopo la Grande Muraglia cinese e il Monte Machu Picchu, ci sono diversi monumenti considerati il simbolo dell'Europa, dalla Tour Eiffel a Parigi (che ha ricevuto 17 milioni di views) al sito archeologico di Stonehenge nel Wiltshire, in Inghilterra, con 13,5 milioni di visualizzazioni, fino ad arrivare al Colosseo di Roma con 12 milioni di views e alla Sagrada Familia di Barcellona (11 milioni di visualizzazioni).

Stonehenge in Inghilterra

Le Scogliere di Moher in Irlanda, l'Acropoli greca, la Grande Barriera Corallina australiana, le Cascate del Niagara, il Parco Nazionale del Vulcano Masaya in Nicaragua, il Cristo Redentore in Brasile: questi sono solo alcune delle iconiche meraviglie del mondo molto gettonate sul web. I siti più originali? Il Manneken Pis in Belgio, ovvero la statua di un ragazzo che urina, e la miniera di sale di Wieliczka in Polonia. A chi non è venuta voglia di viaggiare di fronte tanta bellezza?