Isola privata vendesi: costa quanto un bilocale a Milano Al posto di comprare un bilocale in centro a Milano si può scegliere di diventare proprietari di una piccola isola privata al largo della costa del Maine in vendita per 339.000 dollari.

A cura di Clara Salzano

L’isola di Duck Ledges Island – Credit downeastproperties.com

Non bisogna essere per forza Bill Gates per possedere una propria isola privata né spendere 13 milioni di dollari per il proprio angolo di paradiso come la Grand Bogue Caye del fondatore di Microsoft Corporation. Esiste infatti una piccola isola privata al largo della costa del Maine che è in vendita al costo di un bilocale in centro a Milano. Per 339.000 dollari si può diventare proprietari di un'oasi in mezzo all'Oceano con cottage privato da cui godere delle bellezze e del silenzio della natura.

Duck Ledges Island è un piccolo pezzo di paradiso tra l'Acadia National Park e il confine canadese. L'isola privata è circondata da scogli dove albergano le foche per non sentirsi mai soli e offre panorami della natura mozzafiato con una flora selvaggia e meravigliosa. Duck Ledges Island è in vendita per 339.000 che è il prezzo di mercato di un bilocale nel centro di Milano, se ci pensi.

A mettere di nuovo sul mercato l'isola è il proprietario Billy Milliken, agente immobiliare che l'aveva comprata quindici anni fa per sottrarla ad un cliente che voleva trasformare Duck Ledges Island in una tenuta di caccia. Billy Milliken ora ha comprato un'isola più grande non lontana ed è alla ricerca di un nuovo proprietario che si innamori di Duck Ledges Island come ha fatto lui. L'isola è un appezzamento di terreno di circa 1,5 acri situato nel mezzo della baia di Wohoa al largo della costa del Maine.

Non si tratta di un'isola selvaggia ma di una proprietà naturalistica con tanto di cottage privato dotato di ogni comfort. L'abitazione di sviluppa su due livelli, è costruita in legno e si trova a pochi metri dalle spiagge di sabbia su entrambi i lati. L'area è dotata anche di buoni punti di ancoraggio e atterraggio con qualsiasi marea perché l'isola si può raggiungere solo in barca o in elicottero ma Duck Ledges Island non è molto distante dal porto turistico pubblico di Jonesport o dalla struttura di Addison, nel Maine.