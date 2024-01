Il nuovo ristorante di Antonino Cannavacciuolo nel resort di lusso: dove si trova e quanto costa Il progetto del giudice di Masterchef inaugurerà il 9 febbraio e offrirà anche la cucina dello chef. Immerso nelle colline astigiane, il relais vanta una cantina con oltre duemila etichette. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Il ristorante de Le Cattedrali Relais

Nuovo progetto per la famiglia Cannavacciuolo che inaugurerà un nuovo hotel di lusso nelle colline del Monferrato in Piemonte. I resort di Laqua Collection, la società del giudice di Masterchef, salgono quindi a 5 e la new entry inaugurerà il 9 febbraio. Le Cattedrali Relais si trova in località Valleardona, in provincia di Asti e sarà il primo 5 stelle della zona. "Vogliamo offrire agli ospiti soggiorni ed esperienze memorabili", ha affermato Cinzia Primatesta, moglie dello chef, alla guida assieme a lui, della società.

Il lounge bar di Le Cattedrali Relais

Il ristorante all'interno del resort di lusso

A rendere questa esperienza ancora più unica all'interno del relais è stato aperto anche un ristorante, che offrirà la cucina di Cannavacciuolo e della sua equipe e a definirne filosofia e menu è stato chiamato Gianluca Renzi. Ad accompagnare la parte food ci sarà anche un'importante offerta di vini con una cantina che vanta oltre duemila etichette provenienti da tutta Italia, con una predilezione con quelli piemontesi per indicare proprio lo stretto legame con la location. Sarà disponibile anche un Lounge Bar per pranzi ed eleganti aperitivi.

La cantina di Le Cattedrali Relais

Le Cattedrali Relais: l'offerta

Il progetto fonde la ristorazione con arte e territorio. Le forme del resort riprendono quelle della natura circostante e si fondo con la location. Gli spazi si caratterizzano sono caratterizzati da arredi moderni ed essenziali, con camere e suites dalle metrature generose (da 43 a 133 mq) firmati da designer italiani. È inoltre disponibile un’area benessere con sauna, bagno turco e vitarium, una piscina esterna riscaldata e un parco al cui interno si trova anche un piccolo teatro open air, oggetto di un intervento di arte contemporanea dell’artista britannico David Tremlett. A concludere l'offera anche un campo da padel e da pickleball, e una pista di atterraggio elicotteri a disposizione degli ospiti.

Le Cattedrali Relais

Quanto costa una camera nel resort

I costi di una stanza variano a seconda del periodo e della tipologia. Una prenotazione per una notte in un fine settimana di aprile può andare 300 euro a 450 euro, con opzioni intermedie da 310 e 350 euro.