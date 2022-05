I 10 migliori posti da vedere a Catania e dintorni Catania è una città dal fascino magnetico, uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia. Ecco i 10 posti da vedere assolutamente, che sia per una vacanza di uno o più giorni.

in foto: Catania (Pixabay)

Catania è una delle città più antiche della Sicilia: vanta circa 2700 anni di storia e i suoi più antichi monumenti sono capolavori dell'architettura barocca etnea. Nel tempo è stata capace di mantenere intatto il suo fascino magnetico, aprendosi però alla modernità e diventando un centro giovane e vitale, ricco di locali e amatissimo dai turisti più giovani alla ricerca di movida. Catania offre ai suoi visitatori di tutto. Il centro storico coi suoi palazzi bianchi e neri e le piazze barocche è una perla protetta dall'Unesco. Le spiagge di sabbia o rocciose sono caratterizzate da acque marine azzurre e cristalline. La cucina è ovviamente famosa in tutto il mondo. E questo scenario colorato e frizzante è dominato dall'alto dall'Etna: Catania si trova ai suoi piedi e ne subisce il fascino tanto minaccioso quanto suggestivo. Abbiamo selezionato 10 luoghi adatti a tutte le tasche, impossibili da trascurare per una vacanza di uno o più giorni. Non c'è bisogno di prendere la macchina né i mezzi pubblici: questo itinerario è perfetto per essere percorso interamente a piedi, anche in un solo giorno. Ma per chi ha più tempo a disposizione e vuole godere ancora di più delle meraviglie della città, uscendo dal centro, i sono anche opzioni per una vacanza di 3 o 5 giorni.

1. Castello Ursino

Il Castello Ursino fu commissionato da Federico II di Svevia e costruito dall'architetto Riccardo da Lentini. In origine l'imponente costruzione sorgeva su un promontorio proteso verso il mare. L'eruzione dell'Etna del 1669 ha radicalmente modificato il paesaggio: la lava ha completamente coperto l'area a sud, chiudendo ogni sbocco verso il mare. Oggi l'edificio è sede del museo civico di Catania, che tra le tante cose ospita la preziosa collezione archeologica dei Biscari, la famiglia più potente dell'aristocrazia catanese.

in foto: Castello Ursino

2. Cattedrale di Sant'Agata con fontana dell'Elefante

Piazza Duomo di Catania è dominata dalla grandiosa Cattedrale di Sant'Agata. Presenta una facciata in marmo con due ordini di colonne provenienti dall'anfiteatro romano. All'interno sono custodite le reliquie della santa patrona della città (che si festeggia il 5 febbraio). Qui riposa anche il celebre compositore Vincenzo Bellini.

in foto: il duomo di Sant’Agata (Pixabay)

Al centro della piazza si trova la fontana dell'Elefante: rappresenta un elefante che sorridente in pietra lavica nera, di epoca romana, sormontato da un obelisco egiziano.

in foto: fontana dell’Elefante

4. Via Etnea

La via dello shopping di Catania è Via Etna. Il nome dipende dal fatto che nelle giornate serene e limpide il vulcano domina l'orizzonte e si vede chiaramente sul fondo della strada. È una strada sempre affollata e ricca di negozi che termina su Piazza dell'Università e che porta anche a Giardino Bellini, da dove si può ammirare indisturbati l'Etna.

4. Piazza Duomo

È il cuore pulsante della città, punto d'incontro di via Etnea, via Giuseppe Garibaldi e via Vittorio Emanuele II. Chi ha un solo giorno a disposizione per visitare Catania, non può escludere dal tour questa piazza, dove si trovano sia il Duomo che la famosa Fontana dell'Elefante. Oltre a questi due, che sono i simboli principali, si trovano in piazza anche la fontana dell'Amenano e il palazzo dei Chierici. A circa 4-5 metri sotto piazza del Duomo si trovano le terme Achilliane risalenti al IV-V secolo: vi si accede tramite il corridoio del Museo diocesano di Catania.

in foto: piazza Duomo

5. Teatro Bellini

L'elegante Teatro Massimo Bellini si trova in via Giuseppe Perrotta 12. È una struttura del 19esimo secolo, costruita seguendo i progetti degli architetti Andrea Scala e Carlo Sada, che si erano lasciati ispirare dall'Opéra di Parigi. Vanta una delle acustiche migliori, in Italia. Il teatro ha ospitato rappresentazioni entrate nella storia; Maria Callas vi si è esibita spesso, regalando al pubblico emozioni indimenticabili.

in foto: teatro Bellini

6. Pescheria

Un mercato è sicuramente un luogo caratteristico, dove si respira l'atmosfera più calda e vera di un posto, tra profumi, sapori, colori e voci. Il mercato del pesce di Catania è certamente caotico, ma molto rappresentativo della città: la Pescheria invade le vie dietro Piazza Duomo tutte le mattine dei giorni feriali. I turisti hanno la possibilità di trovare vassoi traboccanti di pesce fresco.

in foto: pescheria di Catania

7. Monastero di Benedettini

Il Monastero di San Nicolò l’Arena di Catania è uno dei complessi benedettini più grandi d’Europa, secondo solo a quello di Mafra in Portogallo.. Fondato nel 1558, sorge sulla collina di Montevergine, a 10 minuti a piedi dal duomo di Catania e appartiene al periodo del tardo barocco siciliano. Nel 2002 l'UNESCO ha inserito il Monastero tra i patrimoni dell’Umanità. Al suo interno vi sono una domus romana, diversi chiostri e un giardino pensile, visitabili con percorsi guidati.

8. Playa Catania

È una delle spiagge più belle del catanese: decine di chilometri di spiagge vivacizzate da bar e locali e frequentate da tanti giovani. La caratteristica di Playa Catania è la sabbia dorata, anche se il catanese ha un'offerta molto variegata dal punto di vista balneare. Si susseguono litorali di diverse tipologie, dove la sabbia si alterna agli scogli, la ghiaia ai ciottoli, così da accontentare davvero tutti.

in foto: Playa Catania (Pixabay)

9. Palazzo Biscari

Palazzo Biscari è un famoso palazzo privato di Catania, un gioiello del barocco siciliano settecentesco. Presenta ampi saloni riccamente affrescati, dove solitamente vengono organizzate sfilate, concerti e serate di gala. È una location rinomata e pregiata, in parte ancora abitata dai discendenti della famiglia dei Paternò Castello, Principi di Biscari. Molte delle collezioni del museo del principe di Biscari sono state donate al Comune e attualmente si trovano presso il Museo Civico di Castello Ursino.

10. Via Crociferi

È una strada suggestiva, visitatissima perché piena di chiese e monasteri dell'architettura barocca. Le quattro chiese principali che è possibile incontrare percorrendo la via sono: la chiesa di San Benedetto, la chiesa di San Francesco Borgia, la chiesa di San Giuliano (perla del barocco catanese) e la chiesa di San Camillo.

Cosa vedere nei dintorni di Catania

Per una permanenza di più giorni a Catania, ci sono tanti altri poli d'attrazione che è possibile includere nel proprio tour, oltre quelli più gettonati visti fino a questo momento0. Nelle vicinanze ci sono le isole Ciclopi, che forse in origine erano attaccate alla costa siciliana. Il piccolo arcipelago comprende faraglioni, scogli e isole: si è formato in seguito a un'intensa attività vulcanica circa mezzo milione di anni fa. Si trovano nel territorio comunale di Aci Castello (provincia di Catania) e, secondo la leggenda, sarebbero le pietre scagliate dal ciclope Polifemo contro Nessuno-Ulisse in fuga.