Harry Potter, su TikTok spopolano i tour delle location Anche grazie ai social, a distanza di 13 anni dall’ultimo film, le location di Harry Potter continuano ad esercitare fascino e curiosità: ecco i tre luoghi più amati della saga fantasy. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il cast di Harry Potter

La magia di Hogwarts non smette di esercitare il suo fascino. Anche ai tempi di TikTok, Harry Potter e le sue location continuano a essere al centro di migliaia di video. Dopo l'ultimo film della saga, uscito nelle sale nel 2011, i tour negli studi di Londra e i pellegrinaggi al vero castello di Hogwarts si sono moltiplicati, diventando veri e propri itinerari di viaggio.

Il tour degli studi Warner Bros a Londra

A Leavesden, a 30 chilometri da Londra, si trovano gli studi della Warner Bros. Qui, per dieci anni, sono stati allestiti alcuni luoghi simbolo degli otto film della saga di Harry Potter. Dalla mitica Diagon Alley alla Foresta Probita, i fan del maghetto di J.K.Rowling potranno immergersi nelle location dei film al costo di 61 euro (53 sterline).

Il set di Diagon Alley

Tra i luoghi più celebrati troviamo anche la sala grande di Hogwarts, creata negli studi di Leavesden nel 2000, in occasione del primo film Harry Potter e La Pietra Filosofale e poi utilizzata nel corso degli altri capitoli. Non manca anche qualche chicca per i veri appassionati come il set della Gringot Bank. Fiancheggiata da imponenti pilastri di marmo, la grande sala della banca è decorata con tre magnifici lampadari di cristallo. Calamai, penne e libri mastri completano le scrivanie dei cassieri goblin come si vedono sullo schermo. Il reparto di creazione di oggetti di scena, guidato da Pierre Bohanna, ha creato oltre 210mila monete finte solo per gli ultimi due film.

Lo studio di Silente

Dove si trova il vero Castello di Hogwarts

Tuttavia, uno dei luoghi più amati e anche visitati dai fan di Harry Potter rimane il Castello di Hogwarts. Si tratta di una delle strutture più antiche del Regno Unito, ma il castello di Alnwick è diventato celebre nel mondo per il suo "ruolo" nei film, soprattutto i primi due, della saga fantasy. Costruito nel 1096, si trova nella regione del Northumberland, in Inghilterra, a pochi chilometri dal confine nord con la Scozia.

Il castello di Alnwick

È soprannominato il Windsor del Nord perché la sua struttura medievale assomiglia al castello di Windsor. A partire dal 1300 è di proprietà dei duchi di Northumberland ed è il secondo castello abitato più grande del Paese. La famiglia Percy, da secoli proprietaria dell'immobile, ha allestito all'interno una preziosa collezione d'arte, oggi ammirata anche dai turisti che non si recano ad Alnwick per via di Harry Potter. Tra i luoghi più sfruttati durante le riprese del film c'è il cortile esterno, dove Harry prova a salire sulla scopa per la prima volta, usato anche per gli allenamenti di Quidditch. Il Castello è visitabile a partire dal 31 marzo, dopo la chiusura per il periodo invernale. Il biglietto intero costa 16 sterline.

Viaggiare sul treno che porta a Hogwarts

Se avete mai sognato di salire a bordo del vero Hogwarts Express, in Scozia c'è un itinerario che fa per voi. Il Jacobite, il vero nome del treno, segue alcune delle tappe immortalate dagli otto film di Harry Potter ed è un'esperienza da sogno per tutti i fan. Il convoglio parte da Fort William per arrivare a Mallaig, in un percorso di 135 km lungo sei ore. Durante il viaggio si potrà passare sopra il viadotto di Glenfinnan, una delle location del film, lungo il lago Morar, ammirando anche il Ben Nevis, il monte più alto d'Inghilterra. I viaggi riprenderanno a partire dal 28 marzo 2024 ma i posti sono esauriti fino al 9 maggio.