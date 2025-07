Emma Marrone a Pantelleria: le vacanze in un dammuso di lusso da quasi 3mila euro a notte

L'estate 2025 è entrata nel vivo e le star non se lo sono lasciate ripetere due volte, anzi, stanno approfittando della pausa professionale per godersi il meritato relax al termine di un lungo anno lavorativo. Emma Marrone è tra queste: complice il fatto che non ha lanciato nessun tormentone, ha avuto la possibilità di darsi davvero al riposo totale. Per lei niente mete lontane ed esotiche, negli ultimi giorni è volata a Pantelleria con il suo staff e sui social ha documentato i momenti più belli della vacanza, dalle gite in barca agli aperitivi al tramonto. Qual è la location scelta per questo viaggio wild?

Le vacanze a Pantelleria di Emma Marrone

Emma Marrone ha scelto Pantelleria, l'isola siciliana a 65 km dalla Tunisia, per organizzare il viaggio estivo insieme al suo staff, dal produttore Dardust allo stylist Lorenzo Posocco.

Emma Marrone a Pantelleria

Sui social ha poi mostrato alcuni dettagli delle giornate trascorse tra bagni, mare cristallino e aperitivi al tramonto, lasciando intravedere sullo sfondo la splendida location scelta per il soggiorno.

Dammuso Il Mulino

Il gruppo ha riservato il Dammuso Il Mulino by DomuSicily, un ex mulino della valle di Monastero che è stato trasformato in una dimora di lusso. Si tratta di una proprietà che si estende su oltre 10.000 metri quadrati, con viti, ulivi, un cappereto, un palmeto, una piscina privata e una meravigliosa vista.

Dammuso Il Mulino

Quanto costa l'ex mulino diventato villa

Gli spazi esterni sono del damusso Il Mulino sono curati nei minimi dettagli, sono ampi e in pietra antica, decorati con tessuti ricercatissimi. Le zone relax sono ombreggiate dalle palme, mentre la piscina è dotata di solarium, bagno e spogliatoio.

Dammuso Il Mulino

All'interno, invece, la villa contra tre camere da letto indipendenti, ognuna con bagno privato, un salone, una sala da pranzo e una cucina (può ospitare fino a 11 persone). Quanto costa trascorrere una notte in questo "paradiso"? In alta stagione la dimora ha un prezzo di 2.600 euro a notte, anche se viene affittata solo per soggiorni di minimo una settimana.