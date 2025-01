video suggerito

Edimburgo introduce la tassa di soggiorno per i turisti: è la prima nel Regno Unito La città di Edimburgo ha introdotto una tassa di soggiorno per i visitatori: si tratta del primo provvedimento simile nel Regno Unito ed è il frutto di una mediazione tra visitatori e residenti. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Edimburgo

Se nelle città italiane ed europee la tassa di soggiorno è ormai una pratica consolidata, in Scozia hanno da poco approvato la tassa di soggiorno per i visitatori. Si tratta della prima tassa di soggiorno che viene introdotta nel Regno Unito. La tassa di soggiorno viene pagata dai turisti all'albergo o al b&b per ogni notte che trascorrono in una data città. Come dimostra anche una recente indagine dell'Osservatorio JFC riportata dal Sole 24 ore, si tratta di un introito sicuro: nel 2024 i comuni hanno incassato da questa imposta più di un miliardo di euro. Ora Edimburgo, capitale scozzese, si prepara a introdurre questo tipo di tassa negli hotel, bed and breakfast, ostelli, appartamenti e pensioni.

Come funzionerà la tassa di soggiorno a Edimburgo

A partire dalla metà del 2026, gli alloggi turistici potranno addebitare ai visitatori una tassa di soggiorno per un massimo di cinque notti. La tassa equivale al 5% del prezzo per il pernottamento di una singola notte nell'alloggio scelto. Gli introiti saranno incassati proprio dalle strutture per essere poi consegnati alle autorità locali. La necessità di introdurre una simile tassa è una conseguenza dell'overtourism che ha preso d'assalto anche Edimburgo e che ha costretto le autorità a correre ai ripari anche in termini di fondi e risorse.

Nel 2023 Edimburgo ha accolto quasi 5 milioni di visitatori che hanno speso 2,2 miliardi di sterline secondo il sito dell'ente turistico nazionale Visit Scotland. Il consiglio cittadino prevede che la nuova tassa di soggiorno possa raccogliere 45-50 milioni di sterline, ossia dai 53 ai 60 milioni di euro ogni anno entro il 2028 o il 2029.

Leggi anche In Toscana la prima legge regionale contro il turismo di massa: cosa cambia per gli affitti brevi

I residenti e le imprese locali sono stati consultati dopo la presentazione nelle fasi preliminari dell'approvazione della legge. Mentre poco più della metà dei residenti e delle imprese era d'accordo con una tassa del 5%, la maggioranza dei visitatori (62%) era contraria a una tassa o pensava che la tassa dovesse essere più bassa, secondo una nota del City of Edinburgh Council.

Il limite massimo del numero di notti era stato inizialmente fissato a sette, ma è stato ridotto a cinque dopo le osservazioni di Visit Scotland e dell'Edinburgh Festivals, che hanno evidenziato come gli artisti e gli altri lavoratori dei festival durante gli eventi si fermino spesso per diverse settimane. Edimburgo è solo l'ultima delle città europee che sceglie di adottare questa misura: attualmente la città con la più alta tassa di soggiorno è Amsterdam che attualmente ha una tassa di soggiorno del 12,5% sul prezzo di una singola notte.