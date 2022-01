Dove vive il Presidente della Repubblica: dal Quirinale a Villa Rosebery, tutte le sedi presidenziali Continuano le votazioni per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica italiana e nell’attesa di scoprire chi sarà, vediamo quali sono tutte le case del Presidente della Repubblica.

A cura di Clara Salzano

Il Quirinale, sede del Presidente della Repubblica italiana

Mentre a Roma continuano le votazioni per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica italiana, l'attenzione mediatica della nazione è rivolta non solo a Montecitorio ma anche al Colle più Nobile d'Italia dove ha sede il Quirinale. Nell'attesa di scoprire chi sarà il nuovo Presidente della Repubblica, vediamo quali sono tutte le case della carica più alta dello Stato italiano.

Il Palazzo del Quirinale a Roma

Il Palazzo del Quirinale è oggi la casa principale del Presidente della Repubblica. Mentre si attende di conoscere il suo prossimo proprietario, è andata in onda una puntata speciale di Viaggio nella Bellezza su Canale 5 proprio dedicata alla storica sede. Il Palazzo del Quirinale sorge sul colle più importante di Roma, per posizione strategica e perché intitolati al dio Quirino che qui aveva un tempio intitolato nel IV secolo a.C e che impose il nome al colle.

I Dioscuri di Piazza del Quirinale

Il Quirinale fu sede di altri importanti templi come quello della Salute e di Serapide, di cui faceva parte anche il gruppo scultore dei Dioscuri che ancora oggi decorano la piazza. Le prime dimore gentilizie, le chiese e le torri sul colle iniziarono ad apparire nel Medioevo.

Il cortile del Palazzo del Quirinale

Il Palazzo del Quirinale così come oggi lo vediamo è stato invece realizzato nel corso del pontificato di Paolo V Borghese, all'inizio del 1600. È stato l'architetto Flaminio Ponzio ad aver progettato lo storico edificio con lo Scalone d'onore, il Salone delle Feste e la Cappellina dell'Annunziata. Carlo Maderno costruì l'ala del Palazzo sulla via del Quirinale mentre l'architettura del Palazzo con le sue fortificazioni furono completate nel corso del Seicento. Nel Settecento Ferdinando Fuga realizzo le famose Scuderie. Oggi Palazzo del Quirinale è la residenza principale del Presidente della Repubblica che può scegliere se vivere in un questo maestoso edificio, come ha fatto Sergio Mattarella, o altrove come Sandro Pertini.

L’ingresso di Palazzo del Quirinale

La Tenuta Presidenziale di Castelporziano

A Castelporziano è la Tenuta Presidenziale a circa 25 Km dal centro di Roma immersa in alcune storiche tenute di caccia che è stata la sua destinazione primaria. La Tenuta ha un'estensione di oltre 60 chilometri quadrati ed è occupata per la maggior parte dal bosco, da una fauna e una flora molto varia con querce secolari, cervi e daini. Oggi la Tenuta non ha più vocazione venatoria ma è una riserva naturale di particolare pace e bellezza. Sulla sua superficie sono state rinvenute ville di età romana mentre il borgo e il Castello risalgono al X – XI secolo. Il Castello inizialmente era una torre edificata su strutture di età romana ma ben presto ha acquisito i connotati di una fortificazione di forma quadrangolare con torrioni angolari, doppio portone di accesso, coronamenti e merlature. L'attuale forma è da riferirsi a Grazioli (1823 – 1872) mentre gli arredi interni sono risalenti al periodo sabaudo provenienti in gran parte dal Quirinale. La Tenuta Presidenziale di Castelporziano è quella meno usata dai Presidenti della repubblica, forse per la sua grande vicinanza a Roma.

La Tenuta Presidenziale di Castelporziano del Presidente della Repubblica

Villa Rosebery a Napoli

Villa Rosebery è la residenza sul mare del Presidente della Repubblica italia. Sorge sulla Collina di Posillipo e ha ospitato alcuni dei nomi più illustri della nostra storia come Luigi Borbone, fratello di re Ferdinando II, Achibald Philip Primrose – Conte di Rosebery e Re Vittorio Emanuele III. La villa neoclassica con il suo parco rigoglioso è un luogo ameno costruita sul Belvedereì dal conte Thurn a inzio Ottocento. Inizialmente la villa era una piccola residenza con cappella privata e giardino; il resto della tenuta era destinata ad uso agricolo. La tenuta ha acquisito il nome di Villa Rosebery nel 1897 quando fu acquistata da Lord Rosebery, primo ministro d'Inghilterra, che qui si ritirò dalla vita politica. Fu Lord Rosebery a donare al Regno Unito la proprietà che venne usata come residenza degli ambasciatori inglesi a Napoli. Nel 1932 Villa Rosebery divenne patrimonio dello Stato italiano grazie all'accordo tra l'ambasciatore del Regno Unito e Benito Mussolini.