Il Palazzo del Quirinale di Roma protagonista di Viaggio nella Grande Bellezza: come visitarlo Lo speciale del documentario di Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza è sul Quirinale. Alla scoperta delle meravigliose sale e del giardino della residenza del Presidente della Repubblica.

A cura di Alessia Rabbai

Il Quirinale è protagonista della puntata speciale di ‘Viaggio nella Grande Bellezza', il documentario di successo Mediaset condotto da Cesare Bocci in onda su Canale 5. Palazzo del Quirinale è uno dei palazzi storici più importanti di Roma, tra i luoghi principlai della vita della Repubblica Italiana e residenza del Presidente della Repubblica. Giorgio Napolitano lo ha definito "la casa di tutti gli italiani". L'ultimo ad averci vissuto fino a poche settimane fa è stato Sergio Mattarella. Ora attende l'elezione e l'insediamento del suo nuovo ospite, che lo abiterà per sette anni. Al suo interno si possono vedere le Collezioni del Quirinale: in ogni sala sono infatti presenti opere d'arte di ogni genere, tra dipinti antichi e moderni e arazzi. Si possono poi ammirare le collezioni degli orologi e delle carrozze. All'esterno c'è un sontuoso giardino. Il Quirinale è aperto venerdì, sabato e domenica dalle ore 9.30 alle 13, con ultimo ingresso alle 11.

Viaggio nella Grande Bellezza, cosa vedere al Palazzo del Quirinale

Con i suoi oltre 110 mila metri quadri che lo collocano nella classifica dei palazzi più grandi al Mondo, il Quirinale svetta sul colle più alto della Città Eterna. Al suo interno ospita opere realizzate dalle mani di illustri artisti come Pietro Da Cortona, Guido Reni e Carlo Maderno. All'inizio della visita si può ammirare lo Scalone d'Oro, opera di Flaminio Ponzio e datato ad inizio 1600. All'interno delle sue meravigliose sale ospita 261 arazzi, che risalgono tra XVI e XIX secolo. Alcuni degli ambienti interni più belli sono il Salone dei Corazzieri, la Cappella Paolina, la Sala delle Stagioni, delle Virtù, del Diluvio, delle Logge, dei Bussolanti e la Sala del Balcone, ma ce ne sono molte altre. All'esterno il giardino di quattro ettari.

Come visitare il palazzo del Quirinale a Roma

L'accesso al Palazzo del Quirinale è consentito soltanto a coloro che sono in possesso del Super Green Pass e di mascherina ffp2. La visita dura circa un'ora e mezza e richiede la presenza di un gruppo di massimo dieci persone, con accessi ogni trenta minuti ed è necessario presentarsi un quarto d'ora prima, con un documento di riconoscimento. È necessaria la prenotazione che deve essere effettuata almeno cinque giorni prima della visita. Si può prenotare online, oppure chiamando il numero 06 39.96.75.57.

Quanto costa il biglietto per visitare il palazzo del Quirinale

Il percorso di visita è gratuito, fatta eccezione della prenotazione obbligatoria che è di 1,50 euro. Si può scegliere tra le date e gli orari disponibili dal lunedì alla domenica dalle ore 10 alle 15. Il biglietto è nominativo, non rimborsabile e vincolato ad una data e ad un orario.