Dove vedere i presepi più belli d'Italia, da quelli tradizionali a quelli sull'acqua In Italia fare il presepe a Natale è una tradizione irrinunciabile: ecco dove ammirare i più belli da nord a sud del Paese.

A cura di Giusy Dente

Il presepe di Manarola

In Italia fare il presepe a Natale è una tradizione irrinunciabile: non può mancare nelle case, accanto all'albero addobbato. In alcune città la sua realizzazione diventa una questione che va ben oltre l'intimità delle famiglie nelle loro abitazioni. Diverse città realizzano delle rappresentazioni e delle rievocazioni curatissime, opere di abili artigiani e artisti locali, ma anche semplici appassionati desiderosi di dare il contributo. La scena della Natività viene allestita in modo classico oppure più innovativo, magari aggiungendo personaggi inaspettati: si può dare libero sfogo alla creatività insomma. Basti pensare che c'è anche chi si affida a materiali inconsueti ma di grande impatto visivo come legno o sabbia, oppure chi stupisce con miniature microscopiche estremamente realistiche.

Il presepe di Greccio

La tradizione del presepe è nata a Greccio, vicino Rieti: fu qui che san Francesco d'Assisi realizzò la prima rappresentazione della Natività, secoli fa. Il paese ancora oggi custodisce questa tradizione natalizia e realizza uno dei presepi più iconici d'Italia. Il presepe viene allestito nel suggestivo santuario e tra le grotte del borgo. Diventa il protagonista assoluto di giorni di festa all'insegna di musica e spettacoli teatrali. È un presepe vivente, dunque con personaggi in carne e ossa.

Un presepe nel monastero francescano del comune di Greccio

Il presepe di Massa Martana

Quello di Massa Martana è un presepe unico. Non viene realizzato con i soliti materiali, bensì col ghiaccio, difatti è necessario collocarlo in un locale costantemente mantenuto alla temperatura di -18° per tutta la durata della mostra. Le figure scolpite nel ghiaccio sono tutte a grandezza naturale e illuminate con giochi di luce che le rendono ancora più affascinanti.

Il presepe di Manarola

Il presepe di Manarola è uno dei più suggestivi. Il borgo è un piccolo gioiello arroccato sulle scogliere delle Cinque Terre in Liguria. La location fa la differenza e si presta particolarmente a questo allestimento, che nella sua semplicità risulta di grande impatto visivo, soprattutto in lontananza. Il presepe, infatti, viene fatto lungo la costa: le figure a grandezza naturale sono tutte realizzate con materiali riciclati e illuminate da oltre 15.000 lampadine multicolori alimentate da un impianto fotovoltaico. Questo le rende inconfondibili e impossibili da non notare: spiccano col loro profilo luminoso, in bella vista in cima alla collina.

Il presepe di sabbia di Bellaria Igea Marina

A proposito di presepi poco tradizionali, impossibile non menzionare anche quello di Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini. Qui lo spettacolo natalizio che si ripete ogni anno prende forma sulla sabbia! Il presepe, infatti, viene realizzato sfruttando la fine sabbia della Riviera che si trasforma nella rappresentazione della Natività.

Il presepe di sabbia di Bellaria Igea Marina

I presepi viventi d'Italia

In memoria del primo presepe, quello di Greccio voluto da San Francesco d'Assisi, che era un presepe vivente, ancora oggi tante città ripropongono questa tipologia di presepe. I volontari si trasformano in personaggi coi costumi tipici dell'epoca: la Sacra Famiglia ovviamente, i Magi, i pastori e tutte le altre figure. È una forma d'arte vera e propria. In Italia si realizzano presepi viventi a Tricase in provincia di Lecce (Puglia), a Matera (Basilicata), a Calavino in provincia di Trento (Trentino Alto Adige), a Custonaci in provincia di Trapani (Sicilia), a Pietrelcina in provincia di Benevento (Campania).

Presepe vivente a Tricase

Una mostra di presepi a Roma

Per celebrare il Natale e in vista del Giubileo 2025, il Dicastero per l'Evangelizzazione ha organizzato a Roma la mostra internazionale 100 Presepi in Vaticano, con 125 presepi esposti provenienti da 22 Paesi del mondo. Sono opere di ogni tipo: presepi tradizionali, meccanizzati, in legno e stoffa. La mostra sarà aperta al pubblico fino a lunedì 6 gennaio 2025 sotto il braccio sinistro del Colonnato del Bernini in piazza San Pietro, con ingresso gratuito e libero, senza bisogno di prenotazione.

Mostra "100 Presepi in Vaticano"

I presepi sull'acqua di Comacchio e Cesenatico

Anche a Comacchio viene realizzato un presepe non tradizionale. Siamo nella provincia di Ferrara, in una cittadina lagunare. Il paesaggio, con la sua fitta rete di canali, viene sfruttato per posizionare l'allestimento. La scena della Natività, infatti, viene costruita sull'acqua, sotto i ponti illuminati per l'occasione, che rendono tutto ancora più magico. Altro presepe sull'acqua è quello galleggiante di Cesenatico, località della Riviera Romagnola. Il presepe viene allestito presso il Porto Canale Leonardesco e i personaggi vengono collocati sulle imbarcazioni della Sezione Galleggiante del Museo della Marineria. Sono circa 50 statuine tutte realizzate a mano dagli artigiani.