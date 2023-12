Dov’è stato girato “Odio il Natale 2”: le location della serie Netflix con Pilar Fogliati Esce il 7 dicembre su Netflix la seconda stagione di “Odio il Natale” con Pilar Fogliati e Nicolas Maupas: ecco dov’è stata girata la serie.

A cura di Arianna Colzi

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pilar Fogliati in Odio il Natale 2

Debutta giovedì 7 dicembre su Netflix Odio il Natale 2, la seconda stagione della serie con Pilar Fogliati, Nicolas Maupas e Beatrice Arnera. La prima stagione aveva lasciato gli spettatori con un finale aperto: chi è venuto a trovare Gianna per Natale? La serie, infatti, racconta le avventure di Gianna (Pilar Fogliati), infermiera 30enne che, come ogni Natale, si ritrova a dover fare i conti con la fatidica domanda: quando ci fai conoscere il tuo fidanzato? Nella prima stagione la protagonista si affanna per cercare un partner da portare al pranzo di famiglia. In questa seconda stagione, invece, le cose sono un po' cambiate.

Nicolas Maupas e Pilar Fogliati in Odio il Natale 2

Le location di Odio il Natale 2

Come nella prima serie, la location principale di Odio il Natale è Chioggia, località in Veneto vicino Venezia. Una delle caratteristiche della prima stagione era stata la mancanza di punti di riferimento specifici che facessero comprendere il luogo preciso dove ci si trovava. La forza della serie tv, insomma, stava anche nell'atmosfera del Natale evocata dai luoghi in cui è girata.

Chioggia

Anche in questa stagione le riprese sono state ambientate in Fondamenta Canal Vena. Con il suo porticato, questa strada lungo il canale è il principale punto di ritrovo dei personaggi di Odio il Natale. Qui si trovano la gastronomia dei genitori di Gianna, il mercato del pesce e il bar di Caterina, amica di Gianna, punto di ritrovo del personaggio di Pilar Fogliati e delle sue quattro amiche.

Leggi anche Dove è stato girato Bridgerton 2, le location della serie Netflix ambientata a Londra

Le amiche nel bar in Fondamenta Canal Vena

Le scene girate a Palazzo Grassi Naccari

Tra gli altri luoghi di Chioggia che ospitano la serie tv troviamo Palazzo Grassi Naccari. Il palazzo del Settecento, attualmente sede della Facoltà di Biologia Marina dell'Università degli Studi di Padova, è il luogo in cui viene ambientato l'ospedale dove lavora Gianna. Sullo sfondo della serie si scorgono anche il Campanile di San Giacomo e la Chiesa della Santissima Trinità, una delle più belle di tutta Chioggia.

Palazzo Grassi Naccari

Le scene girate nel centro di Chioggia

Le riprese, che si sono tenute a Chioggia tra febbraio e marzo del 2023, hanno come ambientazione anche atri luoghi della città che non si erano visti nella prima stagione. Tra i luoghi coinvolti in Odio il Natale 2 troviamo calle Fabris, calle San Giacomo a Vigo, l'hotel Mosella a Sottomarina il bacaro Luci e Ombre che torna a essere punto di incontro per le avventure sentimentali di Gianna.

Jenny Denucci e Pilar Fogliati in Odio il Natale 2

Le scene girate a Villa Widmann

Tra il 7 e l'8 marzo, inoltre, è stata girata una scena di festa, di cui non vi riveliamo la trama per non fare troppi spoiler. La scena in questione è stata girata nella magnifica Villa Widmann. Villa Widmann Rezzonico Foscari è una grande dimora del Settecento e si trova a Mira, in provincia di Venezia. Circondata da un gigantesco parco, al centro si trova la Casa Dominicale. Il palazzo era di proprietà degli Sceriman, una facoltosa famiglia veneziana. Passata in mano a diverse famiglie nobiliari, attualmente è la sede dell'azienda di promozione turistica della Provincia di Venezia.

Villa Widmann | Foto Servizi Metropolitani di Venezia