Dov’è stato girato Napoleon: le location del film di Ridley Scott con Joaquin Phoenix

Esce il 24 novembre nelle sale Napoleon, il biopic su Napoleone Bonaparte di Ridley Scott con Joaquin Phoenix: ecco quali sono le location del film.

A cura di Arianna Colzi

Joaquin Phoenix | Foto Apple TV+

Il 24 novembre esce nelle sale italiane Napoleon, il film che racconta la vita e l'ascesa al trono di Francia di Napoleone Bonaparte. Diretto da Ridley Scott (Il Gladiatore, Alien, Blade Runner, House of Gucci), il biopic racconta la storia di Napoleone (interpretato dall'attore premio Oscar Joaquin Phoenix), dalle battaglie politiche e militari fino alla sfera privata, con particolare attenzione sulla sua storia d'amore con Giuseppina Bonaparte.

Una scena di Napoleon | Foto AppleTv+

Le location di Napoleon con Joaquin Phoenix

Il film è stato accolto con scetticismo da parte della critica e del pubblico francese, perché la storia del celebre condottiero è molto lontana dai canoni tradizionali. Il Napoleone di Ridley Scott è un uomo burbero e cupo, un personaggio tragicomico che ha fatto storcere il naso anche gli storici. Il fulcro della storia è la relazione amorosa con Giuseppina di Beauharnais, interpretata da Vanessa Kirby.

L'incoronazione di Giuseppina | Foto Apple TV +

Al di là delle interpretazioni e delle valutazioni, però, il film racconta anche e soprattutto le grandi battaglie del condottiero. Le riprese sono iniziate a febbraio 2022 e, quasi come a voler fare un dispetto al pubblico francese , si sono concentrate quasi interamente nel Regno Unito. Insomma, il film non è stato girato in Francia, come si poteva ipotizzare. Come racconta lo scenografo del film, Arthur Max, "In Inghilterra c'è abbastanza architettura neoclassica [da poter girare il film qui, ndr] probabilmente perché gran parte dell'architettura francese e inglese, si basa sull'architettura classica palladiana italiana".

Ridley Scott e Joaquin Phoenix | Foto Apple TV+

La cattedrale di Lincoln è la cattedrale di Notre-Dame

Gli interni della cattedrale di Notre-Dame, dove Napoleone venne incoronato imperatore il 2 dicembre 1804, sono stati ricostruiti nella cattedrale inglese della città di Lincoln. La struttura gotica con le classiche guglie appuntite ricorda molto quella della chiesa francese, attualmente in fase di restauro dopo il terribile incendio del 2019. Anche la parte interna della St. Mary's Cathedral di Licoln replica lo stile della cattedrale parigina, rendendola la location ideale per Napoleon.

La cattedrale di Lincoln | Foto Jonathan Billinger

La scena girata a Petworth House

Nel West Sussex, regione del Regno Unito, nella località di Petworth si trova una meravigliosa dimora del 17esimo secolo che, per due giorni, si è trasformata in un palazzo nobiliare francese. A Petworth House, oggi di proprietà del National Trust inglese, sono stati replicati gli interni delle case signorili frequentate da Napoleone.

Petworth House | Foto National Trust

I grandi saloni – decorati con quadri di William Turner, Van Dyck e Tiziano – rispecchiano il gusto stilistico dell'Europa Occidentale del Settecento e Ottocento. Qui, nel marzo del 2022, è stata girata la scena del Bal des victimes. Dopo la fine del periodo del Terrore, i sopravvissuti cominciarono a dare grandi feste per dimenticare il clima di terrore, appunto, in cui erano vissuti negli ultimi anni. In occasione di uno di questi balli Napoleone incontra Giuseppina per la prima volta.

Napoleone e Giuseppina Bonaparte | Foto Apple TV+

La scena è stata girata nella Beauty Room e nella Marble Hall di Petworth House. Le stanze sono state allestite secondo il gusto dell'epoca, con i fasti e le decorazioni dell'era napoleonica. La Sala dei Marmi è stata utilizzata per un incontro tra Napoleone e i suoi generali. La Sala da pranzo è stata trasformata nello studio dell'artista Jacques-Louis David, che ha dipinto il ritratto dell'incoronazione di Napoleone. Le riprese sono durate due giorni, ma l'allestimento della dimora secondo i canoni ottocenteschi e le volontà del regista ha richiesto quasi due settimane.

Gli interni di Petworth House | L'allestimento di Petworth House per il set di Napoleon | Foto National Trust Images/Sue Rhodes

Tra le altre locatio utilizzate dalla produzione come set del film troviamo, sempre nel Regno Unito, Stowe House,Blenheim Palace e West Wycombe Park.

Vanessa Kirby interpreta Giuseppina Bonaparte

L'assedio di Tolone girato a Malta

Nel maggio 2022, le riprese si sono spostate a Malta. Il Forte Ricasoli, a Calcara, è stato usato per girare le scene dell'assedio di Tolone del 1793, la prima vittoria di Napoleone Bonaparte nelle guerre rivoluzionarie francesi. Lo stesso Forte è stato location anche di altri celebri produzioni come Il Trono di Spade, Troy e Il Gladiatore dello stesso Ridley Scott.

Il Forte Ricasoli a Malta