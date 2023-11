Napoleon, Giuseppina Bonaparte ha inventato lo stile impero nella moda Vanessa Kirby è Giuseppina Bonaparte in “Napoleon”. L’imperatrice amava lo stile impero e ha fortemente segnato la moda e il costume della sua epoca.

Vanessa Kirby è Giuseppina Bonaparte

C'è grande attesa per l'imminente uscita di un film su cui ci sono altissime aspettative. Joaquin Phoenix torna a lavorare con Ridley Scott, a distanza di 20 anni dal celeberrimo Il Gladiatore. Stavolta veste i panni di Napoleone Bonaparte. Nel cast di Napoleon anche Vanessa Kirby, che interpreta invece Giuseppina di Beauharnais che fu la prima moglie dell'imperatore. Il film ripercorre proprio la carriera e la scalata al potere di Napolone, così strettamente intrecciata alla passionale relazione con Giuseppina, di cui era perdutamente innamorato. Lei è ricordata per la grande influenza nella moda del suo tempo: nel suo sconfinato guardaroba c'erano soprattutto gioielli e abiti ispirati all’antichità, identificati come stile impero. Questa espressione fa riferimento proprio all'impero di Napoleone Bonaparte e trova corrispondenza nello stile regency del XVIII secolo in Inghilterra.

Lo stile di Giuseppina Bonaparte

Come Napoleone, che consolidò il suo potere rifacendosi a modelli dell'antica Roma, così anche sua moglie puntò su un inconfondibile stile ispirato all'antichità. L'imperatrice di Francia capì molto presto quanto fosse importante valorizzare la sua immagine pubblica e lo fece imponendosi come punto di riferimento nel mondo della moda e del costume del suo tempo. Oggi è ricordata proprio per la grande influenza avuta in quei settori.

Giuseppina amava il lusso. I gioielli erano la sua passione, in particolare quelli con pietre preziose colorate e i cammei. Le sue parure imperiali raffiguravano eroi e figure mitologiche della Grecia e della Roma antiche, oppure presentavano incisioni che richiamavano le divinità. Ogni parure era composta da orecchini pendenti, collana, bracciale, tiara, cintura e persino un pettinino per fermare i capelli. Li indossava soprattutto nelle grandi occasioni a corte.

Nel 2021 due tiare in stile neoclassico a lei appartenute sono state battute all'asta da Sotheby’s per per 678.000 euro. Con lei l'arte orafa ebbe nuova linfa e lo stesso si può dire del commercio di tessuti: Napoleone proibì l’importazione di tessuti dall’Oriente, incrementando invece la produzione di pregiata seta lionese. Ricami, piume, merletti non mancavano mai sugli abiti dell'imperatrice. Il suo era un guardaroba sconfinato che ha segnato un'epoca e che la moda ha in seguito ripreso.

Che cos'è lo stile impero

Si parla di stile impero in relazione al modo di vestire di Giuseppina Bonaparte, uno stile armonioso che proprio grazie a lei divenne molto gettonato nella Francia di fine Settecento e inizio Ottocento. La moglie di Napoleone indossava importanti scollature rettangolari e abiti dalla linea morbida segnati appena sotto il seno con una cintura o un nastro, impreziositi spesso con maniche a palloncino e altre decorazioni. Il bianco era il colore per eccellenza, affiancato da altre nuance prevalentemente chiare. La fonte d'ispirazione era l'abbigliamento dell'antica Grecia, che tornò in auge e si diffuse presto in tutta Europa. Il secolo precedente, viceversa, aveva avuto un modello stilistico di riferimento molto diverso, ben più sontuoso, con gonne dalle silhouette voluminose abbinate a corsetti che segnavano in modo molto evidente il punto vita.

Lo stile impero oggi

Oggi quando ci si riferisce a un taglio impero ci si riferisce proprio a quella tipologia di abiti con gonna fluida e dritta, aderenti sul busto e col focus spostato più in alto rispetto al tradizionale punto vita (posizionato appena sotto il seno). Sono molto apprezzati soprattutto per le cerimonie. Abbiamo ritrovato questo stile nella collezione Haute couture SS21 di Dior e per tutto il 2022 è stato un genere gettonatissimo, complice l'uscita della serie tv Bridgerton. Si è parlato proprio di effetto Regencycore. Un altro nome collegato allo stile impero è Cristobal Balenciaga, che negli anni Sessanta ha dato una sua reinterpretazione del classico abito impero con la collezione di abiti da sera Empire, caratterizzata appunto da abiti a vita alta.