Dov'è stato girato "Colazione da Tiffany": le location del film con Audrey Hepburn Torna in tv "Colazione da Tiffany" con Audrey Hepburn nei panni dell'indimenticabile Holly Golightly. Il film del 1961 è stato girato da Los Angeles e New York.

A cura di Giusy Dente

A distanza di decenni, non accenna ad affievolirsi il mito di Colazione da Tiffany: il film uscito il 5 ottobre 1961 negli Usa e qualche mese più tardi in Italia resta iconico nell'immaginario collettivo. Merito anche dell'attrice protagonista, un'indimenticabile Audrey Hepburn, che con questa interpretazione si aggiudicò una candidatura agli Oscar, una ai Golden Globe e la vittoria di un David di Donatello. La pellicola torna in tv a San Silvestro: è in programma la sera del 31 dicembre su Iris in prima serata. Il celebre film è stato girato tra Los Angeles e New York.

Le location di Colazione da Tiffany

Dalla colonna sonora (vincitrice dell'Oscar nel 1962) al tubino nero di Givenchy diventato un pezzo di storia del cinema e del costume fino a quello rosa messo all'asta: tutto in A colazione da Tiffany è avvolto nel mito. Alcune scene del film sono un cult: basti pensare all'inquadratura di Audrey Hepburn, alias Holly Golightly, che all'alba guarda sognante la vetrina della famosa gioielleria elegantemente vestita, con un croissant in una mano e nell'altra una tazza di caffè. Quella scena fu girata al 727 della Fifth Avenue all'angolo con la 57esima strada a New York il 2 ottobre 1960: Tiffany & Co. aprì per la prima volta di nella sua storia di domenica mattina, per consentire le riprese.

Le riprese vennero effettuate presso Paramount Studios di Los Angeles e a New York per le scene esterne. Si vedono Central Park (la scena in cui Paul incontra l'ex marito di Holly), il Seagram Building, la Public Library. Nello specifico, qui è stata usata prevalentemente la Sala dei cataloghi. Per quanto riguarda l'appartamento di Holly, le riprese esterne sono state effettuate nell'Upper East Side: è un edificio a due piani al civico 169 sulla 71esima strada, tra Lexington Avenue e la Terza Avenue. Gli interni, invece, sono stati ricostruiti negli studios a Hollywood.