Dove si trova il ristorante stellato di Chiara Pavan e quanto costa mangiare da Venissa Chiara Pavan è la chef che assisterà i giudici di Masterchef 14 nei live cooking di questa edizione, consigliandoli nelle valutazioni. Pavan è a capo della brigata del Venissa insieme al compagno, lo chef Francesco Brutto: scopriamo dove si trova il Venissa e quanto costa una cena.

A cura di Arianna Colzi

Chiara Pavan

Chiara Pavan è stata la prima ospite dell'edizione numero 14 del cooking show Masterchef. La chef affiancherà i giudici Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo durante i live cooking di questa edizione. Pavan è nata a Verona nel 1985 e attualmente è resident chef e patron del Venissa a Venezia di cui guida la brigata insieme al compagno, lo chef Francesco Brutto. Il ristorante è stato premiato nel 2022 con la Stella Michelin e con la Stella verde Michelin, il riconoscimento che premia la cucina sostenibile. Da Venissa, fiore all'occhiello della ristorazione in Laguna, è possibile scegliere tra un percorso degustazione a sette o a dieci portate con abbinamento vini: il primo, con l'abbinamento dei vini, costa 480 euro, mentre il secondo, sempre con i vini, ha un prezzo di 560 euro.

Chi è Chiara Pavan a Masterchef, la carriera della ristoratrice

Chiara Pavan, 39 anni, è originaria del Veneto, visto che è nata e cresciuta a Verona. Mentre studia Filosofia all'Università di Pisa comincia ad appassionarsi alla cucina e, dopo la laurea, a 25 anni, si iscrive ad Alma, scuola di alta cucina di Colorno (Parma), trasformando la passione in una professione. Nella sua carriera ha lavorato nelle cucine di Da Caino, da Montemerano in Toscana, a Zum Löwen in Alto Adige, per poi fare uno stage all'Osteria Francescana di Massimo Bottura. Dal 2017 gestisce il ristorante Venissa sull'isola di Mazzorbo in Laguna, insignito di una Stella Michelin e di un Stella verde per la cucina sostenibile. Tra gli altri riconoscimenti ricevuti da Chiara Pavan sottolineiamo quello per la migliore Chef donna italiana secondo le Guide de L'Espresso 2019 e nel 2020 Identità Golose l'ha nominata Miglior chef donna nel 2020.

Uno dei piatti del Venissa

Dove si trova Venissa, il ristorante stellato di Chiara Pavan

Il ristorante Venissa, guidato dalla chef Chiara Pavan e dallo chef Francesco Brutto, premiato con una Stella Michelin, si trova nella Laguna di Venezia, in una piccola isola abitata da circa 300 persone. Sull'isoletta di Mazzorbo il ristorante si trova in una vigna murata con tanto di campanile del Trecento. L'orto è parte integrante della cucina di Chiara Pavan ed è una colonna portante dell'isola. La cucina al Venissa è a km zero e strettamente legata con l'ambiente della laguna: molto pesce e tanti vegetali e nessun piatto di carne.

L'esterno del ristorante

Il menù di Venissa, quanto costa mangiare al ristorante stellato

Il menù di Venissa è strettamente legato alla terra, agli orti e ai vigneti dell'isola di Mazzorbo e al mar Adriatico che bagna la laguna di Venezia. Il ristorante prevede du tipologie di menù degustazione da sette oppure da dieci portate. Il menù da sette portate costa 300 euro (escluso il vino) e 480 euro con l'abbinamento di vini. Il menù da dieci portate, invece, costa 350 euro senza vino e 560 euro con gli abbinamenti di vino consigliati.