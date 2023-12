Dove si trova Christmas Island (e anche se si chiama così non ci vive Babbo Natale) Nell’oceano Indiano vicino all’Australia si trova l’Isola di Natale (Christmas Island), un paradiso terrestre dove il 25 dicembre è un giorno molto importante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Christmas Island

L'Isola di Natale si trova nell'oceano Indiano: è un paradiso terrestre di 134 chilometri quadrati circondato dall'acqua, a nord-ovest di Perth (Australia). È un luogo di incomparabile bellezza, dove la natura è rigogliosa e selvaggia, un posto unico al mondo dove il Natale è una festività particolarmente sentita.

Com'è la vita sull'isola del Natale

Si chiama Christmas Island (quindi Isola del Natale), ma qualcuno l'ha soprannominata anche "Galapagos australiane", vista la varietà di flora e fauna presente, con rigogliose barriere coralline che si estendono per chilometri. Questo gioiello remoto si trova più vicino all'Indonesia che alla terraferma australiana ed è raggiungibile in circa tre ore di volo da Perth. Vi abitano appena 1700 persone. Uno di loro, Sook Yee Lai, intervistato da CNN Travel ha spiegato che la vita lì è a stretto contatto con la natura e le giornate sono sempre movimentate e attive tra passeggiate nella giungla, immersioni, snorkeling, birdwatching.

Christmas Island

Lui si è trasferito a Perth nel 1997 quando aveva 15 anni per finire la scuola superiore e poi studiare all'università. Ama, però, tornare più spesso possibile sull'isola, a cui è legata sia per lavoro che sentimentalmente, visto che vivono lì amici d'infanzia e familiari. Oggi è anche segretario di Christmas Island Stories , un'associazione che racconta e preserva il patrimonio multiculturale dell'isola. È una comunità variegata. Secondo l'ultimo censimento del 2021 l'isola è abitata per il 22% da residenti di origini cinesi, il 17% ha origini australiane, il 16,1% malesi, il 12,5% inglesi e il 3,8% indonesiane.

Christmas Island

L'80% della popolazione vive a Flying Fish Cove, la capitale nonché principale città dell'Isola di Natale, sede di numerosi alberghi che accolgono turisti tutto l'anno. Molti arrivano incuriositi dal famoso fenomeno della migrazione del granchio rosso, che inizia in concomitanza con la stagione delle piogge intorno a novembre. È uno spettacolo unico: milioni di minuscoli granchi attraversano l'isola che si trasforma in una marea rossa. La vita non è sempre facile: spostarsi verso la terraferma è molto costoso, i supermercati scarseggiano di prodotti durante la stagione delle mareggiate (da dicembre ad aprile), per il cibo fresco l'isola dipende dalle importazioni dunque i prezzi sono molto alti. "Quando i miei amici dicono che andranno al supermercato in realtà intendono la giungla" ha detto a CNN Lauren Taylor. Per lei è stato amore a prima vista e non ha più voluto lasciare l'isola: si è trasferita da Dunsborough, nell'Australia occidentale, con il marito per lavorare nell'unica scuola dell'isola, la Christmas Island District High School.

Christmas Island

Perché si chiama Isola di Natale

L'isola porta questo nome poiché fu scoperta proprio il 25 dicembre 1643. A darle questo nome fu William Mynors, capitano della nave della Compagnia delle Indie Orientali, la Royal Mary. Solo alcuni anni dopo gli inglesi vi misero piede e furono i primi in assoluto, visto che fino a quel momento l'isola era stata disabitata. Il Natale viene festeggiato illuminando e addobbando le città. Poi c'è una Rock Riders Lolly Run, dove è tradizione travestirsi da Babbo Natale e consegnare regali ai bambini a bordo di motociclette rosse.