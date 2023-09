Dove è stato girato Sex Education 4: le location della serie tv in streaming su Netflix La fattoria, il ponte, il college dei protagonisti: ecco dove si svolgono le scene di Sex Education 4 e dove sono state effettuate le riprese.

A cura di Giusy Dente

Maeve Wiley interpreta da Emma Mackey

Tornano sul piccolo schermo Otis, Eric e Maeve: i loro problemi di cuore, le loro domande sul sesso e le relazioni, i loro dubbi sul posto che vogliono occupare nel mondo. Sex Educationsi chiude con la quarta stagione appena uscita: è disponibile su Netflix dal 21 settembre. La serie racconta le storie dei ragazzi della Moordale Secondary School, alle prese coi comuni problemi della loro età e con l'arrivo al college. Sono tutti in una delicata fase di transizione, che si riflette anche nel loro modo di vestire: tanto racconta delle loro personalità e dei cambiamenti in atto. Nella quarta stagione il pubblico ritroverà molti luoghi iconici della serie, uniti ad altri nuovi, scelti per chiudere il cerchio dell'evoluzione dei protagonisti.

Dove si trova il Cavendish College di Sex Education 4

Deon Du Preez si è occupato della scelta delle location, lavorando assieme allo scenografo Paul Spriggs. Hanno cercato di mantenere lo stesso tono del lavoro fatto nelle tre stagioni precedenti dello show, ma al tempo stesso portando una ventata di nuovo. Le riprese sono state effettuate tra Cardiff e Newport, altre scene invece sono ambientate nella regione del Galles e della vicina Bristol. "Ovviamente è stata fatta molta ricerca, ma in parte si trattava letteralmente di salire in macchina, guidare e trovare posti. Questa è stata la parte divertente" ha spiegato Du Preez.

Gillian Anderson e Asa Butterfield in Sex Education

La maggior parte delle scene si svolgono nel Cavendish College, ricostruito all'interno del Museo di Storia Naturale del villaggio di St Fagans. "Inizialmente l’avevamo scartato, perché sapevamo che avremmo avuto bisogno di tutte queste scene epiche di centinaia di ragazzi che entrano ed escono da scuola. Ma è stato fantastico lavorare con il museo. Anche se abbiamo utilizzato la facciata anteriore del museo per il college, abbiamo realizzato gli interni del Cavendish altrove, in modo che nessuno dei negozi o delle attività commerciali all'interno del museo sia stato influenzato dalla nostra presenza" ha raccontato.

Leggi anche Dove è stato girato Guida astrologica per cuori infranti 2, le location della serie Netflix tra Torino e Parigi

Eric e Otis in un’immagine di Sex Education 4

La scuola di Maeve è a Westonbirt

Al college dei protagonisti si aggiunge il college americano dove va a studiare Maeve: "Era in un posto chiamato Westonbirt, una scuola privata davvero fantastica. Sembra sbalorditivo. Avevamo bisogno di un edificio che avesse l'atmosfera di un college della Ivy League. Doveva essere grandioso e Westonbirt lo è sicuramente. È una grande vecchia casa padronale situata in fondo a un lungo vialetto e nel momento in cui ci entri ti toglie il fiato". Volontariamente è in contrasto con Moordale: "È perché Maeve sta andando in una direzione completamente diversa. Sta prendendo una nuova strada ed è un po’ fuori dalla sua portata, quindi dovevano sembrare due mondi molto opposti" ha spiegato Du Preez.

Adam e Michael Groff, interpretati da Connor Swindells e Michael Groff

Le nuove location di Sex education 4

Una delle nuove location è la fattoria dove inizia a lavorare Adam: "È situata in una valle del Galles. Si è rivelato un vero piccolo gioiello, perché è difficile trovare una fattoria con un grande paesaggio alle spalle e nient'altro in vista, se non dolci colline. Vedere la fattoria, la casa, le stalle e il paesaggio di campagna dietro, racconta tutta la storia in un colpo solo, che è importante" ha raccontato Deon Du Preez. Un'altra location famosa è il ponte, che è la location di un paio di scene davvero importanti in questa stagione. Però non è il ponte che si è visto negli anni precedenti: "Era in fase di ristrutturazione quindi abbiamo dovuto trovare un sostituto. È un ponte completamente nuovo, o meglio nuovo per noi: è un vecchio ponte ferroviario. Si è rivelata una location piuttosto epica. Funziona davvero bene per momenti drammatici, perché dal ponte puoi vedere per chilometri e su entrambi i lati scorre un fiume" ha aggiunto.