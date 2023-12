Dove è stato girato “Non ci resta che piangere”: le location del film tra Lazio e Toscana “Non ci resta che piangere” è uno dei capolavori del cinema italiano, un film ambientato in Toscana ma girato nel Lazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

"Non tutto in terra è stato sepolto: vive l’amor, vive il dolore; ci è negato veder il volto regale, perciò non ci resta che piangere e ricordare" scrisse Francesco Petrarca a Barbato da Sulmona. Da questa lettera è tratto il titolo di uno dei film più iconici della storia del cinema italiano, che ha come protagonisti due artisti amati e apprezzati. Non ci resta che piangere di e con Massimo Troisi e Roberto Benigni è uno di quei capolavori che è impossibile non vedere almeno una volta nella vita. È stato il maggior successo italiano della stagione 1984-85 e ancora oggi è uno di quei titoli immortali e senza tempo, che non smette di far ridere. Benché le vicende di Mario e Saverio si svolgano in Toscana, il film è stato girato in gran parte nel Lazio.

Dove è stato girato nel Lazio Non ci resta che piangere

Il film è ambientato in Toscana, ma è stato prevalentemente girato nella campagna laziale. In particolare, quello che si vede nella prima scena, quando Saverio raggiunge Mario, è l’esterno dell'ospedale di Bracciano. Poi si vede Capranica (VT). Nel loro viaggio, i due attraversano anche Guidonia-Montecelio (Roma), dove trovano la locanda Al Gatto Rosso.

Le scene successive, ambientate nel 1400, sono state girate a Cinecittà: qui sono stati ricostruiti gli ambienti interni ed esterni di Frittole, dove i due si ritrovano trasportati indietro nel tempo di secoli. La Chiesa di Santa Maria in Celsano si trova a Santa Maria di Galeria (Roma), mentre la scena della famosa frase "Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino!" è stata girata al Borgo di Rota (anche qui nei pressi della Capitale). Si vede anche il lago del Pellicone nel Parco archeologico di Vulci (VT).

Le location del film in Toscana

Ma non tutte le riprese hanno riguardato il Lazio. Le scene ambientate a Palos non sono state girate realmente in Spagna, bensì sulla spiaggia di Cala di Forno. Si trova sul litorale toscano nella provincia di Grosseto, precisamente nel comune di Magliano in Toscana, nel cuore del Parco naturale della Maremma.