Dove è stato girato Mission Impossible Dead Reckoning: le location in Europa, Emirati Arabi, Regno Unito Le riprese di Mission Impossible Dead Reckoning si sono svolte tra Emirati Arabi, Norvegia, Regno Unito e Italia. Qui sono state coinvolte Venezia e Roma.

A cura di Giusy Dente

Tom Cruise torna a recitare in Mission Impossible nei panni del protagonista Ethan Hunt. La saga ha debuttato nel 1996 sul grande schermo ed è uno dei ruoli più iconici dell'attore. Il capitolo intitolato Mission Impossible Dead Reckoning – Parte Uno (il settimo) uscirà al cinema, in Italia, il 12 luglio. La presentazione in anteprima mondiale si è tenuta a Roma a giugno e proprio la Capitale è stata coinvolta anche nelle riprese. Altre scene in Italia sono state girate a Venezia. Altri set sono stati allestiti in Norvegia, Regno Unito, Emirati Arabi.

Le location in Norvegia

Parte delle riprese del film si sono svolte in Europa, principalmente tra Norvegia e Italia. In Norvegia si trova la cittadina di Andalsnes, nei pressi del fiume Rauma, famosa per i suoi paesaggi e le sue bellezze naturali. Difatti è stata scelta proprio per queste ambientazioni di montagna. In Norvegia si trovano anche Hellesylt, Helsetkopen e Trollveggen. Il primo villaggio è famoso per le cascate, la seconda è una suggestiva valle nel bel mezzo della foresta che offre scenari unici, la terza è un paradiso per gli appassionati di escursioni. Qui si trova la parete rocciosa verticale più alta d'Europa coi suoi 1000 metri.

Dove è stato girato Mission Impossible in Italia

In Italia la troupe e il cast si sono spostati tra Roma e Venezia. Nella Capitale, in particolare, si svolge l'inseguimento in automobile tra via dei Funari, via Nazionale, via di Santa Maria Maggiore, via dei Serpenti e via del Traforo. Tantissime anche le location a Venezia: piazza San Marco, Palazzo Ducale, Canal Grande, il Ponte dei Conzafelzi, la Basilica di Santa Maria della Salute.

I luoghi del film con Tom Cruise tra Regno Unito ed Emirati

Alcune riprese si sono svolte ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, scelta per i suoi grattacieli e i suoi scorci moderni. Nel film si vedono il Midfield Terminal Roof dell'aeroporto internazionale e il museo Louvre Abu Dhabi. I luoghi delle riprese nel Regno Unito, invece, sono: Birmingham, North Yorkshire e Derbyshire. A Birmingham si trova la stazione ferroviaria Grand Central Rail.

Nel North Yorkshire si torva invece Levisham, pittoresco villaggio sede di un'altra importante stazione ferroviaria circondata da paesaggi suggestivi e percorsi panoramici in piena campagna. Un altro luogo importante dove si sono svolte le riprese è stato Stoney Middleton, nel Derbyshire. Infine, oltre a tutti questi luoghi reali, alcune scene sono invece state girate in studio, precisamente presso gli Studios Leavesden, tra i più celebri del settore cinematografico.