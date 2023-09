Dove è stato girato Imma Tataranni 3, tutte le location della serie Lunedì 25 settembre torna su Rai 1 il procuratore di Matera interpretato da Vanessa Scalera. Ecco dove è stata girata la terza stagione di Imma Tataranni.

A cura di Giusy Dente

Imma Tataranni

Nella precedente stagione televisiva, Imma Tataranni è stato uno dei personaggi più amati dal pubblico. La serie tv, ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia, torna per la terza stagione. A vestire i panni dell’ormai celebre procuratore di Matera c'è nuovamente Vanessa Scalera. L'attrice si è trasformata in questa donna incorruttibile, ironica, professionale, testarda, capace di risolvere anche i casi più difficili. Impossibile non notare i suoi look coloratissimi ed eccentrici, che ne rispecchiano la personalità, come ha raccontato la costumista Paola Marchesin. Nel cast anche Massimiliano Gallo, Carlo Buccirosso, Alessio Lapice, Barbara Ronchi e Cesare Bocci. Le puntate andranno in onda da lunedì 25 settembre in prima serata su Rai 1.

Imma Tataranni 3

Imma Tataranni 3 è ambientato a Matera

La serie tv è prevalentemente un viaggio nei luoghi più belli della Basilicata, regione che ha ospitato le riprese anche della terza stagione, come è stato per le precedenti. Le location di Imma Tataranni 2 erano state la Val d'Agri, Viggiano, Piana del Lago, il Parco nazionale dell’Appennino lucano, Matera, Marsico Vetere, Borgo di Abriola. Proprio Matera, capoluogo proclamato dall'Unesco patrimonio dell’umanità, torna a essere protagonista.

Vanessa Scalera è Imma Tataranni

I luoghi di Imma Tataranni 3 in Basilicata

La città ha fatto da cornice anche alle riprese di Imma Tataranni 3, tra i celebri Sassi e la frazione agricola La Martella. Coinvolto anche il Museo Archeologico Nazionale Ridola, piazza Vittorio Veneto, via del Corso, via San Biagio, piazza San Francesco, via D'Addozio, via Fiorentini e via Madonna delle Virtù. Il Cinema Comunale è stato trasformato nel Palazzo di Giustizia, dove si svolgono la maggior parte delle scene. Imma Tataranni 3 non è stata girata solo in Basilicata.

Le location di Imma Tataranni 3

Le location in Puglia della terza stagione

Matera, ma non solo. Le riprese si sono svolte in Basilicata dal 13 marzo a fine aprile, ma poi si sono spostate anche in Puglia. Alcune scene sono state girate in provincia di Taranto: coinvolti i comuni di Ginosa, Gravina nel quartiere Rivolta, Laterza.