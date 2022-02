Dove è stato girato il video di Domenica, la canzone di Achille Lauro Achille Lauro è stato uno dei protagonisti del 72° Festival di Sanremo 2022. Dai set con le croci luminose ai grattacieli di Milano, scopriamo dove è stato girato il videoclip della sua canzone “Domenica”.

A cura di Clara Salzano

Il video di Domenica cantata da Achille al Festival di Sanremo 2022

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Festival di Sanremo 2022 si è concluso. Sul palco dell'Ariston si è chiuso il sipario, la scenografia è stata smontata e tutti tornano a casa, ma le canzoni restano, continueranno a risuonare nella testa di tutti, per radio e in tv con esibizioni e videoclip realizzati che già stanno girando online e su numerosi canali. Il 6 febbraio è uscito il video di "Domenica" di Achille Lauro che tra outfit scandalosi, croci luminose ed esibizioni provocatorie, è stato uno dei protagonisti del 72° Festival di Sanremo 2022. Scopriamo dove è stato girato il videoclip della canzone.

Le croci luminose del set di Domenica di Achille Lauro

Le location del video di Achille Lauro

Dopo ogni Festival di Sanremo i cantanti realizzano videoclip delle proprio canzoni che andranno in onda sui social e i canali musicali. Achille Lauro non è solo un cantante ma un artista a tutto tondo tanto che è stato lui a curare la regia e la direzione creativa del video del suo brano "Domenica".

Una scena del video Domenica di Achille Lauro

Nel videoclip di "Domenica" Achille Lauro torna ad indossare alcuni outfit mostrati a Sanremo 2022 e le riprese propongono spazi interni allestiti con croci luminose, candelabri e altri oggetti sacri dove il noto cantante si esibisce.

Leggi anche Perché Achille Lauro nella finale di Sanremo si è esibito con un bicchiere in mano

Una scena del video di Domenica con Achille Lauro che esce dal Westin Palace Milano

La maggior parte delle riprese del video di Achille Lauro sono state realizzate in set costruiti appositamente per fare da scenografia e che lo stesso cantante svela in alcune scene. Tuttavia non mancano scene ambientate in luoghi reali come l'ingresso del Westin Palace di Milano, l'iconico albergo nel centro del capoluogo meneghino.

Achille lauro nel piazzale d’ingresso del Westin Palace di Milano

Achille Lauro esce dalla porta scorrevole di un hotel e sale in limousine con in mano il cocktail Martini già mostrato sul palco del Festival di Sanremo 2022. Intanto un gruppo di ragazzi si diverte in alcune stanze d'albergo. Siamo sempre Westin Palace di Milano di cui si riconoscono anche i bagni di marmo prezioso.

Il Westin Palace di Milano

La Milano di Achille Lauro per il video "Domenica"

Dai set in studio alla città, il video di Achille lauro cambia numerose location. Tutte contribuiscono a creare una scenografia dall'aria rarefatta, da post serata con croci luminose che ricordano i neon dei night club ma in versione più sacrale.

Una scena del video Domenica nelle camere del Westin Palace di Milano

Poi c'è Milano che fa da sfondo al video di Domenica di Achille Lauro con i suoi storici alberghi, i grattacieli di Porta Nuova e la limousine con il cantante che continua la serata chissà dove perché "Baby, è ancora presto, presto…Sta vita è un roller coaster".