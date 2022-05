Dove è stato girato Doctor Strange 2, le location del film dal Regno Unito all’Italia Dal 4 maggio 2022 è al cinema il nuovo film dei Marvel Studios, Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che espande le avventure di Doctor Strange oltre i confini del Multiverso. Da Londra a Vancouver, scopriamo le location del film.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia al cinema dal 4 maggio 2022

Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il nuovo film dei Marvel Studios, è uscito nelle sale cinematografiche italiane il 4 maggio 2022. Basato sul personaggio della Marvel Comics creato da Stan Lee e Steve Ditko, il film riprende la storia di Doctor Strange, interpretato da Benedict Cumberbatch, dopo la sua apparizione in Spider-Man: No Way Home. In Doctor Strange nel Multiverso della Follia il supereroe della Marvel è chiamato a combattere una nuova minaccia oltre i confini del Multiverso con i suoi alleati lo Stregone Supremo (Benedict Wong) e Wanda (Elizabeth Olsen), la più potente strega dell'universo. Dai Longcross Studios nel Regno Unito alle riprese in Canada, Stati Uniti e Italia, vediamo tutte le location del film.

Una scena tratta da Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Le location di Doctor Strange nel Regno Unito e a Londra

Era il 1963 quando il disegnatore Steve Ditko e lo sceneggiatore StanLee fecero apparire il personaggio di Doctor Strange per la prima volta nel 110° numero del fumetto Marvel Strange Tales. Nel 2016 il nuovo supereroe dell'Universo Marvel diventava un film di successo con lo stesso nome del suo protagonista e dal 4 maggio 2022 è al cinema il sequel di Doctor Strange.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è stato girato nel Regno Unito

Nel novembre del 2020 sono infatti iniziate le riprese di Doctor Strange nel Multiverso della Follia a Londra per concludersi nel 2021 nel Somerset, nel Regno Unito. Il cast e la troupe del film hanno girato alla Freemason's Hall, lo storico edificio situato al 60 di Great Queen Street, nel quartiere di Covent Garden a Londra, che è stato usato per la Gran Loggia e il Gran Capitolo Supremo dei Massoni.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è stato girato a Londra

Le riprese di Doctor Strange nel Multiverso della Follia si sono svolte anche nel Surrey, a sud di Londra, nel sud-est dell'Inghilterra. Qui si trovano i Longcross Studios, una struttura di produzione video situata a Chobham Lane, nel quartiere di Longcross nel Surrey, dove sono stati realizzati diversi set per il film negli oltre 4.000 metri quadrati di studi.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è stato girato anche ai Longcross Studios nel Surrey

Sempre nel Surrey si trova il Broomfield Hill Car Park, un parcheggio nella zona di Richmond Park dove sono state girate diverse scene. La troupe si è poi spostata nel Somerset, dove è situata la Burrow Hill Cider Farm, una fattoria che ha sostituito alcune sequenze del film che non è stato possibile girare a Londra durante la pandemia.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia nel Somerset

Le scene di Doctor Strange 2 girate a New York

Il regista Sam Raimi ha condotto la troupe di Doctor Strange nel Multiverso della Follia a New York City per girare alcune scene come probabilmente quelle in cui si vede il Sanctum Sanctorum di Doctor Strange. New York ha sempre avuto un ruolo importante nella serie e anche nel primo film di Doctor Strange si vedono numerose scene ambientante nell'elegante Upper West Side di Manhattan.

Una scena di Doctor Strange a New York

Le sequenze del film a Vancouver

Diverse scene del film sono state girate anche dentro e fuori la città di Vancouver, vivace metropoli costiera della Columbia Britannica in Canada, che si riconosce dalle sue architetture sul mare che si vedono nel film.

La città di Vancouver in Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Anche l'Italia tra le location di Doctor Strange 2

Anche l'Italia è tra le location di Doctor Strange dove sono state girate alcune scene del film n luoghi costieri del Bel Paese e in altre città iconiche della penisola.

Le riprese completate a Los Angeles

Per completare la produzione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il regista Sam Raimi ha portato il cast a Los Angeles perché non era soddisfatto di alcune riprese fatte e ha scelto la città californiana per delle scene in studi di produzione e alcune girate all'esterno.