Dove è stata girata Buongiorno mamma 2: i luoghi della fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta Arriva su Canale 5 dal 15 febbraio 2023 la seconda stagione della fiction Buongiorno mamma con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta ambientata presso il lago di Bracciano, nel Lazio.

Buongiorno mamma 2

Dal 15 febbraio 2023 torna su Canale 5, in prima serata, la seconda stagione della fiction Buongiorno mamma con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. La nuova stagione, in sei puntate, scritte da Elena Bucaccio con Lea Tafuri e Leonardo Valenti, e dirette da Alexis Sweet e Laura Chiossone, segue le vicende di una mamma e moglie in coma che si trova a lasciare soli il marito e i quattro figli. La fiction si ispira alla storia vera di Angela Moroni, in coma per 29 anni, ed è ambientata in provincia di Roma, vicino al lago di Bracciano. Le riprese di Buongiorno mamma 2 sono state realizzate dal 16 maggio al 7 ottobre 2022. Vediamo le location della nuova stagione.

La seconda stagione di Buongiorno mamma

I luoghi della fiction sul lago di Bracciano

La location principale della seconda stagione di Buongiorno mamma è il lago di Bracciano, nel Lazio. Si tratta di un luogo naturalistico suggestivo, circondato dai Monti Sabatini e per questo , originariamente chiamato anche lago Sabatino. In Buongiorno mamma 2 la famiglia Borghi si troverà ad affrontare nuove sfide e nuove difficoltà in ambientazioni incantevoli della Tuscia Romana.

Lago di Bracciano

Dove si trova la casa della famiglia Borghi

La fiction Buongiorno mamma 2 è ispirata ad una storia vera, ambientata nella regione Lazio e in particolare, nei pressi del Lago di Bracciano. Qui si trova infatti Villa della Rosa, la casa nella quale si consumano le vicende della famiglia Borghi colpita dalla tragedia. Le riprese esterne della casa di Guido Borghi (Raoul Bova) e Anna Borghi (Maria Chiara Giannetta) sono state invece realizzate a Trevignano Romano, piccolo comune di 6.000 abitanti che si affaccia sul lago di Bracciano.

Trevignano Romano

Le altre location di Buongiorno mamma a Formello

Il lago di Bracciano è la location suggestiva e principale della fiction Buongiorno Mamma ma i produttori della serie hanno trovato anche nel territorio di Formello, comune italiano in provincia di Roma, alcune location per le riprese della la seconda stagione della fiction da mercoledì 15 febbraio in prima serata su Canale 5.