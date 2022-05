Cosa vedere a Marzamemi, il borgo siciliano famoso per la sua Tonnara Marzamemi è un borgo di marinai tra i comuni di Pachino e Noto, famoso per la sua Tonnara, una delle più antiche dell’intera Sicilia. Non solo mare e spiagge incantevoli, ma un antico borgo da visitare, dove anche Gabriele Salvatores ha girato alcune scene del film “Sud”. Ecco cosa fare e vedere a Marzamemi.

Marzamemi è una frazione marinara sulla costa orientale della Sicilia, in provincia di Siracusa. Appartiene in parte al comune di Noto e in parte a quello di Pachino, e nel suo borgo sono state girate alcune scene del film "Sud" di Gabriele Salvatores. Poco conosciuto in passato, il borgo marinaro di Marzamemi negli ultimi anni è amato dai turisti che lo riconoscono come una delle perle della Sicilia sudorientale, uno dei borghi siciliani più suggestivi e caratteristici.

Il nome Marzamemi sembrerebbe derivare dall'arabo “Marsà al hamen”, Rada delle Tortore, che fa riferimento al pasto di questi uccelli. Il borgo è famoso per la sua Tonnara, una delle più antiche della Sicilia e infatti si dice che Marzamemi sia antica quanto la sua Tonnara. Al 1752 risalgono, invece, il Palazzo del Principe di Villadorata, antico proprietario del centro storico di Marzamemi, e la Chiesa della Tonnara. Non è solo il borgo ad attirare i turisti ma anche la bellezza delle sue spiagge e del suo mare: ecco cosa vedere e cosa fare a Marzamemi, uno dei borghi marinari più caratteristici della Sicilia.

Il borgo di Marzamemi

Cosa vedere nel borgo marinaro di Marzamemi

Il Palazzo di Villadorata risale al 1752, è sicuramente il più elegante di tutto il paese ed è stato costruito in onore degli antichi signori che abitavano il luogo. Il proprietario del centro di Marzamemi, infatti, era proprio il Principe di Villadorata. Tra i luoghi di interesse da visitare sicuramente i due porti naturali che caratterizzano il paese, la Fossa e la Belata. Quest'ultima ha la forma di una piccola piazza e spesso ospita gli eventi più significativi dell'estate di Marzamemi. La Tonnara è sicuramente l'attrazione per cui è famosa Marzamemi, probabilmente di impianto arabo e tra le più antiche dell'intera Sicilia.

I locali nel borgo di Marzamemi

Il centro è un piccolo borgo antico ricco di locali, negozi e ristoranti dove poter assaggiare piatti tipici a base di pesce. Tra i luoghi da visitare spunta sicuramente anche la maestosa Piazza Regina Margherita, che custodisce anche le due chiese del borgo entrambe dedicate a San Francesco di Paola, santo patrono di Marzamemi. Le case dei pescatori risalenti al 1600, la Casa del Forno, probabilmente la più antica panetteria del paese e la Grotta Calafarina con la sua storia legata al re Varvalonga e al suo viceré Cala Farina, rimangono tra le attrazioni più significative del posto.

Marzamemi al tramonto

Le spiagge più belle di Marzamemi

A Marzamemi il mare è stupendo e le spiagge sono bellissime. Due gli isolotti raggiungibili dal centro abitato: Isola Piccola, nota anche come isolotto Brancati, dal nome del proprietario di un villino isolano, e Isola Grande, inglobata nel porto, entrambi piccoli ecosistemi incontaminati.

Le spiagge di Marzamemi

Tutto il litorale è disseminato di spiagge e spiaggette tutte sabbiose. In particolare sono proprio da non perdere:

La spiaggia di San Lorenzo , che è la più conosciuta. È una spiaggia molto ampia e dotata di un gran numero di stabilimenti attrezzati. Ideale per gli amanti del relax.

, che è la più conosciuta. È una spiaggia molto ampia e dotata di un gran numero di stabilimenti attrezzati. Ideale per gli amanti del relax. La spiaggia di Spinazza è situata a nord del borgo. Il litorale è basso e sabbioso e le acque sono cristalline e ricche di vegetazione.

è situata a nord del borgo. Il litorale è basso e sabbioso e le acque sono cristalline e ricche di vegetazione. La spiaggia del Cavettone si trova sul versante sud di Marzamemi. Una spiaggia sabbiosa e delimitata da strutture rocciose. Molto indicata per famiglie con bambini al seguito e per gli amanti di immersioni e snorkeling.

si trova sul versante sud di Marzamemi. Una spiaggia sabbiosa e delimitata da strutture rocciose. Molto indicata per famiglie con bambini al seguito e per gli amanti di immersioni e snorkeling. La Zotta , si tratta principalmente di scogli che si affacciano su un mare cristallino.

, si tratta principalmente di scogli che si affacciano su un mare cristallino. La spiaggia di Gavettone , una piccola spiaggetta caratteristica, con sabbia fine e dorata.

, una piccola spiaggetta caratteristica, con sabbia fine e dorata. Punta delle formiche , un tratto di costa incontaminato che prende il nome dai promontori rocciosi che la caratterizzano, che visti dall'alto sembrano formare delle colonie di formiche.

, un tratto di costa incontaminato che prende il nome dai promontori rocciosi che la caratterizzano, che visti dall'alto sembrano formare delle colonie di formiche. Spiaggia Cala mosche e spiaggia di Cittadella, nella vicina riserva di Vendicari Spiaggia di Marzamemi

Come arrivare a Marzamemi

Marzamemi è raggiungibile in aereo atterrando all'aeroporto di Catania Fontanarossa che si trova a 120 chilometri dal borgo. Si può raggiungere anche in nave approdando nei porti di Catania o Palermo. La stazione più vicina a Marzamemi è quella di Siracusa, a 60 chilometri a nord. In auto, invece, si percorre l’autostrada Siracusa-Gela fino all’uscita di Noto e con la SP19 si giunge prima a Pachino e poi a Marzamemi.

Il centro di Marzamemi

Cosa vedere nei dintorni di Marzamemi

Oltre alla città di Pachino e alla vicina Noto, nei dintorni di Marzamemi è possibile visitare sicuramente Portopalo di Capopassero e l'Isola delle correnti, oltre alla vicina Riserva di Vendicari. Vendicari sicuramente è tra le spiagge più suggestive dell'intero territorio, un'oasi incontaminata dove si susseguono spiagge e scogliere, tra i tratti di costa più belli dell'intera Sicilia.

Riserva di Vendicari

Nella riserva è possibile visitare la spiaggia di Eloro, alla foce del fiume Tellaro, la più a nord della riserva: qui sorge anche un'antica villa romana che si caratterizza per la presenza di diversi mosaici al suo interno. Più a sud invece troviamo la caletta di Cala Mosche, con diverse grotte da esplorare e incastonata tra due spuntoni rocciosi. Nella spiaggia della Tonnara è possibile ammirare delle costruzioni risalenti al periodo bizantino, una delle quali destinata alla pesca del Tonno. Infine, la spiaggia di Cittadella è raggiungibile attraverso una scalinata di sassi, caratterizzata da un'aspetto selvaggio e roccioso, il mare ha però un fondale sabbioso.