Come visitare la Groenlianda a bordo di una nave extralusso da spedizione L’expedition cruising è un trend di viaggio esclusivo ma è uno dei pochi modi per visitare la Groenlandia con attività quali trekking, kayak e immersioni polari.

A cura di Arianna Colzi

La Groenlandia

Visitare la Groenlandia è uno dei sogni di molti viaggiatori. In tanti però, pensano ad una vacanza nel paradiso dei ghiacciai come un'esperienza avventurosa, anche perché, di fatto, l'isola più grande al mondo non può essere visitata. In Groenlandia, infatti, non esistono strade: gli abitanti, poco meno di 60mila, si spostano con i traghetti, piccoli velivoli o con slitte quando il clima si fa ancora più rigido del solito. A Kangerlussuaq, paese di poco meno di mille abitanti, dagli anni '50 esiste una pista di atterraggio dove atterrano solo voli da Copenaghen. Negli ultimi anni, però, per arricchire l'offerta turistica è nata l'expedition cruising: una crociera di fatto a bordo di una nave da spedizioni.

Un cartello in Groenlandia con la distanza dalle grandi città del mondo

Come funziona l'expedition cruising in Groenlandia

Il viaggio su una nave da spedizione è uno dei pochissimi modi per visitare la Groenlandia e la sua natura selvaggia. Questo tipo di crociera, a differenza delle tradizionali crociere, permette di realizzare esperienze in posti remoti con pochissimi altri viaggiatori: le navi possono accogliere massimo 500 ospiti, le più piccole arrivano anche a realizzare viaggi con solo 12 passeggero. A bordo, inoltre, salirà un team di scienziati ed esperti che guideranno i viaggiatori in sicurezza alla scoperta della Groenlandia. La nave, essendo appunto utilizzata per le ricerche scientifiche, è adatta per affrontare il clima rigido della parte più a nord dell'oceano Atlantico. Dalla nave, poi, i passeggeri potranno sperimentare diverse attività: trekking, kayak, escursioni e addirittura immersioni.

La spa di una delle navi da spedizioni| Foto Seabourn

Quanto costa una crociera di lusso nel mare Artico

Ma cosa rende l'expedition cruising così particolare? Quello che cambia rispetto alle navi da spedizioni tradizionali è il lusso e la comodità che le navi offrono a bordo. Le compagnie specializzate in questo tipo di viaggio offrono al viaggiatore un'avventura con le comodità di una crociera tradizionale. A bordo ci sono 132 suite con veranda fronte oceano e un ponte di quasi 3mila metri quadrati. Negli scorsi decenni esistevano semplici navi da spedizione che, durante le missioni, facevano salire a bordo passeggeri paganti, ma l'esperienza era molto spartana. I comfort di questo viaggio, ovviamente, hanno un costo davvero elevato: per due settimane, la cifra stimata è di 17mila euro.

L'unico accessorio fondamentale per l'expedition cruising: una mascherina per gli occhi, visto che in Groenlandia la luce del sole è presente 24 ore su 24.