Come sopravvivere ai viaggi in aereo: da come vestirsi a quando partire, i consigli salva vacanza Alcuni assistenti di volo hanno dato delle dritte per viaggiare senza ansie e senza stress, evitando i più comuni errori e i possibili inconvenienti.

A cura di Giusy Dente

Bello organizzare le vacanze, viversele ancora di più, anche se spesso non va proprio tutto liscio come era stato pianificato. I contrattempi e gli imprevisti sono dietro l’angolo, quando si tratta di viaggi: ritardi nelle partenze, traffico, bagagli smarriti. Può succedere di tutto e questo inevitabilmente genera ansia. Gestire tutto, avere tutto sotto controllo è impossibile, ma sicuramente si può tenere a bada le preoccupazioni osservando alcune dritte salva-vacanza. A fornirle alla CNN sono stati tre assistenti di volo: e chi meglio di loro! Nella lunga esperienza di lavoro Rich Henderson, Essence Griffin e Andrew Henderson ne hanno viste di tutti i colori. Hanno fornito alcune dritte utili per migliorare le partenze viversele senza troppa ansia.

Quando è meglio viaggiare

Gli esperti hanno consigliato di viaggiare a prima mattina: se è vero che è impossibile prevedere scioperi e ritardi è pur vero che partendo di buon’ora si evita l'effetto a catena di una giornata di cancellazioni e ritardi. Ovviamente questo significa svegliarsi all’alba, condizione che per molti è un vero sacrificio. A proposito di tempistiche: in caso di eventi particolari o occasioni speciali (feste, matrimoni) meglio arrivare il giorno prima. Un periodo “cuscinetto” serve a fronteggiare eventuali imprevisti, ma anche a gestire meglio le cose da fare, senza ansia eccessiva.

Come fare la valigia

È davvero necessario il bagaglio da stiva? Gli assistenti di volo sono abituati a viaggiare sempre e solo con il bagaglio a mano ed è la soluzione che consigliano a tutti coloro che viaggiano in aereo, salvo quando non è davvero necessario fare diversamente."Se non riesci a mettere tutto in una piccola borsa, probabilmente stai facendo le valigie in modo sbagliato" hanno detto. E in effetti il più delle volte finisce davvero così: la maggior parte degli abiti del bagaglio resta inutilizzato, rivelandosi solo uno spreco.

È importante viaggiare informati

Ogni compagnia ha politiche diverse, per quanto riguarda ritardi, costi extra e cancellazioni. Sempre meglio dare un’occhiata approfondita in materia, così da potersi destreggiare con facilità in caso di necessità ed evitare brutte sorprese. In questo caso, di solito le app a portata di smartphone sono sempre una risorsa utile e veloce, per consultare le informazioni necessarie e rendere il viaggio semplice. Spesso le app vengono addirittura aggiornate in anticipo rispetto agli annunci ufficiali.

Vestiti per il viaggio, non per la destinazione

Questo è uno dei consigli di Andrew. Lui ha visto spesso persone in pieno inverno salire a bordo dell’aereo in calzoncini e canotta, in previsione dell’atterraggio in un luogo esotico. Nulla di più sbagliato! La cabina dell'aereo è un ecosistema a sé stante e il fatto che fuori faccia caldo o freddo ha un impatto minimo sulla temperatura in volo. Bisogna dunque prediligere un abbigliamento comodo per il viaggio, tenendo a portata di mano l’essenziale per la destinazione, da indossare al momento dell’atterraggio.