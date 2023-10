Come prenotare un weekend (gratis) nella casa di Shrek e dormire nella palude dell’orco Airbnb mette a disposizione un soggiorno gratuito di una notte nella casa di Shrek: ecco come prenotarlo e godere di un’esperienza immersi nella natura.

A cura di Giusy Dente

Chi non ama Shrek e la sua combriccola? Il film della DreamWorks Animation, vincitore dell’Oscar nel 2002 per la categoria Animazione, ha dato vita ad una saga comprendente altri quattro film, a cui nel tempo si sono aggiunti diversi altri progetti collaterali. L'orco verde e il suo gruppo (con Fiona, Ciuchino, il Gatto con gli stivali e gli altri amici) sono tutti personaggi amatissimi, che con le loro avventure hanno conquistato grandi e piccini negli ultimi 20 anni. Proprio a Shrek si ispira un'esperienza messa a disposizione da Aibnb, che certamente farà gola soprattutto ai più appassionati cinefili. I più veloci tra loro potranno aggiudicarsi addirittura un soggiorno gratuito nella palude dell'orco verde.

Come dormire nella palude di Shrek

La casa di Shrek è stata costruita tra le colline delle Highlands scozzesi, immersa nel bosco e circondata da un laghetto. È di proprietà e gestita in modo indipendente da Ardverikie Estate. Si tratta di un rifugio appartato e spartano, perfetto per chi è alla ricerca di pace e solitudine, di un'esperienza a contatto con la natura.

L'idea riprende il concetto di "casa sull'albero", trasformandolo però da rifugio fiabesco a una sistemazione rustica vera e propria dove rilassarsi. Gli interni della casa in legno comprendono una sala da pranzo con cucina, una depandance con bagno, una camera da letto: spazi piccoli ma confortevoli. È la riproduzione fedele della casa di Shrek e Fiona. Il soggiorno gratuito messo a disposizione da Airbnb è pensato per due giorni e una notte, da trascorrere immersi in un clima estremamente tranquillo.

Come prenotare il soggiorno gratuito

Airbnb dà ai turisti una possibilità unica: prenotare in maniera del tutto gratuita per due notti, dal 27 al 29 ottobre e per un massimo di tre persone, con colazione inclusa. Gli ospiti potranno fare richiesta a partire dal 13 ottobre alle 19:00 (ora italiana) sul sito ufficiale dedicato. A carico dei viaggiatori ci sarà solo il viaggio di andata e ritorno dalla Scozia.

È già possibile visionare alcune foto, che sembrano appena uscite da un cartoon piuttosto che scattate in un luogo fisico vero e proprio. Proprio perché Shrek è un personaggio molto popolare, caro a tanti bambini, Airbnb farà una donazione all’ente di beneficenza HopScotch Children’s Charity, che mette a disposizione dei bimbi scozzesi più poveri e svantaggiati la possibilità di intraprendere viaggi educativi e di formazione.