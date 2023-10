Amanti del vino? Dove organizzare un weekend enoturistico con i consigli del sommelier Andrea Zigrossi Se desiderate passare qualche giorno di relax, circondati da panorami incredibili e vino pregiato, ecco le mete più belle da Nord al Sud.

Con l'arrivo dell'autunno arriva anche il momento in cui iniziare pensare a come trascorrere gli ultimi week end in cui godersi le temperature miti prima dell'inverno o a programmare gite fuori porta e mini viaggi per i ponti dell'anno. Dopo i consigli sulle mostre da vedere nelle diverse regioni d'Italia, abbiamo chiesto ad Andrea Zigrossi, sommelier 2.0, di consigliarci le mete ideali per gli amanti del vino, quei luoghi dove poter passeggiare sotto i vigneti e degustare ottimo vino in luoghi a contatto con la natura.

Chi è Andrea Zigrossi alias Trotterwine

“Su Instagram mi chiamo Trotterwine perché giro il mondo e amo il vino” spiega a Fanpage.it Andrea Zigrossi, il sommelier 2.0 con quasi 160 mila followers sui social. “Ho iniziato come lavapiatti a Londra, poi ho lavorato nel mondo della ristorazione e dopo aver incontrato Alessia Meli, una delle sommelier più importanti d’Italia, ho capito che volevo fare questo nella vita” continua Andrea. Una carriera iniziata per caso e portata sui social per scelta, su Instagram dal 2017 mostra le tappe dei suoi tour: 20 Paesi e 32 cantine in tutto il mondo. Ecco quali sono alcune dele tappe irrinunciabili per trascorrere un weekend di relax all’insegna dell’enoturismo.

Una Boutique Winery vicino al Lago di Garda

A pochi passi dal Lago di Garda, circondato dalle colline della Vàltenesi, c’è il Wine Resort Conti Thun. Il posto ideale per rilassarsi e rigenerarsi. “Il vino Micaela è il mio preferito tra quelli che producono – assicura Andrea Zigrossi – La location è fantastica, ci sono circa 15 ettari di vigneti e uliveti”. Il resort mette a disposizione degli ospiti 24 camere dallo stile elegante, spazi accoglienti dai dettagli ricercati. L’atmosfera migliore per trascorrere momenti piacevoli, gustando (ovviamente) un buon calice di vino. I costi del wine tour vanno dai 22 ai 30 euro ed è possibile organizzare anche delle cene sotto ai vigneti.

Vista sud–est del Wine Resort Conti Thun

Rilassarsi in Umbria: Relais Tenuta dei Mori

Relais Tenuta dei Mori si trova nel borgo di Villanova, a 15 minuti dal centro storico di Perugia. “È un paradiso, non te ne vorresti più andare” parola di Andrea Zigrossi. La struttura consente di vivere un’esperienza a 360º: degustazione di vini, passeggiate a cavallo, pic-nic nell’oliveto. Anche in questo caso è possibile soggiornare in sei appartamenti, dal costo indicativo di 190 euro a notte, immersi in 20 ettari di verde. Natura e viticoltura? Un abbinamento perfetto.

Tenuta dei Mori, scatto panoramico

Baglio di Pianetto: un relais tra i vigneti a pochi passi da Palermo

Baglio di Pianetto a Santa Cristina Gela, in Sicilia, è una struttura che propone ai visitatori un percorso per mostrare il processo di viticoltura: dalla cura del grappolo fino alla confezione della bottiglia. L'attività ha un costo che va dai 22 ai 35 euro. Nell’agrirelais – un’antica dimora di campagna, in cui ogni stanza porta il nome di uno dei vini di Baglio di Pianetto – è possibile riposarsi nel completo silenzio. “Credo che sia una delle cantine più vicine alla città di Palermo, i vini sono di una qualità pazzesca” conclude Andrea Zigrossi.