Acquistare casa su un'isola privata nei Caraibi è possibile, bastano 4 milioni di euro Sognate di vivere su un'isola paradisiaca nel bel mezzo del Mar dei Caraibi? Da oggi è possibile acquistare casa in questo luogo meraviglioso e incontaminato, bastano 4 milioni di euro.

A cura di Valeria Paglionico

Chi non sogna di vivere su un'isola paradisiaca nel bel mezzo del Mar dei Caraibi, così da trascorrere le giornate immersi nella natura incontaminata tra passeggiate su spiagge bianche e bagni in acque cristalline? Da oggi per farlo non c'è bisogno di prenotare una vacanza in un resort extra lusso, è possibile acquistare un'abitazione su un atollo esclusivo e privato. Che la si desideri come "casa vacanze" per i mesi di ferie o che la si renda la propria residenza principale, non importa, l'unica cosa certa è che assicurerebbe uno stile di vita all'insegna del relax e della bellezza: ecco quanto verrebbe a costare un immobile in questo paradiso terrestre.

L'isola privata che si affaccia sulla barriera corallina

Si chiama Caye Chapel ed è un'isola privata al largo della costa del Belize, in America Centrale, destinata a diventare l'oggetto del desiderio per tutti coloro che vanno alla ricerca di uno stile di vita paradisiaco. Si estende su una superficie di oltre un km quadrato, si trova nel Mar dei Caraibi, per la precisione tra Belize City e il Parco nazionale di Bacalar Chico, e ospita la barriera corallina più grande dell'emisfero settentrionale, la Great Blue Hole.

La cosa che in pochi sanno è che il Four Seasons Hotel & Resorts ha intenzione di trasformarla in una comunità di lusso con residenze, tenute, un hotel a cinque stelle e ogni tipo di servizio: insomma, in una vera e propria cittadina sofisticata, esclusiva e immersa nella natura. Quand'è che il progetto dovrebbe diventare realtà? Entro la fine del 2025.

I servizi disponibili sull'isola di Caye Chapel

L'isola di Caye Chapel è dotata di una pista di atterraggio, di un eliporto e di un porto turistico, dunque ha tre diversi punti d'accesso che vanno incontro a ogni tipo di esigenza. Stando al progetto, dovrebbe inizialmente ospitare 24 residenze pronte per essere abitate, tutte con vista sull'oceano, piscina e spiaggia privata.

Col tempo i lotti residenziali disponibili diventerebbero 114 e ospiterebbero abitazioni di ogni genere, dalle ville alle maxi tenute. Sull'isola, inoltre, si sta costruendo anche un esclusivo Golf and Ocean Club, un rifugio "rilassato ma dinamico" che offre una vasta gamma di servizi, dai campi da golf ai centri benessere, fino ad arrivare ai ristoranti di lusso.

Attualmente sono disponibili solo proprietà con 2 o 4 camere e i loro prezzi partono da 4,5 milioni di dollari (poco più di 4 milioni di euro), mentre coloro che vogliono semplicemente organizzare una vacanza in questo paradiso possono optare per l'hotel con 104 camere e 18 bungalow. Come fare entrare nella lista dei potenziali compratori? Basta andare sul sito ufficiale del progetto e compilare il form per ottenere maggiori informazioni.

