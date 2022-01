5.000 euro se ti trasferisci a Roseto Valfortore, uno dei Borghi più belli d’Italia, oggi paese fantasma Per contrastare l’abbandono di Roseto Valfortore, il Comune ha stanziato un contributo economico di 5.000 euro per chi decide di trasferirsi in questo borgo tra i più belli d’Italia.

A cura di Clara Salzano

Il borgo di Roseto Valfortore dove ricevi 5.000 se ti ci trasferisci

Il borgo di Roseto Valfortore, in provincia di Foggia, è uno dei più belli d'Italia eppure negli ultimi decenni il piccolo paese ha subito un graduale spopolamento. Per contrastare l'abbandono del borgo, il Comune di Roseto Valfortore offre un contributo economico di 5.000 euro per chi decide di trasferirsi nel delizioso paesino. E potrebbe capitarvi anche di imbattervi in Alessia Marcuzzi la cui mamma è originaria proprio di Roseto Valfortore.

Perché Roseto Valfortore offre 5.000 euro

Roseto Valfortore oggi ha una popolazione poco più di 1.000 abitanti. Nel tempo ha subito un graduale abbandono che oggi il Comune cerca di contrastare con iniziative rivolte sia alle famiglie che alle imprese destinate per ripopolare il borgo. Per incentivare il flusso migratorio il Comune di Roseto Valfortore ha stanziato 50.000 euro che saranno distribuiti a chi decide di trasferirsi nel piccolo borgo sia con un'attività lavorativa che con un nuova residenza.

Il centro di Roseto Valfortore

Come ottenere i 5.000 euro

Possono beneficiare del contributo di 5.000 chiunque voglia trasferirsi a Roseto Valfortore. Il piccolo paese in provincia di Foggia offre la possibilità di candidarsi fino al 22 febbraio 2022. I fondi saranno elargiti seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Possono fare richiesta sia coloro che desiderano trasferirsi nel bel borgo che voglio aprire un'attività lavorativa.

Roseto Valfortore è immersa nel verde

Per chi decide di trasferire la propria residenza e dimora abituale nel Comune di Roseto Valfortore, il Comune darà precedenza ai nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti è un cittadino rosetano. Il contributo economico riconosciuto, una tantum e a fondo perduto, è indirizzato a lavori di ristrutturazione o di acquisto di una casa. Per le imprese i 5.000 saranno indirizzati a lanciare l'attività. I bandi sono disponibili sul sito del Comune. Immersa nel verde, Roseto Valfortore è un borgo attraente che dispiace oggi vedere fantasma.