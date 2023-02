San Valentino: in offerta il regalo beauty perfetto per la festa degli innamorati Per stupire la tua metà, ti presentiamo il regalo beauty perfetto da fare a San Valentino – la crema idratante Hydra-Essentiel [HA²] di Clarins -, oltre ad altre idee per il make up e la skincare, scontate al -10% per i membri del Club Clarins.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La festa degli innamorati è alle porte e, per stupire la tua metà a San Valentino, avrai bisogno di un regalo semplice ma d'effetto, che dimostri tutto il tuo amore. Se la tua partner ama prendersi cura di se stessa e pensi che il dono perfetto per lei non esista, noi lo abbiamo trovato per te: la crema idratante Hydra-Essentiel [HA²] di Clarins, scontata al -10% per i membri del Club Clarins.

In più, se deciderai di iscriverti al Club Clarins riceverai non solo un 10% di sconto sulla maggioranza dei prodotti del brand, ma anche tante offerte in esclusiva e un codice compleanno, che ti permetterà di risparmiare 20 € su una spesa minima di 50 €. Per festeggiare il giorno più romantico dell'anno, poi, Clarins ti offre 2 prodotti labbra nelle colorazioni velvet rosewood e velvet red, su un acquisto minimo di 49 € e fino al 13 febbraio.

Infine, se cerchi altre idee beauty per rendere felice il tuo partner o la tua partner a San Valentino, abbiamo selezionato anche altri prodotti Clarins, per il make up e la skin care: dal balsamo labbra al fondotinta, passando per il gel idratante viso e la crema colorata.

Il prodotto beauty perfetto da regalare a San Valentino: la crema Hydra-Essentiel [HA²] di Clarins

-10% sulla crema Hydra-Essentiel [HA²] di Clarins: particolarmente adatta a pelli normali o secche, questa crema idratante svolge una funzione idratante e rimpolpante. Infatti, è arricchita con acido ialuronico ed estratto di pianta di Goethe bio, oltre a contenere un mix potente di estratti naturali, come quello di Marrubio, Furcellaria e Lassana. Ideale da applicare tutte le mattine, rimpolpa in soli 60 secondi, rendendo la pelle ringiovanita, uniforme e luminosa.

Altri regali beauty da fare alla tua metà per la festa degli innamorati

Quali sono dunque le altre idee regalo beauty per San Valentino? Ecco una selezione di prodotti Clarins per il make e la skin care routine, tutti scontati al -10% per chi è iscritto o deciderà d'iscriversi al Club Clarins. Di seguito, potrai trovare il prodotto che più si adatta alle tue esigenze e ai gusti del tuo partner: il gel idratante, il fondotinta, la crema colorata e il balsamo labbra.

-10% sul gel idratante Clarins Hydra-Essentiel [HA²]: caratterizzato da una texture fresca e leggera, questo gel svolge una funzione opacizzante e rimpolpante. Infatti, contiene acido ialuronico, estratto di pianta di Goethe bio, ramerino alpino bio e molti altri principi attivi di origine vegetali, combinati per offrire il massimo dell'idratazione e dell'efficacia.

-10% sul balsamo labbra Hydra-Essentiel di Clarins: perfetto per labbra secche e screpolate, questo balsamo contiene cacao e cera di loto blu. Rimpolpa le labbra, rendendole sin da subito carnose e più rosee, e ha una texture fondente e cremosa, per offrire una sensazione di comfort duraturo.

-10% sul fondotinta Skin Illusion di Clarins: formulato con estratto di pianta di Goethe e Jania Rubens, questo fondotinta offre un effetto naturale, rendendo la pelle più luminosa senza appesantirla. Infatti, ha una texture leggera ed è ideale per i make up no make. In più, contiene oli non grassi, che donano alla cute una sensazione di comfort.

-10% sulla crema colorata Milky Boost di Clarins: disponibile in 6 nuances, questa crema colorata di Clarins non funge solo da BB cream, ma anche da trattamento. Infatti, contiene latte di pesco, dalle proprietà nutrienti ed emollienti, perfetto per lenire e ammorbidire la pelle. Rende l'incarnato uniforme e luminoso e ha una coprenza modulabile.

-10% sul fondotinta Everlasting di Clarins: disponibile in tantissime tonalità, questo fondotinta nasconde macchie, piccole rughe e imperfezioni fino a 24 ore. È formulato con estratti di polvere di bambù, quinoa, zuccheri d’avena, e contiene un micropatch vegetale, che trattiene l’acqua e mantiene la pelle sempre idratata.