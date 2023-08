Saldi estivi: materassi, cuscini e topper termoregolatori in promozione fino al 65% di sconto Proseguono i saldi estivi dedicati alla casa. Tra le tante occasioni imperdibili ci sono anche le offerte dedicate a materassi, cuscini e topper termoregolatori in promozione delle migliori marche come Emma Materasso fino al 65%

Dormire correttamente è molto importante per iniziare la giornata con le giuste energie. Durante i mesi più caldi si fa molta fatica a riposare bene la notte, le temperature eccessive e non conciliano il sonno e il contatto con materassi e cuscini amplifica il problema. Per questo motivo Emma Materasso ha sviluppato una nuova linea Luxe di materassi, topper e cuscini realizzati con materiali innovativi in grado di disperdere il calore in eccesso e regolare così la giusta temperatura del corpo in modo da facilitare il sonno.

Oltre alle offerte disponibili sullo store Emma Materasso, dedicate a tutti i prodotti, vi segnaliamo anche le opzioni migliori su cuscini e materassi dedicati ai bambini su Amazon, con sconti che arrivano fino al 65%.

Fino al 65% di sconto su tutti i prodotti di Emma Materasso

Ecco quali sono i prodotti da scegliere per dormire bene in estate. Approfitta delle offerte attuali e scegli tra una vasta gamma di articoli per un sonno rigenerante. Queste le migliori soluzioni per adulti:

-65% di sconto su Cuscino Memory Foam Luxe di Emma Materasso, dotato di tecnologia termo regolatrice Diamond Degree ThermoSync che dissipa il calore in eccesso e aiuta a mantenere una temperatura di sonno ottimale. Presenta strati interni rimovibili che permettono di personalizzare l'altezza e la rigidità del cuscino. Grazie al rivestimento termoregolatore rimovibile, la fodera è completamente lavabile in lavatrice.

-50% di sconto sul Topper Luxe di Emma Materasso, dotato di schiuma traspirante con tecnologia ThermoSync Diamond Degree con particelle rinfrescanti che dissipano calore e umidità in eccesso. Il rivestimento esterno è realizzato in fibra climatizzata e lavabile in lavatrice a 40°C.

-50% di sconto sul Materasso Emma Hybrid Luxe, con tecnologia termo regolatrice Diamond Degree ThermoSync e integra un intero strato di memory foam con particelle rinfrescanti. Il perfetto allineamento spinale è garantito da Emma Hybrid Luxe grazie alla sua conformazione multizone, che si adatta alle curve del corpo e ai movimenti durante il sonno. Il rivestimento elastico termoregolatore è completamente traspirante, sfoderabile e lavabile e garantisce un ambiente fresco e asciutto. Infine, la schiuma di supporto conferisce stabilità agli strati superiori, favorendo l'ottimale allineamento della colonna vertebrale durante il sonno.

-50% di sconto sul cuscino Cervicale Emma Materasso, la soluzione ideale per dire addio ai dolori cervicali: la sua forma anatomica segue le linee del collo, grazie alla doppia onda con due altezze che si adatta alla posizione di sonno assunta. La traspirabilità e il comfort sono garantiti dal memory interno realizzato in parte con schiume sostenibili ed eco-friendly.

Saldi estivi, materassi e cuscini per bambini in offerta

-10% di sconto su eBedding 80010 per Bambino in Memory, dotato di foratura passante antisoffoco altamente traspirante che serve a proteggere il bambino dal rischio di allergie e ne facilita la respirazione. È un dispositivo medico certificato privo di sostanze tossiche e nocive, con un pH bilanciato. È anallergico, ortopedico e anti decubito. É utilizzabile a tutte le età, ma è particolarmente indicato sin dai primi mesi di nascita fino ai 5 anni e oltre.

-10% di sconto su Ghiocuscini Materasso, un prodotto con tessuto sfoderabile caratterizzato da proprietà antimicrobiche e antibatteriche che contribuiscono a mantenere una superficie igienica e priva di germi. É un prodotto Made in Italy certificato.

-10% di sconto su Foppapedretti Materassino in Memory, composto da 11 cm di WaterFoam e 3 cm di Memory Foam in Aloe. Il suo lato liscio è realizzato in Memory Foam, mentre quello micro-ondulato è studiato per garantire una microcircolazione efficace superficiale. Il rivestimento realizzato con fibra di legno è lavabile in lavatrice. L'articolo possiede la certificazione dispositivo medico Classe 1, quella antisoffoco e la certificazione di assenza di tossicità su tutti i materiali utilizzati

-10% di sconto su Evergreenweb materasso, modello singolo con dimensioni di 80×190 cm e uno spessore di 20 cm in poliuretano ergonomico Water Foam. La trama trapuntata offre un effetto massaggiante, mentre il tessuto è traspirante, anallergico e antiacaro. Il materasso è ortopedico e presenta una lastra con 7 zone differenziate, ideale per fornire il giusto supporto a tutte le parti del corpo.