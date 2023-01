Regali per la Befana: 10+ idee regalo sotto i 10€ per adulti e piccini L’Epifania tutte le feste porta via. E che ne pensate di concluderle con un pensierino da mettere nella calza? Ecco alcune idee regalo che potete trovare su Amazon.

Perché scambiarsi i regali solo a Natale? In alcune regioni d'Italia, molto importante è anche l'Epifania. Il 6 gennaio, infatti, a portare i doni ci pensa la Befana, che arriva nelle case in sella alla sua scopa e munita del suo cappello a punta. Questa tradizione affascina i bambini, ma non è disdegnata neanche dagli adulti.

Ma cosa si regala in questa occasione? I più tradizionalisti riempiranno una calza di dolci e caramelle, aggiungendo un qualche pezzettino di carbone, destinato a chi ha fatto qualche marachella. Ma potete anche scegliere di fare tutt'altro genere di regalo.

Ecco alcune idee regalo per la Befana che potete trovare su Amazon.

1. Tazza in ceramica per i bambini

Ricominciare la solita vita dopo le festività natalizie è un'impresa che non si può affrontare senza l'aiuto di un gatto unicorno. Questa tazza da viaggio è realizzata in ceramica a doppia parete con coperchio in silicone, e riuscirà a strappare un sorriso alla vostra amica anche durante il fatidico ritorno allo studio o al lavoro.

2. Set di tè detox per un'amica amante dei tè e delle tisane

Vacanze impegnative? Se la tua amica ha già espresso il proposito di depurarsi dopo le abbuffate natalizie, allora questo set regalo di Lipton con 40 filtri di 8 diverse tipologie può fare al caso suo. Se poi è un'amante di tè e infusi, apprezzerà anche la colorata scatola di latta e potrà riutilizzarla per custodire tutte le sue tisane.

3. Moto tagliapizza per un amico che non è stanco di mangiare

I vostri amici sono tristi per la fine delle vacanze? Allora un regalo bizzarro può fare al caso loro! La rotella tagliapizza a forma di moto è funzionale ma anche bella da vedere, ed è perfetta da regalare all'amico appassionato di motori, o semplicemente a chi ama la pizza (tutti!). Disponibile anche a forma di bicicletta.

4. Infusore bradipo per chi ha bisogno di ricaricare le pile

Le feste possono essere stancanti. Per sdrammatizzare e far sorridere qualcuno che avrebbe bisogno di una vacanza dalla vacanza, l'idea potrebbe essere questo infusore a forma di tenero bradipo. Bello da vedere e facile da usare, si adatta a ogni tipo di tazza ed è assolutamente sicuro perchè è realizzato in silicone alimentare termoresistente. È disponibile anche nella variante a forma di gattino.

5. Set di matite colorate metallizzate per futuri artisti

Volete fare un regalo per la Befana a un bambino? Le matite colorate sono un evergreen: gli saranno sicuramente utili anche a scuola, e possono aiutarlo a sprigionare la sua creatività anche a casa. Non scegliete i soliti pastelli, però: si tratta pur sempre di un regalo! Questo set di matite colorate completo, di grandi dimensioni, potrebbe fare al caso vostro.

6. Puzzle personalizzato per sorprendere qualcuno a cui vuoi bene

I puzzle sono sempre apprezzati sia dai grandi che dai piccini. Ma quale immagine scegliere? Se volete essere originali, potete scegliere questo di Picanova, che vi consente di selezionare una vostra foto o immagine a scelta e permettere a chi riceve il regalo di ricomporla. Potrebbe essere un'idea carina per ricordare un momento speciale, che ne pensate?

7. Adesivo da parete per la cameretta di un adolescente

Per l'amica romantica, o per la coppia di amici che è appena andata a convivere: questo adesivo da parete con le rondini è adattabile a qualsiasi tipo di ambiente e centra in pieno il senso del fare un regalo alla Befana: augurare a chi lo riceve un anno eccezionale, in cui riuscire a spiccare il volo.

8. Set di maschere viso per una mamma che bisogno di un momento per sé

Se volete sorprendere la vostra mamma, questo set di maschere viso è perfetto per idratare e proteggere la pelle del viso dopo il freddo di dicembre e per dedicarsi a se stessa. Contengono estratti di miele, propoli e pappa reale: un vero cocktail di idratazione per chi ha la pelle secca, e una coccola da regalarsi prima di tornare al lavoro.

9. Lunch Box divertente per una collega

Dopo settimane di pranzi luculliani, tavole imbandite, dolci e frutta secca, tornare a pranzare al lavoro può essere un tantino deprimente. Cosa c'è di meglio di una lunch box simpatica, che vi faccia gli occhi dolci? Questa speciale schiscetta a forma di civetta saprà rallegrare anche un piatto di riso in bianco!

10. Garden Kit per una nonna con il pollice verde

Vostra nonna ha il pollice verde, o vorrebbe provare a prendersi cura di una pianta? Allora iniziare dalle piante aromatiche può essere la soluzione giusta, soprattutto utilizzando i Garden Pocket: il loro vantaggio sta nel fatto che la pianta cresce direttamente nella confezione, senza bisogno di essere trapiantata in un vaso. Oltre al basilico e al limone, su Amazon sono disponibili tantissime varianti.

11. Kit da barba per strappare un sorriso al papà

Per l'Epifania, non dimenticatevi del papà! Che ne pensate del kit da barba King C Gillette? Nella confezione trovate un rasoio, un detergente viso, un balsamo barba, un olio per ammorbidirla e un gel da rasatura. Gli ingredienti di ciascun prodotto sono naturali e anallergici.

12. Porta documenti per la calza della Befana di lui

Non sapete cosa mettere nella calza della Befana destinata al vostro fidanzato? Molto originale e anche particolarmente utile potrebbe rivelarsi il porta tessere di I-Clip. Piccolo, elegante e funzionale, permette di avere sempre a portata di mano tessere e carte di credito senza dover aprire il portafoglio ogni volta.

13. Una sciarpa per un marito freddoloso

In alternativa, per la calza dell'Epifania della vostra metà potete pensare anche ad una sciarpa della Levis, calda, sportiva e abbinabile a diversi vestiari casual. La trovate disponibile in diversi colori, tutti eleganti. Il marchio è certamente garanzia di qualità.