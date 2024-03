Regali Festa della donna: oltre il 40% di sconto su prodotti beauty per tutte le età La festa della donna si sta avvicinando: puoi sorprendere la tua donna preferita – che sia la tua fidanzata, tua moglie, tua mamma, tua sorella o un’amica – con un regalo che le ricordi quanto è importante prendersi cura di sé. Che ne dici di una crema per la beauty routine o di un epilatore? Tra il catalogo Clarins e quello Braun c’è solo l’imbarazzo della scelta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Avete già un'idea regalo per la festa della donna 2024? Se la risposta è no, il nostro suggerimento potrebbe fare al caso vostro: che ne dite di puntare su un prodotto per la beauty routine o un dispositivo per prendersi cura del proprio corpo? Non ci sarebbe modo migliore per far felice una donna sempre di corsa e con poco tempo da dedicarsi. A tal proposito, vi segnaliamo alcuni prodotti che potete trovare in sconto sul sito di Clarins o nel catalogo di Braun presente su Amazon. Meglio una crema viso, un siero o un epilatore?

Prezzi ribassati sui prodotti per la skincare a marchio Clarins

Sul sito di Clarins sono disponibili creme viso, contorno occhi, illuminanti e sieri anti-età che si dimostrano essere dei veri alleati per la pelle. Ecco alcuni tra i prodotti presenti sul sito che sono acquistabili con il 10% di sconto, iscrivendosi al Clarins Club, il programma fedeltà che offre numerosi vantaggi. Ma non è tutto: in base alla spesa fatta sul sito, riceverete in omaggio uno o più prodotti.

-10% sul Double Serum Light Texture, un siero dalla texture leggera che si stende con un leggero massaggio e si assorbe in pochi minuti. Questo prodotto è realizzato con una formula bifasica che comprende 21 potenti estratti di piante. Oltre a levigare le rughe, il siero rassoda la pelle, rendendola più elastica e più giovane.

-10% di sconto sul Double Serum Eye, il siero contorno occhi con formula intensivo perfetto per contrastare i segni dell'età che avanza. Applicabile su qualsiasi tipo di pelle, ha una texture fluida e aiuta a levigare le rughe, ridurre le borse e coprire le occhiaie.

-10% di sconto sul Multi-Active Emulsione, il prodotto giusto per agirare su una pelle spenta e maltrattata dallo smog; l’estratto di cardo, l'estratto di radice di manioca e l'estratto di corbezzolo in azione combinata rivitalizzano, opacizzano e riducono la visibilità dei pori.

-10% di sconto sulla crema notte Multi-Active, realizzata con niacinamide ed eringio marino, due ingredienti naturali che ripristinano le barriere della pelle, fin troppo stressata durante il giorno. Al mattino, il viso apparirà più luminoso, più sano e più riposato.

-10% di sconto sulla crema giorno Multi-Active, appartenente alla stessa linea della precedente e realizzata con la stessa formula naturale, per fare in modo che la pelle rimanga protetta e nutrita tutto il giorno, sebbene in modo diverso. Rispetto al prodotto indicato per la notte, contiene ingredienti che schermano dallo smog.

Epilatori e silk-épil Braun ad oltre il 40% di sconto

Prendersi cura della propria persona è importante, in vista di un evento importante, ma anche nel quotidiano. Di seguito, gli epilatori elettrici e altri strumenti utili da regalare a chi ama essere sempre impeccabile, ma non ha molto tempo per andare in un centro estetico.

-41% di sconto sul Braun Silk-épil 9, un epilatore elettrico Wet&Dry, da utilizzare sotto la doccia o sulla pelle asciutta. Nella confezione, oltre alla testina classica, è presente anche una testina massaggiante, perfetta per esfoliare la pelle. Inoltre, il guanto refrigerante permette di lenire il fastidio dovuto alla rasatura.

-38% di sconto sul Braun Face Spa, il dispositivo compatibile con la pelle del viso, da utilizzare per rimuovere i fastidiosi baffetti. Viene venduto con una pochette da viaggio contenente anche uno specchietto e una testina massaggiante. In questo modo, si potrà portare con sé ovunque, anche in vacanza.

-34% di sconto sul Braun Silk-épil 5, un modello tecnologicamente meno avanzato del precedente, ma comunque veloce nella rimozione dei peli e in grado di agire in profondità. Tra le sue componenti, non solo la testina radente e quella massaggiante, ma anche lo styler per rifinire la zona bikini. Può essere utilizzato sia in doccia che a secco.

-33% di sconto sul Braun Silk-épil SE9-725, uno degli ultimi modelli del marchio, realizzato con tecnologia MicroGrip, in grado di rimuovere anche i peli più piccoli e difficili. Nei punti più delicati, la testina epilatrice può essere sostituita con quella rasoio classica.

-20% di sconto sul Braun Silk-épil 1, il modello base, perfetto per una giovane donna che sta ancora imparando a destreggiarsi tra rasoi, cerette e silk-épil e non sa ancora qual è il modo migliore per proteggere la propria pelle e ottenere ottimi risultati. Non ha accessori, ma fa bene il suo lavoro, grazie alle punte soft-lift.

