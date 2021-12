Regali di Natale su eBay: fino al 60% di sconto su lavatrici asciugatrici e lavastoviglie Gli Special Xmas eDays di eBay sono un’ottima occasione per risparmiare sui grandi elettrodomestici con sconti fino al 54%, a cui aggiungere un ulteriore sconto del 15%.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I grandi elettrodomestici sono un regalo di Natale sicuramente gradito, ma i modelli di ultima generazione costano diverse centinaia di euro. Per far felici le persone care risparmiando qualcosa si può approfittare degli Special Xmas eDays di eBay, le giornate promozionali promosse dal noto e-commerce in occasione del Natale 2021.

Tra le tante offerte disponibili sui grandi elettrodomestici, abbiamo selezionato per voi 8 prodotti da non lasciarsi scappare, con sconti fino al 55% su cui applicare anche un coupon di un ulteriore 15%.

Come utilizzare il coupon del 15%

Le offerte non finiscono qui: eBay mette infatti a disposizione un ulteriore sconto del 15%, cumulabile con le promozioni in corso. Per approfittarne basterà inserire il codice DIC21EDAYS in fase di pagamento, nel campo ‘aggiungi i coupon'. Lo sconto massimo ottenibile è di 50€ con una spesa di almeno 10€, il coupon è valido fino alle 23.59 del 31 dicembre 2021, ed è utilizzabile 4 volte per ogni utente.

Le migliori offerte sui grandi elettrodomestici

Vi presentiamo la nostra selezione delle migliori offerte su lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie e lavasciuga, gli alleati indispensabili da avere in casa, perfetti come idea regalo per i genitori o per una coppia di amici.

-55% di sconto su lavatrice Beko: con classe energetica A e capacità di carico di 9kg, questa lavatrice è dotata di cestello con sistema AcquaWave ad azione fluttuante, che non danneggia i capi delicati. Offre diversi programmi adatti a tutti i tessuti, e garantisce lavaggi efficaci su 24 tipi di macchie grazie alla tecnologia SteamCure, che applica il vapore sui capi per ammorbidire lo sporco.

-52% di sconto su lavatrice LG: tecnologia ThinQ con connettività Wi-Fi per gestire il bucato a distanza e scaricare nuovi cicli di lavaggio per la lavatrice intelligente LG, con capacità di carico di 8kg e classe energetica C. Dotata di funzione AI DD, che rileva il peso dei capi e la composizione dei tessuti per ottimizzare il programma di lavaggio, tecnologia TurboWash per lavare i capi più velocemente, ha inoltre la tecnologia LG Steam che rimuove il 99,9% degli allergeni responsabili dei problemi respiratori.

-50% di sconto su lavatrice Sangiorgio: ben 10kg di capacità per questa lavatrice, dotata di display a colori con indicatore di tempo residuo e spia di avanzamento lavaggio. Di classe energetica D, ha 15 programmi tra cui scegliere per i diversi tipi di tessuti, il timer di partenza ritardata e i sistemi di protezione traboccamento acqua e surriscaldamento.

-48% di sconto su lavatrice Indesit: 16 programmi, opzione per il risparmio energetico Energy Saver, capacità di 6kg e classe energetica F caratterizzano la lavatrice Indesit, a cui si aggiungono il sensore Water Balance Plus che consente di ottimizzare il consumo di acqua, l'opzione Extra Lavaggio per combattere le macchie più ostinate e il timer di partenza ritardata.

-47% di sconto su asciugatrice Hoover: indicatore di tempo residuo e timer di partenza ritardata anche per l'asciugatrice Hoover, con classe energetica A+++ e capacità di carico di 8kg. La possibilità di regolare il livello di asciugatura e la funzione di autopulizia la rendono estremamente pratica, mentre il sistema di allarme e la protezione per i bambini ne garantiscono la sicurezza. Dotata di connettività NFC, è controllabile da remoto con l'app Hoover Wizard.

-43% di sconto su lavatrice Electrolux slim: la tecnologia SensiCare System regola automaticamente il ciclo di lavaggio in base al carico, per risparmiare tempo, acqua ed energia, il programma Vapore Igienizzante rimuove efficacemente virus e batteri, e la funzione Eco Time Manager riduce la durata del lavaggio fino a quattro volte. Di dimensioni ridotte grazie al design salvaspazio, questa lavatrice ha classe energetica F e una capacità di 7kg.

-42% di sconto su lavastoviglie da incasso Candy: capacità fino a 13 coperti, connettività Wi-Fi e Bluetooth per il controllo da remoto e ciclo di lavaggio e asciugatura veloce da soli 39 minuti per la lavastoviglie da incasso Candy, spaziosa ed efficiente. Classe energetica E e 5 programmi tra cui scegliere, con possibilità di impostare la partenza ritardata con un ritardo di 3, 6 o 9 ore.

-33% di sconto su lavasciuga AEG: lavatrice e asciugatrice insieme in questa lavasciuga AEG, con modalità wash&dry per scegliere il programma di lavaggio e asciugatura in una sola volta. Con capacità di carico di 9kg e classe energetica E, il programma NonStop permette di avere piccoli carichi da 1kg lavati e asciugati in un'ora, il programma Vapore riduce le pieghe sui capi, mentre le tecnologie DualSense e ProSense permettono di impostare durata e temperatura di lavaggio e asciugatura in base al tipo di tessuto e alle dimensioni del carico.