Regali di Natale per i colleghi: 15 idee per sorprenderli Cosa regalare a Natale ad un collega? Ecco 15 proposte originali, divertenti ed economiche per essere sicuri di acquistare un regalo apprezzato, capace di ringraziare i vostri colleghi per il supporto quotidiano ​in ufficio.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il regalo di Natale per i colleghi di lavoro è probabilmente tra i più difficili da scegliere. Per fare un regalo gradito, infatti, bisogna conoscere bene gli interessi e i gusti del destinatario.

In realtà, per acquistare il regalo perfetto basta poco. Per esempio potreste ringraziare un collega per il supporto che vi dà ogni giorno con una tazza personalizzata oppure regalare un'agenda alla collega che dimentica sempre le riunioni. O ancora, scegliere di fare un'esperienza insieme per condividere del tempo con i vostri compagni fuori dall'ufficio.

Se avete bisogno di un suggerimento per trovare un regalo di Natale originale, divertente ma allo stesso tempo economico per il collega, date un'occhiata alle nostre proposte.

Cosa regalare ai colleghi a Natale: 15 idee economiche (e non)

Ecco 15 idee regalo economiche e non per fare un regalo di Natale che il vostro collega apprezzerà sicuramente. Nella nostra selezione abbiamo inserito proposte low cost, originali, divertenti e anche più costose, capaci di far capire al vostro collega quanto apprezziate il suo supporto.

1. Porta post-it a forma di gatto

Iniziamo i nostri suggerimenti con un regalo di Natale per i colleghi economico e utile: un simpatico porta post-it a forma di gatto. Perfetto da posizionare sulla scrivania per arredarla con originalità, questo dispenser è un accessorio comodo che permette al collega di avere i post-it sempre a portata di mano. I post-it sono inclusi nella confezione.

2. Amaca da scrivania

Ecco un regalo di Natale originale, divertente ed economico per il collega che è sempre stanco, anche da seduto. L' amaca da scrivania di Abree è un poggiapiedi in tela regolabile che permetterà al collega di rilassarsi e di affrontare le giornate di lavoro con il sorriso.

3. Penna a sfera Parker Jotter

Per i colleghi che preferiscono regali più classici consigliamo la penna a sfera Parker Jotter, economica ma sicuramente d'effetto. Questa penna, con apertura e chiusura a scatto, è interamente realizzata in acciaio inox, impreziosita da dettagli a specchio ed è contenuta in un'elegante confezione regalo.

4. Agenda settimanale 2021/2022 18 mesi Moleskine

L' agenda settimanale 2021/2022 18 mesi di Moleskine copre un arco temporale che va da luglio 2021 a dicembre 2022. Il weekly planner presenta angoli arrotondati e chiusura ad elastico, un nastrino segnalibro dello stesso colore della copertina, una tasca a soffietto in cartoncino e tela e una sezione utile per annotare i propri contatti in caso di smarrimento dell'agenda. Disponibile nel formato pocket (9 cm x 14 cm, da 208 pagine) e in vari colori.

5. Smartbox "Peccati di gola"

La Smartbox"Peccati di gola" offre la possibilità ai colleghi amanti della buona tavola di scegliere tra 2320 degustazione e di vivere un'esperienza enogastronomica per due. Un viaggio che stuzzicherà l'appetito e soddisferà anche il palato più esigente.

6. Buono Regalo Amazon

Se proprio non si hanno idee o occorre fare un regalo ad un collega conosciuto da poco, allora un buono regalo Amazon a tema natalizio è la soluzione ideale. È possibile scegliere tra diversi importi mentre la gift card verrà consegnata direttamente al destinatario in una confezione regalo a forma di simpatico Babbo Natale.

7. Tisane assortite "C'era una volta"

La scatola con tisane assortite di Regina di fiori, decorata dall'illustratrice Clelia Canè, contiene 25 filtri assortiti ispirate alle più belle favole: Tisana Sogno di Cenerentola (Tisana da meditazione con Honeybush e Arancia, ) Mago Merlino (Tisana dopopasto con Liquirizia, Anice e Finocchio), Bella Addormentata (Tisana della Buonanotte con Melissa e Camomilla), Bacio di Biancaneve (Infuso di Frutti e Spezie alla Mela e Cannella), Genio della Lampada (Tisana dei Desideri con Limone e Zenzero).

8. Set crema mani di Eleanore's Diary

Un'idea regalo per Natale perfetta per una collega donna set di creme mani a tema natalizio di Eleanore's Diary. All'interno della box sono presenti 8 creme mani arricchite con vitamina E e realizzate con ingredienti completamente naturali al profumo di lavanda, karité, arancia, rosa, limone, fragola, tè verde e mirtillo. Questo set, inoltre, contiene 4 balsami labbra.

9. Fermaclip Magnetico a Forma di Einstein

Se il collega è un tipo simpatico questo magnete a forma di Einstein è il regalo perfetto perché dona un tocco originale e divertente alla scrivania: le graffette attaccate al magnete posto sulla testa di Einstein, infatti, creano una simpatica acconciatura.

10. Planning settimanale da tavolo

Il planner settimanale di Erik è il regalo di Natale economico perfetto per i colleghi sbadati perché potranno utilizzarlo per annotare riunioni, scadenze e promemoria importanti. Grazie al suo pratico formato, inoltre, questo planner settimanale non ingombra e non occupa spazio.

11. Scalda Bevande Elettrico

Questo scalda bevande elettrico di Mroobest è perfetto per il collega o la collega che non possono fare a meno di consumare tisane, tè, latte e bevande calde. Presenta un interruttore touch smart one-touch ed è molto facile da utilizzare: basta posizionare la tazza su di esso e toccare leggermente l'interruttore con la mano per mantenere le bevande ad una corretta temperatura.

12. Borracce termiche in acciaio inox

Un'idea regalo per Natale utile ed economica per i colleghi di lavoro è la borraccia termica di THE STEEL, disponibile in diversi colori e fantasie. Realizzata in acciaio inox, riesce a mantenere le bevande calde per 20 ore e fredde per 10 ore e aiuta a ridurre il consumo di plastica.

13. Organizer Scrivania in Metallo

Con questo organizer in metallo di KEPEAK anche il collega di lavoro più disordinato riuscirà ad avere tutto ciò che occorre a portata di mano e perfettamente in ordine. Questo organizer è compatto, non ingombrante ed è resistente. Può contenere penne, evidenziatori, graffette, agende e tanto altro ancora.

14. Lamicall Supporto Telefono

Il supporto per il telefono di Lamicall può rivelarsi un regalo molto utile e comodo per il collega che ha sempre lo smartphone scarico. È compatibile con i dispositivi iOS e Android di 4-8 pollici ed è realizzato in lega di alluminio, un materiale resistente ma leggero.

20. Sony Cuffie on-ear

Se il tuo collega è ama ascoltare la musica mentre lavora, queste cuffie on-ear Sony sono il regalo di Natale adatto. Hanno un archetto pieghevole e leggero e padiglioni auricolari imbottiti che garantiscono massima comodità durante l'ascolto.