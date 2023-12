Regali di Natale: fino al 40% su bracciali, collane e anelli personalizzabili da mettere sotto l’albero Ecco quali sono le migliori offerte su gioielli e accessori personalizzabili in occasione del Natale. Troverete collane, bracciali e anelli per lei e per lui in sconto fino al 40%.

Il Natale è ormai alle porte, ma non è sempre semplice scegliere il giusto dono, soprattutto per una persona che ha già tutto. Se state cercando un regalo di Natale originale, vi consigliamo di puntare su gioielli e accessori personalizzabili. Si tratta di anelli, bracciali e collane che possono essere decorati con il nome di chi li riceve, ma anche con una piccola dedica, una frase significativa o con una data importante.

Per aiutarvi nella scelta, abbiamo selezionato diversi gioielli e accessori personalizzabili in sconto fino al 40%. Se volete quindi acquistare un regalo per la fidanzata, il fidanzato, un'amica o una persona speciale, approfittate delle offerte in occasione delle feste natalizie.

Vediamo quindi una selezione dei migliori gioielli e accessori per lei e per lui in sconto per Natale.

Pendi: le migliori offerte sui gioielli personalizzabili

Per aiutarvi a scegliere il giusto regalo di Natale, abbiamo selezionato bracciali e collane per lei e lui in sconto fino al 40%. Ecco quali sono.

-40% di sconto sul bracciale personalizzato con catenina di Pendi: anallergico e impermeabile, questo bracciale unisex è perfetto per chi desidera regalare un gioiello elegante personalizzabile. Infatti, può essere decorato con un'incisione esterna o interna, con cui ricordare una data importante, un luogo speciale o una frase significativa. Disponibile in 4 colorazioni e in diverse taglie.

-40% di sconto sulla collana con pendente con 4 lati da incidere di Pendi: unisex e senza nichel, questa collana può essere personalizzata con delle incisioni su tutti e quattro i lati. Disponibile in 4 colorazioni tra cui oro rosa e nero.

-40% di sconto sul bracciale personalizzato stringato semplice di Pendi: realizzato con una targhetta in acciaio inossidabile, personalizzabile. Mentre il cinturino in caucciù è regolabile a seconda di come lo si vuol portare. È un modello più sportivo, perfetto come regalo di Natale per chi ama accessori meno impegnativi.

-40% di sconto sul bracciale con medaglia tonda firmato Pendi: regolabile e originale, questo gioiello può essere decorato non solo con una scritta, ma anche con immagini che richiamano sport, hobby o affetti, ad esempio la zampetta di un adorabile cagnolino.

-35% di sconto sul bracciale rigido di Pendi: perfetto per lui e lei, questo bracciale rigido personalizzato è disponibile in diverse colorazioni: argento, oro-rosa, nero e oro.

-35% di sconto sul bracciale con incisione segreta di Pendi: con una misura unica e regolabile, questo braccialetto in acciaio inossidabile può essere personalizzato anche con un'incisione interna segreta.

-35% di sconto sul bracciale charms in similcuoio di Pendi: personalizzabile ed elegante, questo gioiello è realizzato in similcuoio e targhetta in acciaio inossidabile.

Durante le feste di Natale, inoltre, sarà possibile approfittare dell'offerta 3×2 di Pendi per accaparrarsi anche altri prodotti del brand, tra cui l‘anello personalizzato con testo o coordinate o il bracciale con targhetta incisa.

Altri gioielli e accessori personalizzabili in sconto

Anche su Amazon è possibile trovare diverse offerte su gioielli e accessori personalizzabili da regalare a Natale. Ecco quali sono.

-il 34% sul portachiavi con la lettera di GD Good: realizzato in acciaio inossidabile, questo portachiavi può essere personalizzato con l'iniziale del nome della persona a cui deve essere regalato.

-il 26% sulla collana con ciondolo in oro di GD Good: con una placcatura in oro 18 carati, anche questa collana può essere personalizzata con le lettere dell'alfabeto. Si tratta di un regalo di Natale perfetto per chi ama i gioielli luminosi, ma sobri.

-il 5% sul portachiavi di Coagurmes: provvisto di un ciondolo che può essere personalizzato con l'iniziale del nome di chi lo riceve in dono, questo portachiavi è realizzato con materiali di qualità atossici.

-il 5% sul bracciale a forma di cuore di Aurstore: regolabile e personalizzabile, questo bracciale a forma di cuore è anallergico, impermeabile e non scolorisce nel tempo.

