Prodotti per capelli afro: i migliori trattamenti per idratarli e prendersene cura I migliori prodotti per capelli afro del 2022: shampoo, balsamo, maschere, sieri e oli per prendersi cura dei ricci afro, idratarli e nutrirli. Ecco la classifica dei più efficaci, con guida all’acquisto e consigli.

Prendersi cura dei capelli afro non è così semplice. Questo tipo di chioma è caratterizzata da ricci molto stretti e voluminosi che, a differenza dei ricci occidentali, risultano più deboli, crespi e soggetti a seccarsi o spezzarsi.

Se un tempo, però, la gamma dei prodotta per idratare, nutrire e fortificare i ricci afro era piuttosto limitata, oggi, anche sulla scia di movimenti come il Black Lives Matter, si è molto ampliata, e i capelli afro sono diventati un vero e proprio trend. Sebbene siano una prerogativa delle persone con radici africane, infatti, è possibile riprodurne l'effetto con dei bigodini stretti, a patto che si abbiano già capelli naturalmente ricci.

Acconciati con treccine, bun o altri tagli e pettinature, costituiscono un vero e proprio simbolo, da preservare e trattare con cura. Non a caso, necessitano di una serie di prodotti mirati, formulati per lavarli, ammorbidirli e modellarli. Vanno lavati 1 volta ogni 7/10 giorni, pettinati soltanto da bagnati e asciugati con un diffusore, per evitare che si aggroviglino o si spezzino.

Di seguito, vi proponiamo i 13 migliori prodotti per ricci afro del 2022, per uomo, donna e bambini, selezionati in relazione a una serie di criteri, come la tipologia di prodotto e il prezzo, che va dai 20€ per gli articoli più economici fino ai 60€ dei trattamenti più costosi. Troverete shampoo, balsamo, articoli per lo styling, maschere pre-shampoo, cosmetici per il co-wash e tanto altro, adatti anche anche ai capelli 4c, i più stretti e indomabili tra quelli afro, e disponibili nella sezione di Amazon dedicata ai ricci afro.

Infine, potrete anche leggere una serie di consigli e informazioni per prendersi cura al meglio dei propri ricci afro.

I 13 migliori prodotti per ricci afro: recensioni e classifica del 2022

Di seguito, troverete la classifica dei migliori prodotti per capelli afro del 2022: un'attenta selezione di creme, maschere, shampoo, balsamo e prodotti per lo styling, adatti a ogni esigenza e budget.

Nella scelta dei prodotti proposti, abbiamo tenuto in conto anche le recensioni degli utenti Amazon, utili a comprendere i trattamenti più efficaci per idratare, nutrire e rinforzare i capelli afro.

1. Prodotti Moisture Miracle di African Pride

Il miglior set di prodotti per ricci afro 4c

I capelli afro vengono classificati in base al grado di definizione. In particolare, quelli 4c sono caratterizzati da ricci estremamente stretti e fitti e, pertanto, tendono a diventare crespi e difficili da trattare. In questo caso, è utile applicare un trattamento mirato, proprio come il Moisture Miracle di African Pride: il miglior set di prodotti per ricci afro 4c.

Quest'ultimo, infatti, include tre prodotti: lo shampoo, la maschera pre-shampoo e il balsamo. Il primo è caratterizzato da una formula a base di olio di cocco e miele, due ingredienti noti per la loro intensa azione nutriente e idratante. La seconda, invece, contiene olio di baobab e di cocco, utili a districare e domare anche le chiome più ribelli. Infine, il set si completa con il balsamo leave-in, che dona morbidezza e lucentezza grazie alla sua formulazione con miele e latte di cocco.

Pro: si tratta di un set di prodotti completo, adatto anche a trattare i capelli afro 4c. Contiene una formulazione ad azione nutriente e idratante, ottima per avere una chioma più sana e luminosa.

Contro: secondo le opinioni dei clienti Amazon, il trattamento non presenta particolari criticità, è semplice da applicare e ottimo per avere ricci afro modellati e definiti.

2. Crema Oh! My Curls di Capello Point

Il miglior prodotto per lo styling dei ricci afro

Avere i ricci afro significa spesso riscontrare qualche difficoltà nel renderli disciplinati e ordinati. A chi è in cerca di un prodotto in grado di domarli, dunque, consigliamo la crema Oh! My Curls di Capello Point: il miglior prodotto per lo styling dei capelli afro.

Quest'ultimo, infatti, è pensato per definire i riccioli ed evitare che si appesantiscano. D'altro canto, contiene due importanti ingredienti, utili a delineare la struttura del capello: la cheratina e il collagene. Si applica sui capelli bagnati, poiché è proprio prima dell'asciugatura che ha inizio la fase di styling. Infine, è ottimo da utilizzare anche con lo shampoo e la maschera della stessa linea.

Pro: anti-crespo e idratante, questa crema per capelli ricci offre il massimo della definizione. È perfetta per la fase di styling ed è ottima per disciplinare anche le chiome più indomite.

Contro: alcuni utenti Amazon sconsigliano di acquistare la maschera della stessa linea, ma non riscontrano particolari criticità legate al prodotto.

3. Maschera Ciao Bellissima di Afroricci

Il miglior prodotto per donna con capelli afro

I capelli afro femminili sono solitamente più lunghi e, per questa ragione, più difficili da trattare. Infatti, tendono a seccarsi soprattutto sulle punte. Per ovviare a questo inconveniente, vi suggeriamo di provare la maschera Ciao Bellissima di Afroricci: il miglior prodotto per le donne con i capelli afro.

Quest'ultimo, infatti, funge anche da balsamo e contiene ingredienti naturali come il cacao e il miele, combinati tra loro per detergere delicatamente i capelli e mantenerli morbidi e idratati. In più, è adatto a tutti i tipi di ricci, da quelli afro 4b ai mossi europei, e può essere utilizzato per il co-washing.

Pro: perfetto per i capelli afro più lunghi, questo prodotto funge non solo da maschera, ma anche da balsamo e trattamento per il co-washing.

Contro: gli utenti con capelli afro 4c consigliano di utilizzare il prodotto solo in abbinamento a uno shampoo e a un balsamo nutrienti e idratanti.

4. Gel Custard styling di Divina BLK

Il miglior prodotto per uomo con ricci afro

I ricci afro non costituiscono soltanto una prerogativa femminile. Molti uomini, infatti, sono alla ricerca di un prodotto specifico per la loro chioma folta e tendente al crespo. Tra i pochi in commercio, il miglior prodotto per uomo con capelli afro è sicuramente il gel Custard styling di Divina BLK.

Idratante, anticrespo e modellante, contiene estratti naturali di aloe, agave, miele e fico d'India, ingredienti utili a mantenere il capello nutrito e sano. In più, è privo di parabeni, oli minerali e siliconi. Naturalmente, può essere utilizzato anche dalle donne. Si applica sui capelli umidi, prima dell'asciugatura. Infine, definisce i ricci e facilita lo styling finale.

Pro: ad azione idratante e anticrespo, questo prodotto è adatto per lo styling dei ricci afro maschili. È semplice da applicare ed è privo di parabeni, siliconi e oli minerali.

Contro: secondo i clienti Amazon, è necessario utilizzare pochissimo prodotto per ottenere il risultato desiderato. Se si abbonda con il gel, infatti, si rischia di ottenere un "effetto bagnato" eccessivo sui capelli.

5. Spray Baby Curly di Divina BLK

Il miglior prodotto per bambini con ricci afro

Per tutte le mamme che non riescono a domare le chiome dei loro piccoli, il Baby Curly di Divina BLK è il prodotto più efficace per bambini con ricci afro.

Questo spray sciogli nodi, infatti, svolge un'azione districante e idratante, e consente di pettinare e modellare i ricci senza difficoltà. Contiene una formulazione certificata e sicura, adatta a trattare anche i ricci dei neonati. Infatti, è arricchito con estratto di aloe bio, miele, olio di rosa e olio di vinaccioli. Per applicarlo, è necessario stenderlo con le dita su tutta la lunghezza della chioma. Infine, non prevede risciacquo.

Pro: questo spray districante è adatto al trattamento delle chiome afro dei più piccoli, è utilizzabile sin dalle prime settimane di vita dei neonati ed è formulato con ingredienti certificati di qualità. Gli utenti Amazon ne apprezzano non soltanto l'efficacia, ma anche il profumo, intenso e gradevole.

Contro: per utilizzare al meglio il prodotto è importante non esagerare con le quantità, in modo da evitare di seccare o appesantire i capelli.

6. Shampoo Nourishing di Afro Love

Il miglior prodotto economico per i ricci afro

I capelli afro risultano spesso difficili da domare, soprattutto quando non si utilizzano prodotti mirati. In particolare, per avere ricci sani e definiti, è buona norma lavarli con uno shampoo delicato e nutriente. In commercio, è possibile trovarne anche a un prezzo vantaggioso, come nel caso di Nourishing di Afro Love: il miglior prodotto economico per le chiome afro.

Quest'ultimo, infatti, elimina il sebo in eccesso e offre ai capelli corpo e pulizia profonda, oltre a nutrire e a idratare la chioma senza appesantirla. È formulato con ingredienti di qualità come l'olio di semi di girasole, la camomilla, lenitiva, e l'aloe vera, nota per l'azione anticrespo. È arricchito con estratto di equiseto e salvia, ottimi per rinforzare e favorire la rigenerazione del capello. In più, non contiene solfati, parabeni, siliconi, sali e oli minerali. Si utilizza come un normale shampoo: sui capelli umidi e, se necessario, anche per due applicazioni consecutive.

Pro: ottimo per domare e ammorbidire i ricci afro, questo prodotto viene apprezzato dagli utenti Amazon non solo per l'efficacia, ma anche per il profumo e per la qualità degli ingredienti.

Contro: i clienti Amazon non rilevano particolari criticità legate al prodotto.

7. Trattamento Curly Summer di Divina BLK

Il miglior set di prodotti per proteggere i ricci afro

Di norma, durante l'estate, il sole e la salsedine rendono i capelli più soggetti a disidratazione. I ricci afro, d'altronde, necessitano di particolare cura, poiché risultano spesso crespi e poco definiti. Per ovviare a questo inconveniente, vi suggeriamo di ricorrere a Curly Summer di Divina BLK: il migliore trattamento per proteggere i ricci afro dalla secchezza.

Quest'ultimo, infatti, si compone di tre prodotti: lo shampoo dopo-sole; la maschera dopo-sole e l'olio solare. Il primo svolge un'azione rivitalizzante ed è arricchito con estratto di melograno biologico. La seconda, invece, contiene estratto di cocco e melone, olio di argan bio e burro di karité bio: ingredienti con funzione ristrutturante e rinforzante. Infine, l'olio solare con filtro UV è formulato con oli di girasole, di argan bio, di macadamia e di monoi.

Per effettuare il trattamento completo, applicate l'olio solare direttamente sui capelli asciutti, a intervalli regolari durante la giornata. Di sera, procedete con lo shampoo, risciacquate e stendete la maschera sulle lunghezze, lasciandola agire per 3-5 minuti.

Pro: questo trattamento completo protegge i ricci afro da sole, salsedine e cloro, oltre a renderli più idratati, sani e forti.

Contro: secondo gli utenti Amazon è importante non applicare una quantità eccessiva di olio solare, in modo da evitare che i capelli si appesantiscano.

8. Gel Tight Curl Hydrating Jelly di Afro Love

Il miglior prodotto per idratare i capelli afro

I ricci afro tendono facilmente a seccarsi e a rovinarsi. Pertanto, necessitano del giusto nutrimento e di una corretta idratazione. A tal proposito, Tight Curl Hydrating Jelly di Afro Love è il miglior gel per idratare i capelli afro in profondità.

Infatti, è in grado di contrastare l'effetto crespo e dona al capello una definizione e una luminosità naturali. Contiene una formula d'ingredienti sicura, priva di sale, parabeni, siliconi, alcool e oli minerali. In più, è arricchito con semi di lino e burro di karité, noti per le proprietà nutrienti. Si applica sui capelli asciutti ed è adatto per realizzare acconciature, modellare i ricci stretti e domare le ciocche più ribelli.

Pro: ottimo non solo per idratare in profondità, ma anche per lo styling, questo gel per capelli afro doma i ricci e svolge una funzione anti-crespo.

Contro: gli utenti Amazon non rilevano particolari criticità legate al prodotto.

9. Crema Curling Puree di Afro Love

Il miglior prodotto per definire i ricci afro

I capelli afro sono naturalmente voluminosi, ma spesso risultano poco modellati e difficili da gestire. Per evitare che appaiano crespi e spenti, dunque, è utile applicare una crema modellante come la Curling Puree di Afro Love: il miglior prodotto per definire i ricci afro.

Quest'ultima, infatti, contiene ingredienti naturali, combinati tra loro per assicurare risultati ottimali: olio di cocco, burro di karité, ideale per rinforzare e domare i ricci, olio di girasole, di avocado, di pistacchio, di oliva e aloe vera, nota per le particolari proprietà lenitive e utilizzata per riparare le doppie punte. In più, è adatta anche per lo styling, oltre a essere priva di sali, siliconi, parabeni e altre sostanze dannose per la salute del capello.

Infine, non necessita di risciacquo ed è semplice da applicare, sui capelli asciutti o umidi.

Pro: perfetta per modellare e definire i ricci, questa crema per lo styling è ottima anche per nutrire e idratare in profondità i capelli, oltre che per rinforzarli e renderli più sani e lucenti.

Contro: gli utenti Amazon si ritengono soddisfatti della resa del prodotto, ma consigliano di applicarne una quantità minima, per ottenere capelli definiti e naturali al tempo stesso.

10. Balsamo Leave-in Shea Miracle di African Pride

Il miglior prodotto leave-in per capelli afro

Il balsamo è un cosmetico fondamentale per disciplinare le lunghezze e ammorbidire le punte e i ricci. Per applicarlo al meglio, però, è necessario attendere pochi minuti prima di risciacquarlo. Questo passaggio non viene richiesto nel caso dei prodotti senza risciacquo come Shea Miracle di African Pride: il miglior balsamo per capelli afro.

Quest'ultimo, infatti, è arricchito con burro di karité, un ingrediente nutriente e ad azione rinforzante e protettiva, e burro di mango africano, ideale per donare lucentezza alla chioma e renderla morbida. In più, non contiene solfati, parabeni e oli minerali.

Utilizzarlo è davvero semplice: basta prelevare una generosa quantità di prodotto e stenderlo con le dita tra i ricci, in modo da avvolgerli con un film protettivo e addolcente. Il balsamo agirà senza risciacquo e preparerà la chioma a qualsiasi tipo di asciugatura.

Pro: ideale per chi ha poco tempo, questo balsamo leave-in si applica sui capelli umidi e non prevede risciacquo. Contiene ingredienti certificati ed è arricchito con sostanze nutrienti e illuminanti come il burro di karité e il burro di mango.

Contro: secondo i clienti Amazon il prodotto è formulato esclusivamente per capelli afro. Pertanto, si consiglia di evitarne l'utilizzo in caso di ricci poco stretti o addirittura di chiome lisce.

11. Maschera Hair Soufflé di Afro Love

Il miglior prodotto per capelli afro nutriente

Le maschere rappresentano degli ottimi alleati per prendersi cura dei propri capelli e renderli più forti e sani. In particolare, Hair Soufflé di Afro Love è il miglior prodotto per nutrire i capelli afro in profondità, grazie alla formulazione ricca e alla texture cremosa.

Il prodotto in questione, infatti, contiene un mix di ingredienti unico, studiato per donare ai capelli morbidezza e luminosità già dalla prima applicazione: miele grezzo, burro di karité, olio di ricino, olio dell'albero del tè, avocado, olio d'oliva, olio di cocco, olio di girasole e olio di avocado sono solo alcuni dei componenti più significativi e benefici. In più, è privo di sale, parabeni, DEA, coloranti artificiali e oli minerali.

La maschera può essere utilizzata sia su capelli bagnati che come impacco pre-shampoo. In quest'ultimo caso, andrà lasciata in posa per 1 ora prima di procedere con il normale lavaggio.

Pro: ottima per nutrire i capelli in profondità e prevenirne l'effetto crespo, questa maschera per capelli è semplice da utilizzare e adatta anche ai ricci dei bambini. Infatti, è delicata sulla cute e non contiene sostanze dannose.

Contro: gli utenti Amazon non hanno riscontrato particolari criticità legate al prodotto.

12. Set Natural and Amazing di Divina BLK

Il miglior trattamento districante per capelli afro

Per ottenere risultati ottimali e prendersi cura dei propri capelli afro, consigliamo di ricorrere a un trattamento completo: un set di prodotti realizzato per trattare i ricci, definirli e renderli più sani e corposi. Tra i numerosi sul mercato, vi proponiamo Natural and Amazing di Divina BLK: il miglior trattamento districante per capelli afro.

Quest'ultimo, infatti, include lo shampoo, il balsamo, la crema idratante e la maschera, tutti formulati senza siliconi, solfati, parabeni e oli minerali. Lo shampoo, arricchito con estratto di melograno, deterge i capelli senza seccarli, regolando la produzione di sebo e fornendo alla chioma la giusta idratazione. Il balsamo in spray, con formula leave-in, ravviva i ricci in ogni momento della giornata, grazie agli estratti di aloe, camomilla, miele e proteine della seta. La crema idratante senza risciacquo è arricchita con burro di karité, ottimo per nutrire e ammorbidire i ricci. Infine, la maschera nutriente a base di olio di cocco: una vera e propria coccola per i capelli ricci.

Per utilizzare al meglio questo set, cominciate dalla maschera pre-shampoo, procedete con il lavaggio dei capelli e, infine, con la crema modellante per lo styling. Il balsamo può essere applicato in qualsiasi momento, poiché non richiede alcun risciacquo.

Pro: perfetto per avere capelli morbidi, sani e luminosi, questo set di prodotti rappresenta un trattamento completo per i ricci afro. È apprezzato dagli utenti anche per l'ottimo rapporto qualità-prezzo.

Contro: gli utenti Amazon non hanno riscontrato particolari criticità legate ai prodotti che compongono il set per capelli afro.

13. Crema senza risciacquo Modellante ricci di Gyada Cosmetics

Il miglior prodotto disciplinante per capelli afro

I ricci afro risultano spesso difficili da modellare e domare, proprio per la loro naturale tendenza al crespo. Per ovviare a questo inconveniente, suggeriamo di applicare un prodotto specifico come il Modellante ricci di Gyada Cosmetics: la migliore crema disciplinante per capelli afro.

Quest'ultima, infatti, è formulata per eliminare l'effetto crespo e domare i ricci ribelli, senza appesantirli. Contiene oli vegetali pregiati, come quello di lino, di cocco, di argan e jojoba, utili a ristrutturare e nutrire i capelli dalla radice. In più, è arricchita con burro di karité e gel d'aloe vera. È un cosmetico vegano, privo di ingredienti di origine animale e di sostanze dannose per i capelli.

Per applicarla, basta prelevarne una piccola quantità e stenderla in maniera uniforme sulle lunghezze. Non necessita di risciacquo.

Pro: perfetta per lo styling dei ricci afro, questa crema leave-in nutre i capelli e li rende morbidi e disciplinati. In più, è adatta a tutti i tipi di ricci, anche a quelli più stretti.

Contro: si tratta di un prodotto corposo e concentrato. Pertanto, gli utenti Amazon consigliano di utilizzarlo in piccole quantità.

Come scegliere i prodotti per capelli afro: guida all’acquisto

I capelli afro si rivelano spesso difficili da trattare e gestire. Solo attraverso una hair routine completa ed efficace, infatti, è possibile mantenerli sani e idratati a lungo. Prima di acquistare un prodotto per ricci afro, però, è buona norma tenere presenti alcuni criteri, utili a comprendere e a soddisfare le nostre esigenze. Vediamo nel dettaglio quali sono i principali.

Tipologia di prodotto: maschera, shampoo, balsamo o siero?

Quando si parla di cura dei capelli, i prodotti da prendere in considerazione sono numerosi. Per i ricci afro, poi, il discorso si fa ancora più importante, poiché il nutrimento e l'idratazione della chioma si ottengono soltanto con l'applicazione di una serie di trattamenti. Di seguito, vi elenchiamo i più importanti ed efficaci per avere ricci definiti, forti e sani.

Shampoo: è senza dubbio un prodotto di base. Per i ricci afro, consigliamo di scegliere uno shampoo delicato e idratante, in grado di agire in profondità senza appesantire o rovinare i capelli.

Balsamo (o conditioner): ne esistono in due formulazioni, con risciacquo o leave-in. I ricci afro, per la naturale tendenza a perdere idratazione, traggono benefici dall'applicazione dei prodotti senza risciacquo, adatti anche a più di un'applicazione quotidiana.

Maschera pre-shampo: si tratta di un trattamento da effettuare massimo 2 volte a settimana, per nutrire i capelli e renderli più morbidi e forti. Si applica prima del lavaggio e si lascia in posa per minimo 1 ora.

Oli e sieri: sono ottimi per rinforzare i capelli afro dalla radice o ristrutturare le doppie punte o le lunghezze sfibrate. Si possono aggiungere alla maschera pre-shampoo o applicare dopo l'asciugatura per donare alla chioma maggiore luminosità e forza.

Gel e prodotti per lo styling: perfetti per definire e modellare i ricci, si applicano dopo l'asciugatura. Consigliamo di non utilizzare questa tipologia di prodotto ogni giorno, perché potrebbe appesantire il capello.

Tipo di riccio afro

I capelli vengono classificati in base alla tipologia e identificati con numeri e lettere. Pertanto, i lisci saranno di tipo 1, i mossi di tipo 2, i ricci e ondulati europei o caucasici apparterranno al tipo 3 e gli afro, infine, al tipo 4. Questi ultimi, in particolare, sono poi suddivisi ulteriormente i 3 tipologie:

Ricci afro 4a: sono quelli più ampi e definiti e, per questa ragione, più semplici da gestire e modellare.

Ricci afro 4b: sono caratterizzati da un'arricciatura più stretta e meno definita.

Ricci afro 4c: sono la tipologia più difficile da modellare, poiché risultano molto arricciati e poco definiti.

Ingredienti

Quando si acquistano prodotti per capelli è utile controllare sempre l'INCI e assicurarsi che sia quanto più verde possibile. Infatti, gli ingredienti naturali, pur agendo sul lungo periodo, garantiscono risultati visibili e durevoli.

Tra le formulazioni più efficaci, ricordiamo quelle arricchite con oli nutrienti, come quello di argan o di cocco, con estratti vegetali ad azione idratante o con altre sostanze benefiche, come l'olio di jojoba, l'aloe vera o il burro di karité.

Formato

Il formato non è uno dei criteri essenziali per acquistare il giusto prodotto per capelli afro.

Tuttavia, se siete spesso in viaggio o avete bisogno di un prodotto da portare con voi, potrebbe essere importante scegliere un articolo con packaging ridotto, da viaggio, che rispetti determinati standard in termini di capacità.

Al contrario, se cercate la convenienza, vi consigliamo di confrontare il prezzo in relazione alla quantità di prodotto o anche di preferire i formati maxi.

Marca

Quando si acquista un prodotto per la cura dei capelli è importante accertarsi che sia realizzato da un brand affidabile. Afro Love, African Pride, Divina BLK, Gyada e Afroricci sono solo alcune delle marche più efficaci e sicure, tutte presenti nella nostra classifica.

Come fare i ricci afro?

I ricci afro sono una prerogativa genetica delle persone di nascita o discendenza africana. Tuttavia, se avete già una chioma riccia e desiderate un effetto leonino senza rovinare il capello con la permanente, potreste ricorrere a bigodini molto sottili, da tenere tutta la notte.

Vi basterà lasciare i capelli umidi dopo il lavaggio e arrotolarli in ciocche di circa 1,5 cm, intorno a una strisciolina di stoffa o a bigodini. Trascorse minimo 8 ore, procedete all'asciugatura e all'utilizzo del ferro. Infine, terminate l'acconciatura con un prodotto specifico per lo styling.

Come trattare i capelli ricci afro: consigli e step

I ricci afro tendono a seccarsi più facilmente rispetto ad altre tipologie di capello. Pertanto, necessitano di particolare attenzione e protezione. Di seguito, vi proponiamo alcuni consigli per mantenere i ricci afro sani e forti.

1. Eseguire una hair care routine completa

Per prendersi cura dei capelli afro al meglio è utile applicare, 1 volta a settimana, un trattamento completo. Scopriamo quali sono tutti gli step da seguire e i cosmetici da utilizzare per realizzarlo in casa e avere capelli sani e idratati.

Applicare una maschera pre-shampoo: è il trattamento ideale per preparare i ricci al lavaggio vero e proprio. Infatti, è ottimo per idratare e nutrire in profondità, oltre che per donare alla chioma un tocco di luminosità in più. Si applica come un vero e proprio impacco, da tenere in posa per qualche ora o per tutta la notte.

Utilizzare sempre shampoo e balsamo: sono i prodotti obbligatori per prendersi cura dei ricci afro. Il primo va applicato massaggiando la cute per 2 minuti circa; il secondo invece, deve essere lasciato in posa per 5 minuti prima del risciacquo.

Fare uso di un prodotto per lo styling: perfetto per modellare i ricci e renderli più semplici da acconciare, si tratta di un articolo da utilizzare con parsimonia, per evitare di appesantire il capello.

In più, vi ricordiamo che i capelli afro andrebbero lavati 1 volta ogni 7-10 giorni. Infatti, per la loro tendenza a seccarsi, potrebbero rovinarsi se trattati troppo spesso.

Per un trattamento rapido, vi suggeriamo di sperimentare con i leave-in: balsami e altri prodotti senza risciacquo, utili per modellare e domare i ricci ribelli.

Se non riuscite a riparare le doppie punte, poi, potreste applicare sulle lunghezze un olio vegetale, come quello di argan, di jojoba o di avocado, per nutrire e idratare la parte più debole del capello. Per ottenere risultati ottimali, prelevate qualche goccia di prodotto e stendetelo con le dita. Potreste aggiungere l'olio a una maschera pre-shampoo o utilizzarlo prima dello styling e dopo il lavaggio: in quest'ultimo caso non andrà risciacquato.

Infine, consigliamo di pettinare i ricci afro solo con i capelli bagnati, per evitare di formare nodi o di spezzarli dopo l'asciugatura.

2. Avere uno stile di vita attivo

Lo sport, al pari di un'alimentazione corretta, aiuta i capelli a crescere e a mantenersi sani e forti. I capelli afro, nello specifico, più soggetti a spezzarsi e a indebolirsi, possono trarre particolare vantaggio da uno stile di vita attivo, utile a nutrirli in profondità e a donare loro corpo e struttura.

3. Bere molta acqua

Proprio per la loro tendenza a seccarsi, i capelli afro necessitano di idratazione costante. Bere molta acqua aiuterà a mantenerli idratati e vivi, oltre che a offrire una maggiore morbidezza alla chioma.

4. Raccogliere i capelli afro

I ricci afro possono essere acconciati in tantissime maniere, ma le treccine e il bun sono quelle più celebri e amate. Raccogliere i capelli afro in una coda bassa, però, è un'ottima soluzione per modellarli, soprattutto prima di andare a dormire: risulteranno anche più comodi da gestire il mattino seguente.

5. Dormire su una federa in raso

Per contrastare l'effetto crespo e ammorbidire i ricci afro, consigliamo di utilizzare una cuffia o una federa in raso. Questo tessuto, infatti, rende i capelli più morbidi e meno soggetti ad aggrovigliarsi, mentre il cotone potrebbe indebolirli.

Quanto costano i prodotti per i capelli afro?

I prodotti per capelli afro presentano un costo variabile, che parte dai 20 € e arriva fino ai 50-60 €. Quest'ultimo, infatti, dipende da una serie di fattori, primi fra tutti la marca e il tipo di trattamento. Tuttavia, sul mercato possiamo trovare numerose proposte economiche ed efficaci al tempo stesso, non solo relative agli shampoo e ai conditioner, ma anche alle maschere, come nel caso della Hair Soufflé di Afro Love, caratterizzata da un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Dove acquistare i migliori prodotti per i ricci afro

I prodotti per capelli afro si possono acquistare in alcuni centri estetici, hair salon o nei negozi fisici specializzati. Tuttavia, è online, in particolare nella sezione Amazon dedicata ai trattamenti per ricci afro, che la scelta si amplia, consentendo al cliente di selezionare il prodotto più adatto alle proprie esigenze e al proprio budget.