Prime Day 2022: fino al 50% di sconto su silk epil e regolabarba elettrici Il Prime Day 2022 è iniziato: l’11 e il 12 ottobre i clienti Amazon Prime possono approfittare di offerte imperdibili su tantissimi prodotti. Scopriamo quali sono le promozioni migliori su silk-epil e regolabarba elettrici Braun, Philips e Panasonic.

A partire dall'11 ottobre e fino alle 23.59 del 12 ottobre su Amazon c'è il Prime Day 2022, una due giorni che permette agli abbonati Prime di accedere ad offerte esclusive su tantissimi prodotti.

Tra le promozioni da non perdere ci sono quelle sulla categoria Rasatura ed Epilazione: epilatori elettrici e a luce pulsata di Braun e Philips, rasoi e regolabarba Braun e ancora marche come Rowenta sono in promozione con sconti fino al 50%.

Se siete interessati ad uno di questi dispositivi non c'è tempo da perdere: molte offerte sono a tempo limitato e soggette a disponibilità dei prodotti.

Le migliori offerte su silk épil e regolabarba elettrici per Amazon Prime Day 2022

Grazie alle Offerte Esclusive Prime i possessori di un abbonamento al servizio Prime potranno acquistare articoli a prezzi vantaggiosi, tra cui silk epil e regolabarba elettrici. Ecco quali sono i 10 prodotti da prendere in considerazione, scontati fino al 50%.

-50% di sconto (risparmi 124 euro) su Epilatore elettrico Braun Silk-épil 9 Flex 9020: proseguiamo con un epilatore elettrico che si caratterizza per la testina completamente flessibile che permette di raggiungere qualsiasi zona del corpo. Le 40 pinzette con tecnologia MicroGrip garantiscono pelle liscia per diverse settimane, la tecnologia SensoSmart permette invece di applicare la giusta pressione durante l'epilazione per evitare irritazioni. Anche in questo caso si tratta di un prodotto Wet&Dry.

-26% di sconto (risparmi 120 euro) su Rasoio elettrico Braun Series 9 Pro 9477cc: uno degli ultimi modelli di rasoi Braun, con testina ProHead con 5 elementi di rasatura efficace su barba di 1, 3 o 7 giorni. Più preciso e veloce dei modelli precedenti, in dotazione ha una custodia di ricarica portatile che consente di caricarlo ovunque. È inoltre impermeabile al 100%, per cui può essere usato con schiuma, gel o anche sotto la doccia.

-22% di sconto (risparmi 88 euro) su Epilatore a luce pulsata Braun Silk-expert Pro 5: chiudiamo con questo epilatore a luce pulsata targato Braun, clinicamente testato per la riduzione permanente dei peli in sole 4 settimane. La tecnologia SensoAdapt consente al dispositivo di adattarsi autonomamente alla tonalità della pelle, così da regolare gli impulsi luminosi. Ha tre intensità tra cui scegliere, e può essere usato con e senza fili.

-43% di sconto (risparmi 75 euro) su Epilatore elettrico Braun Silk-épil 9 9-890: oltre all'epilatore con doppia testina, questo kit comprende un rifinitore bikini piccolo e preciso, costituendo quindi un dispositivo versatile e completo. La testina con 40 pinzette con tecnologia MicroGrip è in grado di rimuovere anche i peli più corti, la tecnologia SensoSmart permette di applicare la giusta pressione durante l'epilazione. Può essere utilizzato sotto la doccia perché Wet&Dry.

-46% di sconto su Rasoio elettrico Braun Series XT5200: regola, rade e rifinisce i contorni sia che lo si usi per il viso sia per il corpo. È un rasoio tutto-in-uno dalla rasatura semplice, rapida e pratica a ogni passata. La confezione dispone inoltre di un set di pettini per viso (da 1, 2, 3, 5 mm) e per il corpo (da 0,3 mm).

-50% di sconto su Rasoio elettrico Philips Serie 7000: preciso e facile da usare, questo rasoio Philips è dotato di 45 lame con rivestimento protettivo SkinGlide che riduce il rischio di irritazioni, lasciando la pelle liscia e morbida. La funzione Wet&Dry permette di utilizzarlo anche da bagnato e sotto la doccia, la batteria si ricarica in un'ora ed ha un'autonomia di 60 minuti, ma è disponibile anche la ricarica rapida di soli 5 minuti.

-45% di sconto su Epilatore elettrico Rowenta Easy Touch: piccolo e compatto, questo epilatore proposto da Rowenta è perfetto per chi cerca un dispositivo semplice e pratico da portare con sé in viaggio. La testina ha 24 pinzette e sfere massaggianti che riducono il fastidio dell'epilazione, le velocità tra cui scegliere sono due, una più bassa per le zone sensibili e una più alta per il resto del corpo. Funziona con cavo, che tuttavia è abbastanza lungo da permettere un utilizzo comodo e senza difficoltà.

-43% di sconto su Rifinitore Tutto-In-Uno Braun MGK3321: rasoio, regolabarba e tagliacapelli 6-in-1, il rifinitore Braun è un accessorio versatile e completo per la cura di barba e capelli, ma anche peli di naso e orecchie. Si adatta a qualsiasi lunghezza grazie ai diversi rifinitori in dotazione, ed ha un'ampia testina per una rasatura veloce. È completamente impermeabile ed ha una potente batteria che garantisce fino a 100 minuti di autonomia.

-30% di sconto su Rifinitore 10-in-1 Braun MGK7220: il secondo rifinitore tutto in uno della nostra selezione è anch'esso Braun, ma ancor più completo del precedente. Si tratta infatti di uno styling kit 10-in-1 che permette di prendersi cura di barba, capelli e peli del viso con estrema facilità. Il motore adattivo è in grado di regolare la potenza a seconda del tipo di barba, la batteria ha un'autonomia di 100 minuti.