Offerte San Valentino: fino al 40% di sconto su epilatori e rasoi per lui e lei Una selezione delle migliori offerte per San Valentino su rasoi ed epilatori Braun per coccolare il proprio partner o anche sé stessi con una cura del corpo e del volto sempre al top. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Arriva San Valentino, e per la festa degli innamorati la scelta migliore è sempre quella di fare un regalo scelto con amore, cura e attenzione al dettaglio. Che lo si faccia a sé stessi, per coccolarsi un po', o al proprio partner, per regalargli piacevoli momenti di quotidianità, la Braun propone una serie di rasoi ed epilatori in sconto fino al 40%, per una pulizia di viso e corpo sempre ottimale fin nei più piccoli dettagli. I prodotti che abbiamo selezionato per le offerte di San Valentino vanno incontro a tutte le tasche, e i risultati sono sempre garantiti dall'ottimo rapporto qualità-prezzo di questi rasoi ed epilatori, per un regalo indimenticabile.

Epilatori in offerta per lei, per una pelle sempre curata con facilità e piacevolezza

Che si cerchi un epilatore da regalare dal prezzo budget o dal feeling premium, i prodotti selezionati della linea Braun sapranno accontentare anche le consumatrici più esigenti, con massima cura della pelle garantita e risultati sempre al top fin nei dettagli. Gli epilatori Braun, in offerta fino al 32%, costituiscono dunque la soluzione ideale per regalare una coccola preziosa in un giorno speciale dedicato all'amore.

-33% su epilatore a luce pulsata Braun Silk Expert Pro 5: Delicato sulla pelle, confortevole e praticamente indolore anche nelle aree sensibili grazie a 3 modalità di intensità. Basterà una sessione di soli 15 minuti a settimana per risultati veloci e professionali.

Leggi anche Migliori stampanti multifunzione: la classifica del 2024 con i modelli top per casa e ufficio

-32% su epilatore elettrico Braun Silk-épil 9: questo epilatore elettrico fa della comodità d'utilizzo e della precisione i suoi due principali cardini, con un un buon rapporto tra qualità costruttiva e tecnologia: lo dimostrano la luce SmartLight, che rivela anche i peli più sottili, e la tecnologia MicroGrip delle lamette, che garantisce un risultato degno di nota sulla pelle anche per tempi particolarmente lunghi.

-20% su epilatore elettrico Braun Silk-épil 1: si tratta di un epilatore elettrico che promette un'epilazione dalla lunga durata, fino a 4 settimane, e che viene venduto ad un buon rapporto qualità-prezzo, specie se si tiene conto della presenza di un cappuccio apposito per la depilazione delle ascelle precisa ed efficace, e di punte Soft-Lift per un trattamento completo e accurato.

-20% su epilatore elettrico Braun Silk-épil 5 Power: con un buon rapporto tra prezzo, comodità, efficacia e bellezza del design, questo epilatore elettrico Braun è lo strumento perfetto per ogni circostanza, anche nelle situazioni in cui si ha più fretta. La tecnologia MicroGrip permette un'eliminazione completa dei peli di ogni lunghezza, mentre la tecnologia Bikini Styler permette una precisione elevata delle linee e delle forme che si vogliono ottenere con questo epilatore. Chiude il pacchetto un comodo cappuccio massaggiante ad alta frequenza, che riduce il dolore e rilassa la pelle.

-17% su epilatore elettrico Braun Silk-épil Expert Pro 3: questo epilatore elettrico a luce pulsata garantisce risultati professionali, con testine multiple per il trattamento di tutto il corpo, tecnologia Skin Pro per un adattamento automatico sui diversi toni della pelle e più modalità d'azione (di cui una specificatamente dedicata alle aree della pelle più sensibili, come la zona bikini o il viso).

Rasoi elettrici in offerta per lui, per una rasatura sempre al top

Per una pulizia del volto di prima qualità, Braun propone numerosi modelli della linea Series in offerta fino al 22% per andare in contro a ogni budget ed esigenza, con garanzia di risultati sempre al top. Si tratta di rasoi elettrici che rappresentano la scelta perfetta per regali che fanno la differenza nel tempo, e che ogni giorno ricordano alla persona amata e a sé stessi quanto sia importante sentirsi coccolati ogni giorno.

-40% su rasoio elettrico Braun Series 9 PRO+ 9567cc: questo rasoio elettrico di Braun si adatta ad ogni tipo di barba, a prescindere dalla sua lunghezza. Ciò è possibile grazie alle ottime lame ProBlade, alla tecnologia AutoSense con 10.000 vibrazioni soniche per un taglio efficace ad ogni passata e, infine, al rifinitore di precisione professionale integrato, che eleva le prestazioni di questo rasoio elettrico ad un livello superiore rispetto ad una larga parte dei suoi competitor. La batteria Li-Ion ha un'autonomia di 60 minuti di utilizzo, con ricarica rapida, mentre il corpo del dispositivo è impermeabile e dotato di lame realizzate in acciaio per uso chirurgico.

-25% su rasoio elettrico Braun Series 7: questo rasoio elettrico con adattamento a 360° anche per le aree del viso più difficili da trattare è la soluzione ideale per rasature sempre precise e piacevoli al tatto, complice anche la tecnologia AutoSense che regola automaticamente la potenza del rasoio in base alle zone su cui va ad agire. La batteria inclusa dura circa 50 min, con possibilità di ricarica rapida.

-20% su rasoio elettrico Braun Series 7 All-in-One: questo rasoio elettrico di Braun viene venduto con un set completo di accessori per una rasatura e regolazione della barba di prima qualità. Dotato di tecnologia AutoSense per la regolazione automatica della potenza, di una lama ProBlade e di una batteria dalla durata di 100 minuti, oltre che di una comoda custodia con base di ricarica, questo Braun All-in-One Series 7 è efficace e immediato nei risultati.

-16% su rasoio elettrico Braun Series 5: impermeabile, dalla lunga durata della batteria (circa 50 min) e con tecnologia AutoSense: questo rasoio elettrico di Braun è uno dei più apprezzati per l'ottimo rapporto qualità-prezzo che lo caratterizza, senza contare l'efficace sistema EasyClean che consente una rapida e comoda pulizia delle testine del rasoio.

-13% su rasoio elettrico Braun Series 9: questo rasoio elettrico della Braun spicca per l'alta qualità della rasatura, garantita da lame ProBlade per una massima uniformità del taglio, tecnologia Autosense per l'autoregolazione della potenza e ben 40 impostazioni di lunghezza con intervalli di precisione da 0.5 mm. Ottima, infine, la batteria da 180 minuti di autonomia, con in confezione anche una comoda base di ricarica e una pratica custodia.

I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.