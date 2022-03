Offerte Festa della donna: fino al 50% di sconto su creme viso e prodotti anti-age Volete fare un regalo a mogli, madri o sorelle in occasione della Festa della donna? Creme viso e prodotti anti-age sono regali sempre graditi, soprattutto quando l’età avanza e la pelle ha bisogno di maggior idratazione. Ecco dunque 8 prodotti tra cui scegliere di Clarins, L’Oréal, Lierac, Collistar e RoC con sconti fino al 50%.

Se in occasione della Festa della donna volete celebrare colei che vi sta accanto con un regalo speciale che sia diverso dalle mimose, sempre apprezzate ma non di certo originali, perché non stupire mogli, compagne, madri o sorelle con un prodotto skincare?

Creme viso e prodotti anti-age sono regali sicuramente graditi, oltre che utili soprattutto per le pelli mature che hanno bisogno di prodotti specifici per contrastare rughe e segni del tempo. Perché siano efficaci, però, è importante che tali prodotti siano realizzati da brand affidabili, con anni di esperienza nel campo della cosmesi.

Creme idratanti viso e anti-age di Clarins

Un vero e proprio leader in questo settore è Clarins, la multinazionale francese sinonimo di qualità in fatto di beauty. Se decidete di acquistare per la vostra donna del cuore un prodotto viso, potete approfittare del prezzo fedeltà, uno sconto minimo del 10% riservato agli iscritti al Club Clarins. Oltre agli sconti speciali, iscrivendovi avrete accesso a ulteriori vantaggi: un'offerta di benvenuto che dà diritto a uno sconto di 10€ su una spesa minima di 50€, punti per ogni acquisto e coupon esclusivi.

-13€ di sconto sul Double Serum di Clarins: il siero antietà Clarins, grazie agli estratti di piante contenuti nella sua formula, stimola le 5 funzioni vitali della pelle (idratazione, nutrizione, ossigenazione, rigenerazione, protezione) rendendola visibilmente rassodata e levigata. Dalla texture fluida e adatto a tutti i tipi di pelle, il trattamento agisce in due fasi – idrica e lipidica – e va applicato su viso e collo mattina e sera prima della crema.

-11€ di sconto sulla Crema Antietà Giorno Multi-Intensive: studiata per la pelle indebolita dai cambiamenti ormonali legati all'età, questa crema viso costituisce un trattamento ridensificante intensivo che rende la pelle immediatamente luminosa e levigata. Non solo: idrata e nutre in profondità, contrasta il rilassamento cutaneo e previene la comparsa di macchie. Dermatologicamente testata, è adatta a tutti i tipi di pelle.

-10€ di sconto sulla Crema Antirughe Extra-Firming di Clarins: adatta a tutti i tipi di pelle e consigliata a partire dai 40 anni, la crema giorno antietà Clarins tonifica e rassoda la pelle riattivando la sintesi del collagene, per un ovale del viso rimodellato e rughe visibilmente ridotte. Dopo l'applicazione il colorito appare più uniforme, la pelle ritrova la sua elasticità e appare subito più luminosa, protetta dagli agenti esterni grazie al complesso antinquinamento.

-10€ di sconto sulla Crema Giorno Multi-Active di Clarins: la formula di nuova generazione di questa crema è stata studiata per combattere la comparsa delle prime rughe dai 30 anni in poi, quando stress, stanchezza e ritmi frenetici affaticano la pelle. Da applicare sul viso mattina e sera e adatta a tutti i tipi di pelle, la crema leviga i primi segni del tempo, idrata la cute e la rende più tonica e luminosa, oltre a proteggerla dallo smog grazie al complesso antinquinamento brevettato.

Le migliori offerte Amazon su creme viso e prodotti anti-age

Vi proponiamo 8 prodotti in offerta con sconti fino al 50% perfetti per rendere speciale l'8 marzo: oltre ai best seller di Clarins, troverete anche creme viso e prodotti anti-age acquistabili su Amazon, di marche molto apprezzate nella cosmesi come L'Oréal, Collistar, RoC e Lierac.

-67€ di sconto sullo Shot Di Giovinezza Anti Età di Lierac Premium La Cure: l'attivo Esapeptide-FX che aiuta la rigenerazione dei tessuti si unisce alla tecnologia GDF-11 che favorisce il ringiovanimento cellulare nell'esclusiva formula di questo trattamento Lierac, caratterizzato dalla presenza di migliaia di micro-capsule. Applicato mattina e sera dopo la detersione, in soli 28 giorni contrasta l'invecchiamento cutaneo accelerato, ed è adatto a tutti i tipi di pelle.

-21€ di sconto sulla Crema Gel Multi Correxion Revive + Glow di RoC: grazie a una potente miscela di vitamina C ed estratti di frutta, questa crema in gel dalla texture leggera e non unta esercita un'efficace azione anti-età sulla pelle, rendendola immediatamente più luminosa e tonica e levigando visibilmente rughe profonde e linee sottili. Dermatologicamente testata, la crema garantisce fino a 24 ore di idratazione, è ipoallergenica e non provoca irritazioni.

-18€ di sconto sul Siero Unico Essenza Universale di Giovinezza di Collistar: ricco di principi attivi concentrati come l'acido ialuronico, che idrata la pelle e rinforza la barriera cutanea, il siero viso di Collistar ha un texture setosa caratterizzata dalla presenza di microsfere di vitamina E, dall’azione antiossidante e rigenerante. Un trattamento universale adatto a tutti i tipi di pelle, anche quelle sensibili, e a tutte le età, da utilizzare tutto l'anno per una pelle radiosa e rivitalizzata.

-16€ di sconto sulla Crema Viso Giorno Revitalift Laser X3 di L'Oréal Paris: tripla azione per questa crema giorno che leviga le rughe, ridensifica la pelle e rimodella i contorni del viso grazie alla sua formula arricchita con acido ialuronico. Da applicare mattina e sera su viso e collo ben detersi, è adatta a tutti i tipi di pelle e garantisce risultati visibili in breve tempo: dopo una settimana le rughe appaiono più distese, dopo quattro settimane la pelle risulta più tonica e compatta.